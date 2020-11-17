Умарк в Швейцарии: получает в три раза меньше, чем в КХЛ, играет в одной команде с другом, мечтает привести ее к титулу впервые за 115 лет

А еще он возглавил гонку бомбардиров уже спустя восемь матчей. Какой же Умарк крутой.

А еще он возглавил гонку бомбардиров уже спустя восемь матчей. Какой же Умарк крутой.

Уехал в Швейцарию из-за семьи. Серьезно проиграл в деньгах

Летом КХЛ лишилась одного из ярчайших игроков. Линус Умарк на протяжении пяти сезонов зажигал в «Салавате Юлаеве», но отказался от очередного контракта. В Уфе очень хотели оставить главную звезду команды, однако Умарк заранее поставил руководство клуба в известность о том, что планирует сменить чемпионат.

10 июня швед подписал контракт со швейцарским «Серветтом» на два сезона. Национальная лига – знакомый для него чемпионат. Умарк перезагружал свою карьеру в «Цуге» в сезоне 2012/13 после не самого удачного периода в НХЛ. Тогда у шведа все получилось – 69 (17+52) очков в 48 матчах регулярки и награда лучшему бомбардиру чемпионата.

Свое решение уехать из Уфы Умарк объяснил желанием проводить больше времени с семьей. У Линуса двое детей, по которым он очень скучал. Когда в разгар пандемии начали закрываться границы, Умарк уехал домой, не дожидаясь официальной отмены сезона в КХЛ.

При этом швед отверг все обвинения в том, что покинул лигу из-за введения потолка зарплат. Играя за «Салават» Умарк был одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, зарабатывая 120 миллионов рублей за сезон. В Швейцарии у него куда более скромный контракт на 450 тысяч швейцарских франков – по нынешнему курсу чуть больше 38 миллионов на наши деньги.

Подписался с командой, которая ничего не выигрывала, хотя имел предложения от топов

Перед отъездом Линус рассказал, что у него было предложение от другого клуба КХЛ, сравнимое с контрактом в Уфе. Но в нашей лиге Умарк не хочет играть нигде, кроме «Салавата». А Швейцарию он выбрал, потому что там очень нравится его семье. И этот выбор можно понять.

Вопросы вызывает клуб, с которым Умарк подписал контракт. «Серветт» никогда не выигрывал местный чемпионат и был близок к титулу лишь раз – в 2010 году, когда проиграл в финале «Берну», который, к слову, продолжает быть одним из доминирующих клубов и тоже звал шведа. Но Умарк захотел творить историю в Женеве, потому что там играет его друг – шведский защитник Хенрик Теммернес. Он уже четвертый год играет за «Серветт» и в прошлом сезоне стал лучшим защитником лиги по мнению СМИ.

На старте сезона Теммернес и Умарк выходили в стартовой пятерке, но потом Линусу начали искать применение в других звеньях. В конечном счете, канадский тренер «Серветта» Патрик Эмонд отправил его в тройку к Джоэлем Вермину и Дамиену Риату. В компании с этими ребятами он организовал гол и сам дважды забил в большинстве, когда его «Серветт» громил «Лангнау» - 8:1.

Доминирует в любом звене, сохраняет стиль, не забывает Уфу

Умарк подтверждает свой уровень в каждом матче, вне зависимости от условий, которые ему создает тренерский штаб. В первой же игре за «Серветт» против «Давоса» швед отдал три голевые передачи. В важнейшей встрече с другим топом швейцарской лиги «Берном» - сделал еще два ассиста.

После восьми матчей Умарк возглавил гонку бомбардиров Национальной лиги. Сейчас на его счету 16 (5+11) очков. В Швейцарии Линус не отказывается от своего стиля: много играет с шайбой, конструируя игру звена на фланге, розыгрыш большинства также ведется через него.

При этом у Умарка сохранились теплые отношения с «Салаватом» и бывшими партнерами по звену. Когда Тему Хартикайнен побил его рекорд по количеству очков в клубной истории, он записал видеообращение с поздравлением экс-напарнику. Пресс-служба уфимского клуба опубликовала его в инстаграме.

Умарк уехал, но не говорил, что провел последний год в России. Он подчеркивал, что в настоящий момент поступает в интересах семьи, но как будет развиваться ситуация в дальнейшем – подскажет только время.

На клубном уровне у шведа нет ни одного титула. Судя по интервью, Умарк всерьез намерен закрыть этот гештальт именно в чемпионате Швейцарии. Он хочет войти в историю, приведя «Серветт» к кубку впервые за все 115 лет существования клуба. Глядя на то, как мощно новая команда шведа начала сезон (шесть побед в восьми матчах), есть ощущение, что это вполне реально.