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Хоккей

«Барсы» подавили уральцев в стиле ММА, армейцы держали удар, даже въезжая затылком в борт. Как «Ак Барс» и ЦСКА отстояли лидерство

16 ноября 23:44
«Барсы» подавили уральцев в стиле ММА, армейцы держали удар, даже въезжая затылком в борт. Как «Ак Барс» и ЦСКА отстояли лидерство
Артем Лукоянов и Сергей Зборовский / Фото: © КХЛ / Ильнар Тухбатов
В понедельник сильнейшие клубы Востока и Запада победили основных преследователей. Казанцы по всем статьям ушатали «Автомобилист» — 3:0. А москвичи не без труда одолели ярославцев — 3:1.
  • Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров сделал дубль в ворота команды из Екатеринбурга.
  • «Автомобилист» впервые в сезоне не смог поразить ворота соперника.
  • Казанский голкипер Адам Рейдеборн сделал первый «сухарь» в сезоне, отразив 25 бросков уральцев.
  • В третьем периоде армеец Антон Слепышев не сумел реализовать буллит, но через полторы минуты забросил шайбу в ворота «Локомотива».
  • Спартаковец Йори Лехтеря стал лучшим бомбардиром КХЛ — 29 очков.

Нынешний понедельник в КХЛ можно смело обозвать «битвой титанов». И на Востоке, и на Западе в очных ставках встретились лидеры конференций. В Казани «Ак Барс» принял «Автомобилист», а в Москве ЦСКА сыграл с «Локомотивом».

Показательно было и то, что поединки состоялись на площадках главных фаворитов. Претенденты на «корону», как и положено, приехали в гости к действующим «королям». Забегая вперед скажу, что более маститые лидеры сохранили первые места в обоих конференциях. Но вот складывались матчи по-разному.

«Драка Лукоянова подстегнула нас»

Артем Лукоянов и Сергей Зборовский / Фото: © КХЛ / Ильнар Тухбатов

В Казани «барсы» сразу продемонстрировали, что намерены рвать соперника во всех смыслах этого слова. На первой же минуте встречи Артем Лукоянов показал, что неплохо бы смотрелся и в ММА. Сперва сшиб с ног Вячеслава Литовченко так, что форвард «Автомобилиста» долго не мог подняться. А когда за него заступился защитник Сергей Зборовский, казанец уложил на обе лопатки и еще одного более рослого и тяжелого оппонента.

https://www.instagram.com/p/CHqhHz-qIWk/

На восьмой минуте Артем начал атаку в равных составах, после которой счет в матче был открыт. Тут, правда, не лучшим образом сыграла оборона гостей. Потому что еще один «барс», Михаил Глухов, оказался в полном одиночестве на пятачке. Подхватил отскочившую от Якуба Коваржа шайбу, спокойно обвел вратаря и без малейшей помехи со стороны уральских защитников отправил шайбу в сетку.

Еще до первого перерыва хозяева удвоили перевес, реализовав большинство. Тут налицо была отлично отрепетированная комбинация. Дмитрий Воронков полностью перекрыл Коваржу обзор. И именно в этот момент последовал точный бросок от Александра Брумистрова.

Александр Бурмистров / Фото: © КХЛ / Ильнар Тухбатов
— Мы большинство отрабатываем в конце каждой тренировки, — подтвердил Бурмистров в первом перерыве. — Раздевалка у нас перед матчем просто звенела. Поэтому и игра сразу такая агрессивная пошла.

Во втором периоде казанцы продолжали уверенно контролировать ход встречи. Хуже им пришлось в последней двадцатиминутке, где надо было трижды отбиваться в меньшинстве. Но и тут их спецбригада не сплоховала против одной из сильнейшей атак в лиге. А в равных составах все тот же Бурмистров сделал дубль и довел преимущество хозяев до 3:0. Быстрый прорыв Александра по флангу прозевали сперва Никита Трямкин, а затем и Коварж.

Ак Барс - Автомобилист - 3:0. Голы и лучшие моменты
— Драка Лукоянова подстегнула нас, — признал после матча главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. — А еще Андрей Педан хороший прием провел в самом начале. Бурмистров здорово себя показал. Саша играет и в большинстве, и в меньшинстве, на него выпадает большая нагрузка. Мы ждали и ждем от него продуктивной игры.

Надо отметить, что «Автомобилист» впервые в этом сезоне не смог ни разу поразить ворота соперников. Это привело к тому, что его форвард Алексей Макеев лишился еще и первого места в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ. Его опередил спартаковец Йори Лехтеря, две результативные передачи которого помогли красно-белым одержать сегодня победу над «Витязем» — 3:1. Теперь Лехтеря не только самый результативный распасовщик, но и главный бомбардир КХЛ, у него на счету 29 (5+24) очков.

