Сколько реально стоит Ковальчук? Почему у Овечкина нет медали Олимпиады? Какой город России самый крутой по меркам НХЛ?

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости и высказывает мнение на злободневные темы.

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости и высказывает мнение на злободневные темы.

Реальная цена на Ковальчука в КХЛ — один миллион долларов

На днях появился инсайд, что Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если подпишет тут контракт на $1 млн за сезон. Ну, ничего удивительного нет. Кови так и не нашел себе вариант в НХЛ. Может быть, он возникнет, когда в лиге стартует новый сезон. Но это призрачная надежда, и сейчас хорошо бы где-то играть.

Ну и не просто так Ковальчук приходил на «ЦСКА Арену», где смотрел матч армейцев со «Спартаком» в сопровождении главного судьи лиги Алексея Анисимова. «Матч ТВ» уже делился своей информацией, что, если Илья приедет в КХЛ, то состав красно-белых подойдет ему лучше всего.

Реакция болельщиков совсем не удивила. «Почти 10 процентов от потолка зарплаты нужно отдать за престарелого, никому не нужного игрока». Или: «Главное, в НХЛ он играл за $0,7 млн в год, а в КХЛ готов выступать за $1 млн. Смешно! Нужно дать дорогу молодежи!»

Но мое мнение — сейчас Ковальчук на российском рынке как раз и стоит один миллион долларов. Это его нормальная цена. Если в рублях, то 77 млн.

Во-первых, из этих денег Кови получит меньше 50 млн рублей, потому что значительная часть регулярного чемпионата уже прошла.

Во-вторых, примерно столько же недавно, до перехода в «Авангард», имел Наиль Якупов. Некоторые игроки в «Локомотиве» зарабатывают 75 млн в год. Дмитрий Яшкин получает 100 млн, Вадим Шипачев — 120 млн. Так что Ковальчук не демонстрирует аттракцион неслыханной жадности.

Другой вопрос — сможет ли тот же «Спартак» найти эти 50 млн рублей? Кто их даст? Не из воздуха же они возьмутся? А вписать сумму под потолок зарплат, думаю, красно-белым вполне реально.

И хорошо сказал Илья Брызгалов, когда я спросил его о большом, уже выкупленном контракте с «Филадельфией», по которому он до сих пор получает отчисления. Брыз ответил: «Деньги в НХЛ платят не за твои будущие, а за твои прошлые достижения».

Очень глубокомысленная фраза, которая работает и в КХЛ. Илья Ковальчук — это имя, которое сейчас адекватно стоит один миллион долларов США, и переведите в рубли. А вот сезон покажет, как будет играть Кови. Упадет ли в будущем его зарплата в три раза, как у Якупова. Уедет ли он в НХЛ. Завершит ли карьеру. Останется ли на уровне своего золотого миллиона — это мы узнаем только в следующем году.

А в этом цена Ковальчука, как я думаю, миллион и есть. Другой вопрос, что Илья мог бы сделать и скидку родному клубу, за который так и не провел ни одного матча в большом хоккее. Но это уже решение самого Кови.

Овечкин получит еще один шанс на медаль Олимпиады

Александр Овечкин в недавнем интервью Дмитрию Сычеву и Денису Казанскому объяснил, почему у него до сих пор нет олимпийской медали. Если пользоваться лишь цитатами Ови, то победы и поражения сборной России можно объяснить так…

2006, Олимпиада в Турине (четвертое место): «У нас в составе было много туристов» (это Саша говорил мне однажды в интервью).

2008, чемпионат мира в Квебеке (золото): «Там всё ребята решили, мы сами перешли на три звена».

2010, Олимпиада в Ванкувере (вылет в четвертьфинале): «У нас в хоккее не было системы, мы не знали, что делать».

2014, Олимпиада в Сочи (вылет в четвертьфинале): «Просто не пошло, и было большое давление».

Интересно, что Александр вообще не говорит о своей игре. Выступил ли он блистательно (победный гол канадцам в Турине) или провалился с треском (ноль очков в пяти матчах на ЧМ-2011). Свою игру он не оценивает вообще никак.

Но есть статистика Овечкина на Олимпиадах. Он набрал 11 (8+3) очков в 17 матчах.

2006 год (5+0) — забил словакам (3:5), латышам (9:2), шведам (5:0), американцам (5:4), канадцам (2:0) в четвертьфинале.

2010 год (2+2) — дубль с латышами (8:2), две передачи с чехами (4:2).

2014 год (1+1) — оба очка набраны со Словенией (5:2).

Овечкин провел шесть матчей на Олимпиадах, когда шла игра на вылет. И набрал лишь одно (1+0) очко. Да, хоккей — командный вид спорта, в одиночку ничего не завоюешь. Но стоит ли тогда делать заявления, что у нас в хоккее раньше система не работала или тренеры ничего не решали? Посмотри в первую очередь на себя.

Я провел голосование в своем телеграм-канале (@LysenkovTV), задав вопрос: «Кто виноват в том, что у Александра Овечкина до сих пор нет олимпийской медали?»

Самый популярный ответ (41 процент читателей): «В этом виноват сам Овечкин».

Впрочем, у Саши еще будет шанс — НХЛ отпускает его в 2022 году на Олимпиаду в Пекин.

Представляем список самых энхаэловских городов России

Я наткнулся на интересную статистику. Что, если по каждому игроку за историю НХЛ посмотреть, в каком городе он родился, посчитать его очки в лиге — и всё сложить? Получится битва городов. И мы узнаем, какой город в НХЛ самый хоккейный.

Оказалось, что на первом месте Торонто (42 811). Причем команда из этого города не выигрывала Кубок Стэнли с 1967 года. Далее следуют Монреаль (37 437), Эдмонтон (21 672), Оттава (20 940), Виннипег (19 507), Калгари (10 909), Тандер-Бэй (10 301).

А вот на восьмом месте — Москва (10 170), где родились Александр Овечкин, братья Буре, Сергей Зубов, Алексей Жамнов и много других игроков НХЛ.

Если же посмотреть на остальные наши города, откуда вышли энхаэловцы, то мы увидим удивительное. Так, на втором месте совсем не Челябинск или Казань с их знаменитыми хоккейными школами. А в семерку Псков вытащил единолично Сергей Федоров. Очень занимательная табличка. Ищите свой город!

10 170 — Москва (8 место в рейтинге)

3400 — Воскресенск (№ 42)

2725 — Челябинск (№ 52)

2107 — Екатеринбург (№ 74)

1754 — Тольятти (№ 96)

1357 — Магнитогорск (№ 133)

1179 — Псков (№ 162)

1100 — Хабаровск (№ 181)

888 — Тверь (№ 221)

612 — Уфа (№ 313)

608 — Ярославль (№ 316)

547 — Майкоп (№ 365)

537 — Красноярск (№ 368)

462 — Новосибирск (№ 417)

415 — Коркино (№ 454)

409 — Саратов (№ 460)

397 — Череповец (№ 472)

380 — Нижний Тагил (№ 488)

379 — Балаково (№ 490)

365 — Санкт-Петербург (№ 506)

355 — Мурманск (№ 513)

304 — Ангарск (№ 577)

280 — Воркута (№ 604)

276 — Ижевск (№ 611)

267 — Нижний Новгород (№ 621)

242 — Нижнекамск (№ 666)

239 — Казань (№ 668)

224 — Омск (№ 682)

191 — Новокузнецк (№ 747)

171 — Липецк (№ 786)

170 — Инта (№ 791)

162 — Краснокамск (№ 803)

122 — Томск (№ 888)

116 — Барнаул (№ 900)

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