Судьи не засчитали два гола «Динамо», и уфимцы вырвали победу в овертайме, отыгравшись с 0:2!

В безумно нервном поединке, где порой ошибались не только игроки, но и арбитры, москвичи вновь уступили в самой концовке — 3:4.

В безумно нервном поединке, где порой ошибались не только игроки, но и арбитры, москвичи вновь уступили в самой концовке — 3:4.

Уфимцы отыгрались с 0:2, пропустив две шайбы в начале матча.

Соперники обменялись голами на предпоследней минуте третьего периода.

Победную шайбу в овертайме забросил уфимец Никита Сошников.

На 19-й минуте арбитры остановили игру, не дождавшись, когда голкипер «Салавата Юлаева» зафиксирует шайбу, поэтому динамовец Оскар Линдберг забил после свистка.

На 44-й минуте судьи отменили гол динамовца Дмитрия Яшкина из-за помехи вратарю.

Благодаря двум результативным пасам лидер «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен стал лучшим бомбардиром КХЛ.

Перед встречей «Динамо» с «Салаватом Юлаевым» в Москве оба соперника были изрядно раздосадованы. Бело-голубые в четверг умудрились уступить «Северстали» по буллитам. И это действительно результат из ряда вон, если учесть, что уже четыре из пяти последних матчей москвичей с череповчанами заканчиваются серией штрафных бросков. И все их выиграли «сталевары».

Уфимцы также не были удовлетворены предыдущим московским поединком, трижды пропустив в меньшинстве от ЦСКА и проиграв из-за этого 3:5. Главные тренер «Салавата» Томи Лямся прямо дал понять, что его команда по игре поражения не заслужила.

Ефремов открывает счет уже на второй минуте

Если у соперников и был какой-то четкий план на игру, то уже на пятой минуте его пришлось серьезно корректировать. Поскольку на табло горело 2:0 в пользу хозяев.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 1:0. Владислав Ефремов

Неожиданно для всех обе шайбы оказались на счету третьего динамовского звена. Владислав Ефремов открыл счет на 94-й секунде. Москвичам удалась хорошая контратака. Отобрав у гостей шайбу в средней зоне, Ефремов вошел на половину уфимцев по флангу и, видя, что партнеры еще открыться не успели, бросил сам. Все произошло так быстро, что и голкипер «Салавата» Юха Метсола оказался к этому броску не готов.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:0. Вячеслав Кулемин

А сам Ефремов сперва словно и поверить не мог, что забил. Вообще Владислав — очень добросовестный форвард. Всегда сильно переживает, когда упускает шансы поразить ворота. И, конечно, очередной гол в звене, которое привыкли считать скорее оборонительным, уверенности игроку добавил.

Кстати, видимо, не только Ефремову. Потому что уже в следующей смене его тройка удвоила преимущество хозяев. Опять быстрый вход в зону и крайне неудачная игра защитников гостей. На этот раз Вячеслав Кулемин расстрелял Метсолу с хорошей позиции. Но претензии не к вратарю «Салавата», а к его обороне. Так туго соображать у своих ворот нельзя. Кстати, этот гол оказался для «Динамо» юбилейным — 2300-м в КХЛ.

— Тренеры просили нас начать осторожно в своей зоне, от оборонки, — раскрыл секрет динамовской тактики Кулемин в первом перерыве, отвечая на вопросы Дарьи Мироновой. — Счет 2:0 — значит, пока правильно играем. Будем продолжать так же — не давать сопернику ни одного лишнего метра.

Линдберга удалили за… ошибку судей

Получив двойной перевес в счете, бело-голубые под занавес первого периода могли забросить и третью шайбу. Собственно, Оскар Линдберг это и сделал, но после свистка арбитра, поэтому гол не был засчитан. Динамовцу вдобавок и от соперников тумаков досталось. А потом его же еще и удалили на 12 минут.

Это уже выглядело несколько цинично, поскольку тут сами судьи совершили явную ошибку, остановив встречу. Хотя Метсола не просто не зафиксировал шайбу, она отлетела от него в сторону после броска Дмитрия Яшкина. А находящийся на пятачке Линдберг по инерции добил ее в ворота. Ну, на то он и нападающий, у него все рефлексы заточены на взятие ворот. Почему арбитр свистнул раньше — непонятно. Видимо, купился на движение Метсолы ловушкой вслед за шайбой. Думаю, наказывать динамовца за бросок после свистка в такой неоднозначной ситуации не стоило. Не его вина, что она возникла на площадке.

