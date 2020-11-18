«Было бы хорошо взять Коннора Макдэвида в «Куньлунь». Но он в одиночку ничего бы не изменил». Разговариваем с Алексеем Ковалевым

Обозреватель «Матч ТВ» побеседовал с главным тренером «Куньлуня» и легендой хоккея Алексеем Ковалевым, который на днях был гостем нашей телестудии.

Обозреватель «Матч ТВ» побеседовал с главным тренером «Куньлуня» и легендой хоккея Алексеем Ковалевым, который на днях был гостем нашей телестудии.

О том, что Алексей Ковалев рассказал о «Куньлуне», вы можете посмотреть в его интервью Дмитрию Лукашову.

А мы говорили о всяком-разном. Например, легко ли сниматься в Голливуде?

И достоин ли Артемий Панарин титула самого ценного игрока сезона?

И кто вообще круче — Марк Мессье, Уэйн Гретцки или Марио Лемье?

«А еще годятся Дацюк или Малкин»

— Алексей, представьте, что можно взять одного любого игрока НХЛ в «Куньлунь». Кто бы это был?

— Любого игрока?

— Абсолютно. Это ваш карт-бланш.

— Наверное, таких игроков сейчас нет. Вот чтобы они согласились. Потому что хотелось бы пригласить опытного хоккеиста, который поведет за собой команду, заведет наших ребят.

— Овечкин? Макдэвид? Кросби?

— Можно было бы Павла Дацюка. Или Евгения Малкина. Кстати, Коннор Макдэвид тоже годится для «Куньлуня».

— Один человек может что-то изменить в команде?

— Один — нет. Хоккей — командный вид спорта. Лидер может завести, направить коллектив. Но так, чтобы в одиночку принести победу, это вряд ли.

«Я удивился, что «Харт Трофи» не дали Панарину»

— Вы удивились, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» простился со звездным ветераном Хенриком Лундквистом?

— Может быть, «Рейнджерс» сейчас не думают о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли в ближайшие год-два, поэтому начали перестройку. Вспомните, как поступили с Рэем Бурком, которого отдали из «Бостона» в «Колорадо» на закате его карьеры. И он там завоевал серебряную чашу.

Иногда такие решения удивляют. Лундквист был героем всего Нью-Йорка, и тут от него избавились. Но в «Рейнджерс» рассчитывают на молодежь. Там теперь два российских голкипера.

— Форвард ньюйоркцев Артемий Панарин наработал на «Харт Трофи» в ваших глазах? Он стал третьим в голосовании на самого ценного хоккеиста сезона.

— Думаю, что Панарин заслуживал титул MVP. Я даже был уверен, что он получит «Харт Трофи». Потому что Артемий не в самой сильной команде стал вторым игроком лиги по полезности. Это о многом говорит. И я был очень удивлен, что награда ему не досталась.

Но что важно, Панарин не просто доказал, что способен сильно выступать в новом клубе после перехода из «Коламбуса». Он поменял игру всех «Рейнджерс». Заводил ребят, тянул за собой.

Артемий обладает многими хорошими качествами. И если еще один сезон он проведет на таком уровне, то ему без вопросов отдадут «Харт Трофи». В моих глазах, он заслужил этот приз.

«Из актеров больше всех нравится Савелий Крамаров»

— Какая самая вкусная китайская еда?

— Пусть будет жареный рис. Иногда заказываю блюдо, и китайцы кладут туда все — курицу, овощи, рис. И это самое простое, что можно заказать в номер отеля, не рискуя столкнуться с каким-то сюрпризом.

— Вы учились на актерских курсах. Трудно ли стать звездой в Голливуде?

— Это интересно. Это тяжело. Но это очень классная работа. Потому что сам процесс захватывает. Ты появляешься на съемочной площадке в шесть утра, в съемках проходит весь день, идешь спать в актерский вагончик. Да, иногда изматывают постоянные повторы одного и того же эпизода. Да еще с разных ракурсов, с разными интонациями. Но мне это очень нравится.

