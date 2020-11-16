«Барсы» подавили уральцев в стиле ММА, армейцы держали удар, даже въезжая затылком в борт. Как «Ак Барс» и ЦСКА отстояли лидерство

В понедельник сильнейшие клубы Востока и Запада победили основных преследователей. Казанцы по всем статьям ушатали «Автомобилист» — 3:0. А москвичи не без труда одолели ярославцев — 3:1.

В понедельник сильнейшие клубы Востока и Запада победили основных преследователей. Казанцы по всем статьям ушатали «Автомобилист» — 3:0. А москвичи не без труда одолели ярославцев — 3:1.

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров сделал дубль в ворота команды из Екатеринбурга.

«Автомобилист» впервые в сезоне не смог поразить ворота соперника.

Казанский голкипер Адам Рейдеборн сделал первый «сухарь» в сезоне, отразив 25 бросков уральцев.

В третьем периоде армеец Антон Слепышев не сумел реализовать буллит, но через полторы минуты забросил шайбу в ворота «Локомотива».

Спартаковец Йори Лехтеря стал лучшим бомбардиром КХЛ — 29 очков.

Нынешний понедельник в КХЛ можно смело обозвать «битвой титанов». И на Востоке, и на Западе в очных ставках встретились лидеры конференций. В Казани «Ак Барс» принял «Автомобилист», а в Москве ЦСКА сыграл с «Локомотивом».

Показательно было и то, что поединки состоялись на площадках главных фаворитов. Претенденты на «корону», как и положено, приехали в гости к действующим «королям». Забегая вперед скажу, что более маститые лидеры сохранили первые места в обоих конференциях. Но вот складывались матчи по-разному.

«Драка Лукоянова подстегнула нас»

В Казани «барсы» сразу продемонстрировали, что намерены рвать соперника во всех смыслах этого слова. На первой же минуте встречи Артем Лукоянов показал, что неплохо бы смотрелся и в ММА. Сперва сшиб с ног Вячеслава Литовченко так, что форвард «Автомобилиста» долго не мог подняться. А когда за него заступился защитник Сергей Зборовский, казанец уложил на обе лопатки и еще одного более рослого и тяжелого оппонента.

На восьмой минуте Артем начал атаку в равных составах, после которой счет в матче был открыт. Тут, правда, не лучшим образом сыграла оборона гостей. Потому что еще один «барс», Михаил Глухов, оказался в полном одиночестве на пятачке. Подхватил отскочившую от Якуба Коваржа шайбу, спокойно обвел вратаря и без малейшей помехи со стороны уральских защитников отправил шайбу в сетку.

Еще до первого перерыва хозяева удвоили перевес, реализовав большинство. Тут налицо была отлично отрепетированная комбинация. Дмитрий Воронков полностью перекрыл Коваржу обзор. И именно в этот момент последовал точный бросок от Александра Брумистрова.

— Мы большинство отрабатываем в конце каждой тренировки, — подтвердил Бурмистров в первом перерыве. — Раздевалка у нас перед матчем просто звенела. Поэтому и игра сразу такая агрессивная пошла.

Во втором периоде казанцы продолжали уверенно контролировать ход встречи. Хуже им пришлось в последней двадцатиминутке, где надо было трижды отбиваться в меньшинстве. Но и тут их спецбригада не сплоховала против одной из сильнейшей атак в лиге. А в равных составах все тот же Бурмистров сделал дубль и довел преимущество хозяев до 3:0. Быстрый прорыв Александра по флангу прозевали сперва Никита Трямкин, а затем и Коварж.

Ак Барс - Автомобилист - 3:0. Голы и лучшие моменты

— Драка Лукоянова подстегнула нас, — признал после матча главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. — А еще Андрей Педан хороший прием провел в самом начале. Бурмистров здорово себя показал. Саша играет и в большинстве, и в меньшинстве, на него выпадает большая нагрузка. Мы ждали и ждем от него продуктивной игры.

Надо отметить, что «Автомобилист» впервые в этом сезоне не смог ни разу поразить ворота соперников. Это привело к тому, что его форвард Алексей Макеев лишился еще и первого места в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ. Его опередил спартаковец Йори Лехтеря, две результативные передачи которого помогли красно-белым одержать сегодня победу над «Витязем» — 3:1. Теперь Лехтеря не только самый результативный распасовщик, но и главный бомбардир КХЛ, у него на счету 29 (5+24) очков.