16 минут второго периода москвичам удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. К слову, в их состав вернулся подлечивший травму голкипер Иван Бочаров. Но на 37-й минуте Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд наглядно продемонстрировали, почему их связка считается в КХЛ одной из самых опасных.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:1. Маркус Гранлунд

Хартикайнен, завладев шайбой, легко выиграл борьбу у борта и сделал точный наброс на ворота, при том что у него на спине, как пришитый, висел Егор Зайцев. Гранлунд влет укротил шайбу перед носом у Бочарова, заставив ее резко поменять направление, также выиграв силовую борьбу на пятачке. Для Тему этот пас стал 350-м очком, набранным в КХЛ. Уфимский лидер пополняет свою копилку в пятом матче кряду.

Ключевой момент матча произошел на 44-й минуте, когда гости сравняли счет. На этот раз Хартикайнен выиграл борьбу за воротами у Юусо Хиетанена. И классный пас получил Сакари Маннинен. Далее последовал бросок с ходу под перекладину. Вновь из разряда «неберущихся». Кстати, эта передача вывела Хартикайнена в лучшие бомбардиры текущего сезона КХЛ — 27 (14+13) очков.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:2. Сакари Маннинен

Хозяева рискнули взять тренерский запрос на положение «вне игры». Но после долгого разглядывания шайбы и клюшки Филиппа Ларсена «под микроскопом» судьи решили, что это «хороший гол». На это же указывали и камеры «Матч ТВ» во время прямой трансляции. В итоге «Динамо» получило две минуты штрафа за задержку игры. И вынуждено было удерживать уже не победу, а ничейный счет.

— Самое важное, что мы не сдались при счете 2:0, а проявили характер, — скажет после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся. — Это и стало ключевым моментом в этой встрече. А также то, что мы реализовали большинство и отлично сыграли в меньшинстве. Метсола действовал прекрасно.

Почему арбитры не засчитали гол Яшкина

Затем бело-голубые забили. После шикарного паса Вадима Шипачева ворота атаковал Яшкин. Метсола опять не смог зафиксировать шайбу после его мощного броска. Более того, потерял ее из виду рядом со щитком. И на этот раз арбитры раньше времени не свистели. Первым, что произошло, осознал опять же Яшкин. Дмитрий нырнул в сторону ворот и в падении, как бильярдным кием, переправил шайбу в сетку.

Бело-голубые отпраздновали гол, но судьи вновь отправились смотреть видео — на сей раз на помеху вратарю. Суть была в том, что за мгновение прежде, чем шайба пересекла «ленточку», динамовец по инерции толкнул клюшкой и щиток Метсолы. На это арбитры и указали, отменив гол «Динамо». И в этом эпизоде они, пожалуй, были правы.

— Из двух наших незасчитанных шайб особенно обидно за гол Яшкина, — заявил позже Владимир Крикунов. — Дмитрий в падении забивал, старался, боролся до конца. Но правила есть правила. Почему упускаем победы в концовках? Физических сил не хватает. Сейчас начали над этим работать, скоро выберемся из этой неприятной ситуации.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 2:3. Филип Ларсен

Финал поединка выдался на редкость драматичным. За три минуты до конца третьего периода бело-голубые снова остались в меньшинстве. На 59-й минуте Ларсен великолепным броском под перекладину вывел уфимцев вперед. Но через 38 секунд счет вновь сравнялся после отчаянной атаки третьего звена хозяев, которую лихим броском вновь завершил Ефремов. Это дубль!

— Мой первый дубль в КХЛ, — уточняет Владислав. — У меня и до этого моментов было много. А сегодня с ребятами перед матчем хорошо так поговорили… Вот только очень обидно, что проиграли. Из-за этого расстроились все.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 3:3. Владислав Ефремов

На 60-й минуте москвичи опять схлопотали фол и овертайм начали в формате «3 на 4». Вот такие быстрые метаморфозы, которые могут свести с ума самых хладнокровных болельщиков. Вообще подобные матчи — жестокое испытание для нервов. Тем более что победитель должен остаться только один.

Бело-голубые выстояли в меньшинстве. А затем все же пропустили. Бочаров отразил бросок, но шайба осталось на пятачке. Казалось, ее взял под контроль капитан «Динамо» Вадим Шипачев. Будь на его месте любой, пусть самый неопытный защитник, он бы побыстрее отбросил шайбу подальше. Но один из лучших бомбардиров КХЛ так бесхитростно сыграть просто не мог. И пока он перекладывал шайбу, по его клюшке с разгону врезал Никита Сошников, который и записал на свой счет победный гол. 3:4. Так завершилась эта умопомрачительная битва.

Динамо Москва — Салават Юлаев. 3:4. Никита Сошников

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Ефремов, 1:34 (ВИДЕО). Кулемин, 4:45 (ВИДЕО). Ефремов, 58:43 (ВИДЕО). — Гранлунд, 36:08 (ВИДЕО). Маннинен, 43:01 (ВИДЕО). Ларсен, 58:05 (бол.) (ВИДЕО). Сошников, 63:08 (ВИДЕО).

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