Но в этой профессии полно нюансов. Особенно в Голливуде. В первую очередь ты говоришь на другом языке. Во-вторых, какая у тебя мимика лица при монологе.

— А почему русских нет в Голливуде?

— Почему же? Есть.

— Но мало.

— Может, российский кинематограф слишком хороший? И какой смысл ехать в Голливуд, когда лучше сниматься дома, где можно больше заработать? Да и конкуренция в Голливуде гораздо выше. Попробуй-ка приехать со стороны и отобрать там у кого-то работу.

— Назовите своего любимого актера.

— Из российских — Андрей Миронов. А главный, кто нравился больше всех, — Савелий Крамаров. Из иностранных — Киану Ривз, Хью Грант, Кьюба Гудинг-младший.

— Ваша свежая рекомендация, что смотреть из сериалов?

— Сейчас столько сериалов и шоу, что даже не знаешь, что советовать! Я вот люблю фантастику и фильмы ужасов, где развивается история, которая постоянно держит тебя в напряжении. Не люблю ретро-кино или любовные романы.

«Когда сидели в автобусе, я шутил над Максорли»

— Кто был самым техничным игроком НХЛ, когда играли вы?

— В 90-е было тяжело кого-то так выделить. А потом в лигу пришел Павел Дацюк. Я видел в нем себя, замечал много нового.

— А кто был самым необычным партнером в вашей карьере?

— Когда я играл в «Рейнджерс», к нам приехал Марти Максорли. Мне иногда приходилось играть с ним в одной пятерке. Марти садился с русскими в конце автобуса.

Он смотрит на ноги Сереги Немчинова: «Ничего себе у тебя ножищи! Ты много со штангой занимаешься?» При том что Марти сам любил работать в тренажерном зале, которых полно даже на пляжах Калифорнии.

А я иногда шутил над Максорли. Он играл за «Кингз» под номером 33, а в «Рейнджерс» взял номер 55. Ну, а 55 миль — это лимит скорости в Нью-Йорке. И я ему говорил: «Марти, не разгоняйся сильно, у тебя на спине написан лимит скорости. Помни об этом!»

— Вы в карьере играли с Уэйном Гретцки, Марио Лемье, Марком Мессье. Расставьте их по порядку, исходя хоть из того, кто вас лучше в ресторане угощал. Ну, или был лучшим на площадке. Кто окажется первым?

— Если брать всё вместе — человеческие качества, общительность, как с ним вместе играть, — то первым будет Мессье. Когда я только перешел в «Рейнджерс», он уделял мне много внимания. Понимал, как я талантлив и как меня использовать на льду, как играть в одном звене.

Не так просто ветерану притереться к молодому. Но Марк всячески мне помогал. Предлагал поначалу жить у него в доме. Много подсказывал на льду. И мне импонируют его лидерские качества. Очень важно, когда игрок может потащить за собой команду, показать пример.

На втором месте — Марио. Он много не говорил. Но человек ненавидит проигрывать. Когда матч идет не так, то Лемье злится и может произнести такие слова, что изменит обстановку. При этом Марио очень приятен в общении, может куда-то позвать. С ним можно поболтать о разном, и ты никогда не поймаешь себя на мысли, что это сам Лемье. А я ведь маленьким пацаном смотрел Кубок Канады в 1987 году, где зажигал СуперМарио. И тут я с ним в одной команде играю, да еще мы вместе в ресторан пошли.

Почему Гретцки только третий? Я старался у него учиться, многое перенял — как видеть игру, какие решения принимать на льду. Но дело не в том, что Уэйн типа не брал меня в ресторан или мало со мной общался. А в том, что у него был свой круг. Свой мир, в котором он жил.

Но то, что мы делали вместе на льду, как проводили матчи — это бесценно. Пусть это и было в конце карьеры Гретцки. Играть с ним в одной пятерке — даже описать не могу, как это здорово. Потому что Уэйн — мировая легенда. Впрочем, как и Лемье с Мессье.

— «Рейнджерс» без Мессье взяли бы Кубок Стэнли в 1994 году?

— Я думаю, нет.

— А без Ковалева?

— Тоже нет.

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