Любимов играл за фарм-клуб «Спартака», «Нефтехимик» расстался с Граборенко. Кого клубы КХЛ помещали в список отказов

Рассказываем, кто в текущем сезоне КХЛ прошел через драфт отказов.

Рассказываем, кто в текущем сезоне КХЛ прошел через драфт отказов.

Роман Любимов, нападающий, 28 лет

Комментируя свой переход в «Спартак», Роман Любимов говорил, что принял окончательное решение после разговора с Олегом Знарком:

«После разговора с Олегом Валерьевичем все вопросы касательно моего будущего отпали. Я захотел перейти именно в «Спартак». Недавно на официальном сайте КХЛ было голосование, где хоккеистов спрашивали, под руководством какого тренера они хотели бы играть. И победил в нем как раз Олег Знарок. Во время нашего разговора он вкратце обрисовал, в какой роли хочет использовать меня. Он очень хорошо чувствует команду, умеет найти подход как ко всему коллективу, так и к каждому конкретному игроку».

Кроме того, хоккеист отмечал, что не может занести в актив свой последний сезон. И вот появился шанс перезапустить карьеру в амбициозном клубе. Однако старт в составе красно-белых у Романа не задался. Он набрал два очка в 13 матчах, заработав показатель полезности «-12», — это худший результат в карьере Любимова. В итоге «Спартак» поместил хоккеиста в список отказов, откуда Романа никто не забрал. Поэтому ему пришлось выступать за фарм-клуб.

Спустя несколько недель Любимова вернули из «Химика» в основную команду. После камбэка в КХЛ нападающий провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Максим Гончаров, защитник, 31 год

Не лучшим образом в «Спартаке» выглядел и Максим Гончаров. У него показатель полезности «-6» за восемь матчей. После разгрома от «Йокерита» 31-летний защитник больше не играл за красно-белых, а Олег Знарок на пресс-конференции констатировал, что Гончаров пока не проходит в состав. В начале ноября Максим повторил путь Романа Любимова: защитник сначала попал в список отказов, а затем поехал в «Химик».

В отличие от Любимова, Гончаров еще не вернулся в «Спартак», хотя в команде есть кадровые трудности. За фарм-клуб Максим провел три матча, по итогам которых заработал показатель «-2».

Вячеслав Лещенко, нападающий, 25 лет

Лещенко тоже отправился в Высшую лигу. При этом прежде он никогда в «вышке» не выступал. Несколько сезонов рубился за «Спартак», где неоднократно пробивал планку в 20 очков. В предыдущем чемпионате Лещенко дважды обменяли: осенью Вячеслав перешел в «Ак Барс», а уже в декабре пополнил состав «Сочи», где толком себя не проявил. Впрочем, несмотря на скромные 2+0 в 15 матчах и показатель «-8», «Трактор» в межсезонье выплатил южанам компенсацию.

Закрепиться в «Тракторе» Лещенко не сумел. Более того, нападающий даже не дебютировал за новую команду. Лишь в ноябре Вячеслав стал получать игровую практику, но уже в составе «Челмета». Клубы КХЛ не забрали Лещенко с драфта отказов, поэтому сейчас игрок участвует в матчах Высшей лиги.

Виталий Меньшиков, защитник, 31 год

Виталий Меньшиков перед началом текущего сезона вернулся в «Сибирь». Ранее защитник уже играл там с 2014-го по 2016 год. На этот раз Меньшиков задержался в Новосибирске всего на несколько месяцев. В октябре клуб поместил Виталия в список отказов, а затем расторг контракт.

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский назвал причины расставания:

«Мы не увидели в его игре того, чего ожидали. Виталия мы приглашали на роль жесткого защитника, который может постоять за партнеров, в решающий момент взять на себя роль надежного столпа обороны. Плюс ко всему дамокловым мечом висит необходимость оптимизировать бюджет. Вы же видите, какая ситуация в мире и стране».

Через некоторое время Меньшиков присоединился к «Магнитке», подписав пробный контракт. До полноценного соглашения дело не дошло.

Алексей Красиков, вратарь, 24 года

Еще один экс-игрок «Сибири» Алексей Красиков весной заключил с клубом трехлетний контракт. Но уже спустя полгода вратарю подыскивали другую команду. Красиков прошел через драфт отказов, после чего стороны расторгли контракт. Сибиряки надеялись, что в этом сезоне Алексей сделает шаг вперед, однако тот не добился прогресса.

Вскоре Алексей оказался в «Сочи». Там ему вполне по силам стать основным вратарем. А «Сибирь» получила 21-летнего Арсения Ахметова.

Роман Граборенко, защитник, 28 лет

Граборенко в «Нефтехимик» переходил дважды. В первый раз это случилось летом 2017 года. После сезона в минском «Динамо» Роман подписал с нижнекамским клубом однолетнее соглашение. Правда, уже после 17 матчей белорусского защитника обменяли в «Куньлунь».

Спустя три года Граборенко снова оказался в «Нефтехимике» и провел девять игр, в которых получил 24 минуты штрафа при показателе полезности «-6». Выступления защитника не устроили клуб. В октябре нижнекамцы заявили, что поместили Романа в список отказов. Затем стороны прекратили сотрудничество. Это связано с недостаточной физической формой Граборенко.

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