Витязь - Спартак - 1:3. Голы и лучшие моменты

Армейцы «легли на рельсы», но выстояли

В отличие от «Ак Барса», который сразу захватил инициативу и начал доминировать над соперником по все статьям, матч в Москве для лидеров-армейцев складывался совершенно иначе.

ЦСКА - Локомотив - 3:1. Голы и лучшие моменты

С открытием счета ЦСКА тоже долго не тянул. Клас Дальбек подтвердил свое имя (в русском звучании) сверхточным броском. Ему поспособствовали и партнеры, перекрывшие обзор голкиперу «Локомотива» Эдварду Паскуале.

Однако стоит отметить, что эта быстрая контратака на пятой минуте была чуть ли не первым опасным моментом у ворот гостей. Доминировал в первом периоде как раз «Локомотив», который в два раза чаще посылал шайбу в створ. Когда такое было в матчах с участием ЦСКА? При этом хозяева уступали поначалу и в силовой борьбе. Зато были вынуждены неплохо показать себя в заблокированных бросках — до первого перерыва целых восемь раз поймали на себя шайбу после атак ярославцев.

— Соперник больше времени проводит в нашей зоне, — признал в первом перерыве и один из лидеров атаки ЦСКА Антон Слепышев. — И то, что счет в нашу пользу, еще ни о чем не говорит. Мы в курсе, что «Локомотив» обороняется лучше всех в лиге.

Это, кстати, действительно так. Даже с учетом вышеописанного гола армейцев ярославцы пропустили всего 39 шайб! Больше такой непробиваемостью ни одна из команд КХЛ похвастать не может.

Робинсон отработал отпуск

Но во втором периоде москвичи вновь показали, что неплохо изучили соперника. На этот раз отличился известный защитник-бомбардир Мэт Робинсон, отправивший шайбу в сетку со второй попытки.

В ноябрьской паузе канадца отпустили в короткий отпуск — повидаться с родными, которые оказались далеко из-за пандемии. «Семья — это святое», — коротко пояснил недавно отсутствие легионера в составе главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. И вот вам ответ на душевное отношение со стороны клуба — вернувшись в состав, Робинсон забивает во втором матче кряду.

К слову, к этому моменту хозяева уже выровняли положение дел на площадке. Выдержав стартовый натиск гостей, они сами перешли в затяжные позиционные атаки. Ярославцев сбили с ритма и несколько удалений подряд.

— В равной игре все решают нюансы, — вздохнет после матча главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка. — А в них ЦСКА оказался поинтереснее нас.

Однако за 21 секунду до второго перерыва армейцы сами вернули интригу в этот матч! Сразу два раза умудрились потерять шайбу в своей зоне! И когда она в итоге еще и удачно отлетела к Егору Коршкову, ярославец просто не имел права не попасть в пустой угол.

«Сильно ударился затылком»

Однако такой подарок никак не помог гостям. В третьем периоде они все оставшиеся силы бросили в атаку. Но в итоге сами начали попадаться на контрвыпады мастеровитых москвичей.

Выход Ивана Телегина один на один с вратарем ликвидировал толчком в спину Рушан Рафиков. Судьи оценили оборонительные действия защитника «Локомотива» буллитом.

— Я сильно ударился спиной, потом затылком, — прокомментировал свое состояние Телегин. — О последствиях можно будет судить только завтра. А вообще в таких матчах играть очень интересно. Напряжение огромное. Прямо ждешь — кто же первым допустит ошибку.

В той дуэли Слепышев уступил Пускуале. Но не прошло и двух минут, как Антон все же забил. И опять после быстрой контратаки, в которой ЦСКА шансов сопернику просто не оставил. 3:1. Этот счет не изменился даже после того, как «Локомотив» поменял вратаря на шестого полевого игрока.

— Почему мы должны удивляться тому, что ярославцы так здорово начали? — рассуждал после матча Никитин. — Они такие же лидеры, как мы, отстают всего на несколько очков. Молодые парни, которые функционально хорошо подготовлены. Мы были готовы к тому, что «Локомотив» начнет мощно. Ребята это вовремя прочувствовали и удар хорошо держали. Это и позволило в итоге добиться победы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Глухов, 7:42. Бурмистров, 10:28 (бол.), 56:17.

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дальбек, 4:01. Робинсон, 33:34. Слепышев, 43:59. — Коршков, 39:39.

«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Дергачев, 54:32. — Радил, 2:35. Широков, 38:09, 48:13 (бол.).

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