Витязь - Спартак - 1:3. Голы и лучшие моменты

Армейцы «легли на рельсы», но выстояли

В отличие от «Ак Барса», который сразу захватил инициативу и начал доминировать над соперником по все статьям, матч в Москве для лидеров-армейцев складывался совершенно иначе.

ЦСКА - Локомотив - 3:1. Голы и лучшие моменты

С открытием счета ЦСКА тоже долго не тянул. Клас Дальбек подтвердил свое имя (в русском звучании) сверхточным броском. Ему поспособствовали и партнеры, перекрывшие обзор голкиперу «Локомотива» Эдварду Паскуале.

Однако стоит отметить, что эта быстрая контратака на пятой минуте была чуть ли не первым опасным моментом у ворот гостей. Доминировал в первом периоде как раз «Локомотив», который в два раза чаще посылал шайбу в створ. Когда такое было в матчах с участием ЦСКА? При этом хозяева уступали поначалу и в силовой борьбе. Зато были вынуждены неплохо показать себя в заблокированных бросках — до первого перерыва целых восемь раз поймали на себя шайбу после атак ярославцев.

Антон Слепышев / Фото: © КХЛ / Владимир Беззубов
— Соперник больше времени проводит в нашей зоне, — признал в первом перерыве и один из лидеров атаки ЦСКА Антон Слепышев. — И то, что счет в нашу пользу, еще ни о чем не говорит. Мы в курсе, что «Локомотив» обороняется лучше всех в лиге.

Это, кстати, действительно так. Даже с учетом вышеописанного гола армейцев ярославцы пропустили всего 39 шайб! Больше такой непробиваемостью ни одна из команд КХЛ похвастать не может.

Робинсон отработал отпуск

Мэт Робинсон / Фото: © КХЛ / Владимир Беззубов

Но во втором периоде москвичи вновь показали, что неплохо изучили соперника. На этот раз отличился известный защитник-бомбардир Мэт Робинсон, отправивший шайбу в сетку со второй попытки.

В ноябрьской паузе канадца отпустили в короткий отпуск — повидаться с родными, которые оказались далеко из-за пандемии. «Семья — это святое», — коротко пояснил недавно отсутствие легионера в составе главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. И вот вам ответ на душевное отношение со стороны клуба — вернувшись в состав, Робинсон забивает во втором матче кряду.

К слову, к этому моменту хозяева уже выровняли положение дел на площадке. Выдержав стартовый натиск гостей, они сами перешли в затяжные позиционные атаки. Ярославцев сбили с ритма и несколько удалений подряд.

— В равной игре все решают нюансы, — вздохнет после матча главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка. — А в них ЦСКА оказался поинтереснее нас.

Однако за 21 секунду до второго перерыва армейцы сами вернули интригу в этот матч! Сразу два раза умудрились потерять шайбу в своей зоне! И когда она в итоге еще и удачно отлетела к Егору Коршкову, ярославец просто не имел права не попасть в пустой угол.

«Сильно ударился затылком»

Иван Телегин / Фото: © КХЛ / Владимир Беззубов

Однако такой подарок никак не помог гостям. В третьем периоде они все оставшиеся силы бросили в атаку. Но в итоге сами начали попадаться на контрвыпады мастеровитых москвичей.

Выход Ивана Телегина один на один с вратарем ликвидировал толчком в спину Рушан Рафиков. Судьи оценили оборонительные действия защитника «Локомотива» буллитом.

— Я сильно ударился спиной, потом затылком, — прокомментировал свое состояние Телегин. — О последствиях можно будет судить только завтра. А вообще в таких матчах играть очень интересно. Напряжение огромное. Прямо ждешь — кто же первым допустит ошибку.

В той дуэли Слепышев уступил Пускуале. Но не прошло и двух минут, как Антон все же забил. И опять после быстрой контратаки, в которой ЦСКА шансов сопернику просто не оставил. 3:1. Этот счет не изменился даже после того, как «Локомотив» поменял вратаря на шестого полевого игрока.

— Почему мы должны удивляться тому, что ярославцы так здорово начали? — рассуждал после матча Никитин. — Они такие же лидеры, как мы, отстают всего на несколько очков. Молодые парни, которые функционально хорошо подготовлены. Мы были готовы к тому, что «Локомотив» начнет мощно. Ребята это вовремя прочувствовали и удар хорошо держали. Это и позволило в итоге добиться победы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Глухов, 7:42. Бурмистров, 10:28 (бол.), 56:17. 

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дальбек, 4:01. Робинсон, 33:34. Слепышев, 43:59. — Коршков, 39:39. 

«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Дергачев, 54:32. — Радил, 2:35. Широков, 38:09, 48:13 (бол.). 

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