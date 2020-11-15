«Коламбус» сохранил лидеров и усилился, «Чикаго» остался без основного вратаря. Лучшие и худшие клубы по работе на рынке НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг называет победителей и проигравших по итогам полутора месяцев межсезонья в НХЛ.

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг называет победителей и проигравших по итогам полутора месяцев межсезонья в НХЛ.

Лучшие клубы

«Коламбус»

Работу генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена можно считать образцово-показательной. Он сохранил Владислава Гаврикова, а также серьезно усилил центральную ось Максом Доми и Микко Койву, отлично подходящими под систему Тортореллы, — уход края Джоша Андерсона при таком раскладе совершенно некритичен.

По итогам всей работы у «Блю Джекетс» осталось больше $9 млн «под кепкой» — этого совершенно точно хватит, чтобы продлить Дюбуа. Не исключено, что «Коламбус» еще поборется за Майка Хоффмана, поскольку Густав Нюквист из-за травмы будет отсутствовать примерно до конца апреля.

«Калгари»

Первостепенной задачей «Калгари» в межсезонье было приобретение топового основного вратаря, и с ней клуб прекрасно справился. В первые часы работы рынка свободных агентов «Флэймз» подписали шестилетний контракт с главным героем прошлогоднего «Ванкувера» Якубом Маркстремом — с его помощью в ближайшие два-три сезона «огоньки» имеют реальный шанс пошуметь в плей-офф.

Также клуб взял на замену Хэмонику опытнейшего «домоседа» Криса Танева, сохранил Эндрю Манджапане и сделал несколько точечных усилений для глубины состава, в числе которых оказался и российский защитник Никита Нестеров.

«Баффало»

Второе межсезонье подряд менеджмент ведет большую работу на рынке. «Баффало» серьезно усилил линию атаки, подписав обладателя «Харт Трофи»-2018 Тэйлора Холла и центра для глубины Коди Икина, плюс выменял у «Миннесоты» опытного Эрика Стаала. После продления контрактов Сэма Рейнхарта и Виктора Олофссона топ-6 нападения «Сэйбрз» окончательно получил невероятно грозный вид.

У клуба остаются свободными еще $3,5 млн — возможно, на эти деньги менеджмент попытается укрепить оборону. Ян Рутта, здорово взаимодействовавший в паре с Виктором Хедманом в «Тампе», по-прежнему доступен на рынке.

Худшие клубы

«Чикаго»

Несмотря на объявленную клубом «перестройку», работу Стэна Боумана на рынке сложно назвать успешной. Относительно большим приобретением можно считать «домоседа» Никиту Задорова — при этом клуб лишился форварда топ-6 Брэндона Саада, подписав лишь двух нападающих для низших звеньев (Янмарк, Валльмарк).

По-прежнему не продлен контракт со вторым центром команды Диланом Строумом и не найдена замена Кори Кроуфорду — Суббан и Делиа с трудом тянут даже на роль полноценного бэк-апа.

«Ванкувер»

Одна из главных сенсаций плей-офф Кубка Стэнли-2020 сейчас на бумаге выглядит гораздо слабее. Клуб покинули Крис Танев и Трой Стэчер, являвшиеся основными оборонительными защитниками топ-4, ведущий крайний нападающий Тайлер Тоффоли и голкипер Якоб Маркстрем. Последнему на замену пришел находящийся на спаде Брэйден Холтби, занявший в платежке $4,3 млн, — этих денег хватило бы, чтобы сохранить Тоффоли.

Причина обмена из «Вегаса» Нэйта Шмидта ясна, но выбор спорный: защитников, способных поддержать атаку, в клубе и так достаточно (Хьюз, Эдлер, Майерс).

«Тампа-Бэй»

Наверняка к началу сезона «Тампа» решит все свои проблемы, но на данный момент она очевидно не выполнила цели на межсезонье. Да, продление на минимальные деньги Маруна и Шенна — это хорошие новости, но ключевые ограниченно свободные агенты (Сергачев, Сирелли, Чернак) до сих пор остаются без контрактов. С учетом того что «Лайтнинг» не стали выкупать Джонсона или Киллорна, задача по освобождению места в платежной ведомости серьезно усложнилась.

«Айлендерс»

К Лу Ламорелло аналогичные претензии. У «Айлендерс» нет места под потолком зарплат, чтобы продлить соглашение со своей главной звездой Мэтью Барзалом. Клуб не стал пользоваться ни одним из окон для выкупа контрактов, и «тяжеловесные» Эндрю Лэдд ($5,5 млн) и Джонни Бойчак ($6 млн) по-прежнему осложняют ситуацию.

Также «Айлендерс» бы очень пригодился защитник для большинства, но никто не был приобретен на эту позицию.

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