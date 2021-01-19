«Я всегда говорю, что можете атаковать меня. Но не трогайте хоккей!» Эксклюзив «Матч ТВ» с Рене Фазелем

Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с президентом ИИХФ Рене Фазелем, обсудив перенос чемпионата мира-2021 из Минска и узнав подробности того, где все-таки состоится турнир.

Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с президентом ИИХФ Рене Фазелем, обсудив перенос чемпионата мира-2021 из Минска и узнав подробности того, где все-таки состоится турнир.

В первых строках скажу, что мсье Фазель — потрясающий человек. Сам перезванивает, когда видит по аватарке в WhatsApp, что с этим журналистом встречался раньше, приветствует сразу на трех языках — русском, английском и почему-то итальянском. Ну что ж, бонджорно, дорогой Рене!

«Увы, ЧМ-2021 в России невозможен»

Чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года

18 января Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила столицу Белоруссии права проведения турнира

Основная причина: «в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии».

— Понимаю, какие у вас были тяжелые дни в последнее время. Представляю, какая головная боль есть сейчас, где же пройдет хоккейный чемпионат мира-2021. Но спрошу прямо — есть хотя бы один шанс, что турнир состоится в России?

— Нет, потому что работают санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). До того, как решение было утверждено в Спортивно-арбитражном суде Лозанны (CAS), президент ФХР Владислав Третьяк предлагал вариант: если будет возможно, чемпионат мира мог бы принять Санкт-Петербург.

Но теперь никаких вариантов нет, потому что WADA и CAS, потому что дисквалификация на два года. С этим ничего не поделаешь.

— Какие теперь варианты есть у Международной федерации хоккея (ИИХФ)? Где же состоится чемпионат мира?

— Мы рассматриваем три варианта. Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия.

— Не лучше ли провести чемпионат мира в одной стране? Это снижает риск заражения коронавирусом, да и переездов меньше.

— Это правда. Но знаете, в Риге есть только одна хоккейная арена. Если проводить турнир только в Латвии, то придется экстренно строить еще одну. А это связано с трудностями. Ведь чемпионат мира стартует в конце мая, ближе к июню. Большое влияние на качество льда на временной арене может оказать температура на улице.

«Пока мы планируем играть без зрителей»

— Не стоит ли поменять формулу турнира? Последний чемпионат мира состоял из 64 матчей, а вот несколько лет назад были 52 игры, причем количество сборных не изменилось — 16. Может, сократим количество матчей?

— Мы это еще в ИИХФ не обсуждали. Но не думаю, что на это пойдем. Мы постараемся сохранить правила чемпионата мира по максимуму, насколько возможно. Ничего не урезать. Хотя понимаем, что ковид — очень большой фактор в нашем мероприятии.

Даже в данный момент, посмотрите, какая паника царит в мире. Появились мутации коронавируса: одна идет из ЮАР, другая — из Великобритании. Во многих странах, включая Швейцарию, произошел локдаун. Ситуация сейчас очень-очень сложная.

Но мы работаем над выработкой решения, и я разговаривал с хоккейными федерациями — все хотят участвовать в чемпионате мира. Потому что в 2020 году мы уже отменили турнир. Второй раз подряд этого делать никто не хочет. Все хотят играть. Мы сделаем всё возможное, чтобы чемпионат мира состоялся. Но понимаем, через какие трудности мы проходим из-за развития вируса.

— Есть ли шанс, что в мае 2021 года чемпионат мира смогут посетить зрители?

— Надо посмотреть, что будет в мае. Пока не знаю. На данный момент это представить очень трудно. Пока мы планируем играть без зрителей.

— ИИХФ на очень хорошем уровне провела молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне. В эпоху коронавируса, в изоляции, без зрителей. Этот опыт поможет вам в мае?

— Да, конечно. Тем более нас впереди ждет юниорский чемпионат мира (15-25 апреля 2021 года, Плимут и Анн-Арбор, США). Еще будет женский чемпионат мира (7-17 апреля, Галифакс и Труро, Канада). Там мы тоже покажем хороший уровень и получим бесценный опыт.

Конечно, в идеальном мире мы бы играли в хоккей со зрителями, в большом сообществе, которое живет турниром, и где успешно проведена вакцинация. Но для этого нужно вернуться к нормальной жизни.

«Никому не нужна война. Все хотят жить в мире»

— Дорогой Рене, неужели вы оптимистично полагали, что чемпионат мира по хоккею сможет улучшить политическую обстановку в Белоруссии? Вы до последнего момента верили в этот вариант.

— Да, я в это верил. У меня хорошие отношения с президентом страны Александром Лукашенко. Мы пытались, чтобы между людьми был выстроен диалог. Лично я всегда думал, что изоляции и санкции не ведут ни к какому решению.

Лукашенко был готов к полемическому диалогу, но слишком сильным было политическое давление с разных сторон. Возможный отказ со стороны спонсоров — это тоже было давление.

И я вам так скажу: вы можете атаковать Рене Фазеля. Но не атакуйте саму игру хоккей и федерацию. Второй путь я даже не принимаю.

— То, что постоянные спонсоры чемпионата мира пригрозили бойкотировать турнир, стало решающим фактором?

— Если ты видишь, что у какой-то из сторон нет ни доброй воли, ни желания в чем-то участвовать, что ты можешь с этим сделать? Конечно, заявления спонсоров стали очень большим вызовом для нас. При том, что многие другие спонсоры были готовы с нами остаться.

Просто ситуация осложнилась так, что если бы мы оставили чемпионат мира в Минске, то давление вокруг турнира никуда бы не исчезло, и только бы нарастало с каждым днем.

Как вышло в итоге, так вышло. Принимайте как факт. Но я уверен, что в будущем обстановка все равно улучшится. На нашей встрече президент Лукашенко делился мыслями о том, что стоит поменять конституцию страны, провести новые выборы. И это приведет к миру.

— Может ли Минск в будущем, через несколько лет, принять чемпионат мира по хоккею? И что для этого должно произойти?

— Конечно, может! Более того, я в этом уверен. Так будет, когда люди наладят отношения между собой и нормализуют обстановку в стране. Я очень благодарен великолепным белорусским болельщикам, они потрясающие. Я это помню еще по 2014 году, когда там проходил чемпионат мира. Надеюсь, в будущем в Белоруссию вернется мир, и тогда вернется и большой хоккей.

Я призываю к тому, чтобы оппозиция и правительство не конфликтовали. Никому не нужна война. Все хотят жить в мире.

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