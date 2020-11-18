Чистяков забросил первую шайбу в КХЛ, Чайка и Афанасьев дебютировали за ЦСКА. Как выступают триумфаторы Кубка Карьяла

Рассказываем, где после Евротура играли хоккеисты сборной России.

Рассказываем, где после Евротура играли хоккеисты сборной России.

Чистяков забросил первую шайбу в КХЛ

После победы на Кубке Карьяла игроки сборной России вернулись в расположение своих клубов. Некоторые хоккеисты продолжили выступать в КХЛ. Так, Ярослав Аскаров стабильно попадает в заявку СКА. После Евротура 18-летний вратарь дважды оставался в запасе, в матче против «Витязя» вышел в старте и отразил 24 из 25 бросков, а в заключительной встрече заменил Михаила Бердина и ни разу не пропустил за 40 минут, сделав при этом 11 сэйвов.

СКА — Салават Юлаев — 3:2 (ОТ). Голы и лучшие моменты

Его одноклубник Василий Подколзин пропускал эту игру. Зато участвовал в двух предыдущих. В Подольске проспект «Ванкувера» отметился заброшенной шайбой, а также сделал голевую передачу.

После Евротура увеличился айстайм Никиты Седова. Защитник «Сочи» отыграл 13 минут против рижского «Динамо», в матче с ЦСКА ему дали 16 минут. При этом в среднем по сезону Седов получает чуть больше шести минут.

У «Витязя» регулярно попадает в заявку нападающий Захар Бардаков. В последних матчах он проводил на льду 9-11 минут. Отметим, что для 19-летнего хоккеиста это первый сезон в КХЛ.

Егор Чинахов тоже проводит первый сезон в КХЛ. Впрочем, проспект «Коламбуса» уже неплохо себя зарекомендовал в «Авангарде». Лига дважды признавала Чинахова лучшим новичком месяца. Но после паузы в чемпионате Егор не набрал ни одного очка в четырех матчах. Зато недавно его партнер по команде Семен Чистяков впервые отличился в КХЛ. Защитник «ястребов» поразил ворота «Сибири».

Сибирь — Авангард. 1:3. Семен Чистяков

Защитник «Салавата» Шакир Мухамадуллин сделал ассист в матче против СКА. Теперь в активе 18-летнего хоккеиста восемь очков (2+6) в 27 матчах. Кстати, Данил Башкиров тоже не выпадает из основы уфимцев.

Илья Сафонов участвовал во всех матчах «Ак Барса» после Евротура, однако на льду появлялся редко.

Чайка и Афанасьев дебютировали за ЦСКА

Несколько игроков после Евротура приблизились к основе. Например, защитник Даниил Чайка и нападающий Егор Афанасьев дебютировали за ЦСКА. Чайка во встрече с «Салаватом» заработал показатель полезности «-1», проведя чуть меньше трех минут. Афанасьев же впервые сыграл за армейцев в матче против «Сочи» и в тот же день забросил первую шайбу в КХЛ.

В СКА получают шансы Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов. Оба сыграли против «Витязя», «Северстали» и «Салавата». Хуснутдинов дважды завершал матчи с положительным показателем полезности. Более того, форвард заработал свой первый балл в КХЛ.

СКА и его фарм-клуб играют на этой неделе в Санкт-Петербурге, поэтому Кирсанова можно увидеть и в КХЛ, и в Высшей лиге. Вчера Кирилл забил дебютный гол в ВХЛ и помог «СКА-Неве» одолеть «Зауралье».

«Авангард» отправил Грицюка в ВХЛ

Егор Шеховцов и Максим Грошев тоже оказались в составе «СКА-Невы». И если Шеховцов выступал за фарм-клуб и до Евротура, то Грошев, с которым недавно заключили новый контракт, впервые попал в Высшую лигу. Форвард имел несколько моментов, но поразить ворота «Зауралья» так и не смог.

Тахир Мингачев, иногда попадавший в заявку ЦСКА, вновь присоединился к «Звезде». В недавнем матче молодой форвард огорчил «Югру», однако его команда все равно проиграла, упустив комфортное преимущество.

«Авангард» тоже отправил талантливого форварда в Высшую лигу. Арсений Грицюк сейчас рубится в новокузнецком «Металлурге». В трех ноябрьских матчах хоккеист набрал два очка.

Дмитрий Злодеев и вовсе выступает в МХЛ: у красногорского «Динамо» возникла пауза, а к основной команде 18-летнего нападающего еще не привлекают. В МХЛ можно увидеть и других игроков сборной России. Максим Березкин из «Локомотива» после матча с «Барысом» отправился в расположение молодежки. Даниил Кузьмин помогает «Красной Армии». А Данил Алалыкин поучаствовал в разгроме «Тюменского Легиона»: «Толпар» победил со счетом 8:1, у Алалыкина 1+2.

Некоторые триумфаторы Кубка Карьяла после Евротура еще не играли. Например, лучший нападающий турнира Родион Амиров пропускал матчи «Салавата» из-за повреждения.

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