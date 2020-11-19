У «Салавата Юлаева» ужасное меньшинство — хуже только у «Нефтехимика». Как же так?

Есть ряд объективных причин.

Есть ряд объективных причин.

«Салават Юлаев» — один из самых резонирующих клубов КХЛ. В межсезонье там сменили вполне успешного тренера Николая Цулыгина на его помощника Томи Лямся. К бывшему коучу башкирской команды всегда было много вопросов по регулярному сезону: «Салават» играл нестабильно, много пропускал, но в плей-офф собирался и показывал классный результат. В первом сезоне при Цулыгине уфимцы дошли до финала Востока, а в прошлом на первом этапе выбили мощный «Авангард», после чего розыгрыш Кубка Гагарина свернули из-за пандемии.

Смена тренера в такой ситуации не выглядела необходимым шагом. Поэтому работу Лямся, который сменил Цулыгина, рассматривают под критическим углом. От финского наставника по умолчанию ждали, что он улучшит игру «Салавата» в своей зоне, но в настоящий момент уфимцы находятся в числе самых пропускающих команд Востока (81 гол). Хуже только «Куньлунь» (88), «Нефтехимик» с «Амуром» (по 86) и «Сибирь» (85).

При этом башкирская команда терпит настоящую катастрофу в меньшинстве — 30 пропущенных голов на 97 попыток розыгрыша лишнего у соперника, всего 69,1 процента нейтрализации. Прямо сейчас «Салават» по этому показателю занимает 22-е место в лиге, позади лишь «Нефтехимик», у которого 68,3 процента.

Но как получилось, что у Уфы такие катастрофические цифры при игре в обороне? Ведь финская тренерская школа известна тем, что местные специалисты умело ставят строгую системную игру. Сейчас все объясним.

«Салават» в принципе не очень здорово играет в меньшинстве

За последние пять сезонов уфимцы лишь раз вошли в топ-10 лучших команд по нейтрализации меньшинства в регулярном чемпионате. Случилось это в сезоне-2018/19 под руководством Цулыгина, который в итоге завершился бронзовыми медалями. Тогда у «Салавата» было седьмое меньшинство в лиге с показателем 85,2 процента нейтрализации. В плей-офф цифры чуть просели (81,5), но команда все равно показывала неплохой уровень, убивая большинство соперника. Во многом это позволило дойти до финала конференции.

Но уже в следующем сезоне при Цулыгине эффективность уфимцев в меньшинстве снизилась — 80,3 процента нейтрализации, 18-е место в лиге. Цифры, безусловно, напрягающие. Впрочем, если заглянуть в историю, то далеко не самые плохие.

Фото: © Максим Богодвид/РИА Новости

В сезоне-2016/17 при Игоре Захаркине у «Салавата» было 25-е меньшинство (77,2 процента нейтрализации) — хуже только у четырех команд, в числе которых был «Йокерит», который возглавлял крутейший финский тренер Юкка Ялонен, не раз побеждавший на чемпионатах мира. Это к вопросу о догме «финн на лавке — равно крутая оборона».

Мегаопытный Эркка Вестерлунд в сезоне-2017/18 сделал меньшинство уфимцев более приличным, но показатели все равно были далеко не топовыми — 80,4 процента нейтрализации, 15-е место в КХЛ. К слову, за постановку игры в ситуациях, когда соперник играет в большинстве, в его штабе отвечал нынешний коуч Лямся.

Тренер «Салавата» Эркка Вестерлунд / Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

То есть проблема существует далеко не первый сезон и обусловлена не только наличием или отсутствием тренерских навыков. «Салават» испытывает проблемы в меньшинстве уже при четвертом тренере. Очень многое в таких ситуациях зависит от подбора игроков и их качеств: умения занимать позицию, зачищать пятак, вовремя выкатываться под броски.

На показатели в меньшинстве повлияла эпидемия

В конце сентября в «Салават» пришел коронавирус. Эпидемия была настолько масштабная, что на матчи КХЛ в составе уфимцев выходили три пятерки игроков, собранных из «Тороса» и «Толпара». Обороны это коснулось в меньшей степени — три пары защитников из основы набиралось. Но при нейтрализации лишнего важность действий нападающих ничуть не меньше.

