СКА впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд. Победу над «Салаватом Юлаевым» принесли экс-уфимцы Бурдасов и Ткачев

Репортаж из Санкт-Петербурга, где СКА одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Репортаж из Санкт-Петербурга, где СКА одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

СКА дома обыграл «Салават Юлаев» (3:2 ОТ), хотя после первого периода со счетом 2:0 выигрывали гости

Победную шайбу через 14 секунд после начала овертайма забросил Владимир Ткачев

Нападающий СКА Антон Бурдасов вернулся в состав и оформил дубль

По ходу матча в воротах СКА появился Ярослав Аскаров, отразивший все 11 бросков

Лямся выпустил двух экс-армейцев

Календарь КХЛ в нынешнем сезоне был составлен таким образом, что СКА и «Салавату Юлаеву» предстояло провести обе очные встречи в течение 13 ноябрьских дней. Первым сражение грандов Запада и Востока принял Санкт-Петербург.

Уфимцы завершали трехматчевое выездное турне, уступив ЦСКА (3:5) и одержав волевую победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ). Благодаря четырем викториям в последних пяти играх «Салават» вернулся в борьбу за попадание в топ-5 Восточной конференции. Правда, по потерянным очкам клуб из столицы Башкортостана занимал лишь седьмую строчку — любая дальнейшая осечка могла серьезно усложнить положение.

СКА по итогам выезда в Хельсинки, Подольск и Череповец одержал три победы с общим счетом 14:2. В первый и последний раз армейцы, заметно преобразившиеся после паузы на Евротур, оформляли трехматчевую беспроигрышную серию два месяца назад. Успех в матче с «Салаватом» мог принести петербуржцам четвертую победу кряду, чего с командой Валерия Брагина в этом сезоне еще не случалось ни разу.

По сравнению с игрой против «Северстали» (2:0) армейцы произвели четыре изменения в составе. Пропустив всю выездную серию, в заявку вернулись форварды Антон Бурдасов и Владислав Каменев — Тимкин и Подколзин остались в запасе. Хелльберга и Токранова заменили Бердин и Бенгтссон соответственно.

Наставник уфимцев Томи Лямся ограничился минимальными перестановками. Защитника Павла Коледова и нападающего Илью Баранова заменили опытные экс-игроки СКА Алексей Семенов и Петр Хохряков.

СКА — без шайбы, Маннинен — с курьезным голом

С первых минут гости забрали шайбу под свой контроль, стабильно организовывая затяжные атаки в зоне СКА — традиционно больше всех преуспевала в этом тройка Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен. На 4-й минуте уфимские легионеры упустили шанс открыть счет, не сумев затолкать шайбу с линии ворот Бердина.

Редкие и не самые опасные моменты у СКА возникали за счет индивидуальных усилий прежде всего Кирилла Марченко. Первый большой розыгрыш в зоне «Салавата» армейцы организовали лишь на 7-й минуте, когда на льду находилось звено Морозова. При этом обе команды делали ставку на дальние броски.

В середине периода, когда казалось, что СКА удалось сдержать стартовое давление уфимцев, Бердин пропустил курьезный гол. После выброса шайбы Гранлундом из своей зоны Маннинен в борьбе на синей линии сумел подставить клюшку, и шайба доскакала до сетки армейских ворот.

СКА — Салават Юлаев. 0:1. Сакари Маннинен

«Салават» вернул себе уверенность и через пять минут удвоил преимущество, реализовав большинство. На исходе штрафного времени Морозова Кугрышев отдал поперечный пас на Сошникова, и тот нанес прицельный кистевой бросок в ближний угол под ловушку Бердина, который после первого периода уступил место в воротах Ярославу Аскарову.

СКА — Салават Юлаев. 0:2. Никита Сошников

Дриблинг Аскарова и голы бывших уфимцев

К старту второй двадцатиминутки Брагин немного перетасовал звенья — главной перестановкой стало появление на постоянной основе с Ткачевым и Морозовым 18-летнего Марата Хуснутдинова, Тренин отправился на место 13-го форварда.

СКА резко взвинтил темп игры, заставив «Салават» ошибаться. Один из таких моментов привел к удалению Маннинена, и Антон Бурдасов после перепаса с Ткачевым броском в касание из любимого правого круга прошил Юху Метсолу — формально экс-уфимцы организовали гол в равных составах.

СКА — Салават Юлаев. 1:2. Антон Бурдасов

До середины периода СКА полностью превосходил «Салават Юлаев», но даже второе большинство не помогло хозяевам сравнять счет. Гости пришли в себя, и провели несколько быстрых атак, с которыми уверенно справлялись Аскаров и Ко. В одном из эпизодов молодой голкипер армейцев продемонстрировал великолепное владение клюшкой.

Долгое время самым ярким эпизодом третьего периода был случайный хит Вэя на своем одноклубнике Швеце-Роговом, но на 50-й минуте армейцы все-таки сумели сравнять счет. После долгой атаки второго звена Кузьменко отдал пас на выскочившего со скамейки Морозова — после его дальнего броска шайба осталась на пятаке, и ее добил Бурдасов — 2:2.

СКА — Салават Юлаев. 2:2. Антон Бурдасов

Соперники планомерно шли к овертайму, лишь изредка беспокоя Аскарова и Метсолу. Ни одна из команд не хотела допустить роковую ошибку — к несчастью для «Салавата», она произошла в самом дебюте дополнительного периода. Еще один экс-уфимец Кемппайнен обокрал за воротами Гранлунда, скинул шайбу в слот, и Владимир Ткачев спокойно обвел Метсолу с Хартикайненом и принес победу СКА — голкипер «Салавата» в гневе покинул площадку.

СКА — Салават Юлаев. 3:2 (ОТ). Владимир Ткачев

СКА впервые в сезоне одержал четыре победы подряд, проявив требовавшийся от команды характер; «Салават Юлаев» завершил выездную серию, набрав 3 очка из 6 возможных.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бурдасов, 26:18 (ВИДЕО), 49:17 (ВИДЕО). Ткачев, 60:14. — Маннинен, 10:31 (ВИДЕО). Сошников, 15:42 (бол.) (ВИДЕО).

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