В условиях эпидемии говорить о какой-то сыгранности не приходилось. В «Салават» приехали парни, играющие в разные системах. Именно в этот момент сезона у команды Лямся наступило полное затмение в меньшинстве.

Салават Юлаев — Автомобилист — 1:4. Голы и лучшие моменты

Три пропущенных гола от «Витязя», четыре — от «Авто», два — от «Ак Барса», один — от ЦСКА. На 10 шайб соперники «Салавата» затратили 21 попытку. То есть каждое второе удаление заканчивалось для Уфы пропущенным голом. Это аномально много.

В пяти матчах после выздоровления лидеров «Салават» пропустил лишь три шайбы при 15 удалениях. И это с учетом того, что многие игроки испытывали последствия заболевания: Лямся жаловался на плохое общекомандное движение и большое количество проигранных единоборств.

«Салават» слабо играет на своем пятаке и быстро теряет позиционную структуру

Если брать отрезок из последних пяти встреч, то уфимцы провалились в меньшинстве дважды: получили три гола от ЦСКА и два от «Куньлуня». Стилистически эти команды объединяет одна деталь: они очень агрессивно играют на чужом пятаке.

ЦСКА — Салават Юлаев — 5:3. Голы и лучшие моменты

Действия армейцев даже в обычных позиционных атаках чаще всего приводят к доставке шайбы под ворота, где работают сразу несколько игроков. «Куньлунь» тоже доминирует в этом аспекте за счет большого количества хоккеистов из Северной Америки, которые обладают продвинутыми навыками игры на чужом пятаке.

Голы Максима Мамина и Кейси Уэллмана в большинстве стали следствием индивидуальных ошибок защитников «Салавата», которые либо теряли позицию, либо позволяли себя продавливать.

Но это не единственная проблема. Уфимцы откровенно плывут, когда соперник начинает быстро двигать шайбу. Позиционная структура «Салавата» разваливается после двух-трех быстрых переводов. Особенно ярко это прослеживалось в гостевом матче против «Авангарда». В розыгрыше лишнего команда Боба Хартли регулярно прибегает к сменам флангов за счет поперечных передач. В той встрече омичи дважды реализовали лишнего.

Авангард — Салават Юлаев — 3:3 (1:2 б). Голы и лучшие моменты

Это может быть обусловлено тем, что в межсезонье Уфа потеряла трех ведущих защитников: Артема Сергеева, Михаила Пашнина и Захара Арзамасцева. Двое из них (Сергеев и Пашнин) были ключевыми фигурами при игре в меньшинстве. А заменившие их Дмитрий Коробов и Евгений Бирюков не обладают таким же уровнем позиционной дисциплины.

«Салават» уязвим при дальних бросках

В частности, именно поэтому Лямся в меньшинстве использует схему, при которой один из нападающих поднимается высоко к синей линии, чтобы перекрывать направление броска. Все соперники знают, что основной вратарь «Салавата» Юха Метсола не обладает большими габаритами. По современным меркам финн с ростом 177 сантиметров считается маленьким вратарем.

Металлург — Салават Юлаев. 1:2. Андрей Нестрашил

Его легче закрыть, при перемещениях он оставляет куда больше свободного пространства в углах и открывает зоны, когда садится на щитки или работает в низкой стойке в поисках шайбы. Тренерский штаб пытается нивелировать это преимущество соперников за счет построения.

Защищаться низким блоком с большим вратарем, собирая от него отскоки на своем пятаке, гораздо проще, нежели разрываться в попытках накрыть дальний бросок и не допустить поперечного перевода. «Салават» в некотором смысле является заложником Метсолы. Финн потрясающе играет в ближнем бою и практически не допускает неконтролируемых отскоков, когда видит бросок, но объективно теряется, когда его экранируют во время наброса или броска от синей линии.

Поэтому «Салават», скорее всего, так и продолжит страдать в меньшинстве, но, безусловно, цифры подправит. Сейчас они аномально низкие по объективным причинам.

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