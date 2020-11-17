Что значит «закон Родченкова» для хоккея? Есть чувство, что Минск потеряет чемпионат мира в 2021 году. Аскаров должен быть первым номером СКА

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости и высказывает мнение на злободневные темы.

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости и высказывает мнение на злободневные темы.

Американский закон — это путь в тупик для всего спорта

С утра шумит новость о том, что законопроект H.R.835, в просторечии именующийся «Законом Родченкова» в понедельник прошел голосование в Сенате США, и теперь, если Дональд Трамп подпишет его в течение 10 дней, обретет статус официального закона.

Если объяснять в двух словах, то этот закон позволяет США добиваться судебного преследования лиц, виновных в использовании допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов, со штрафами до 1 миллиона долларов и тюремным заключением на срок до 10 лет. И этот закон направлен на окружение спортсменов — тренеров, агентов, менеджеров и представителей спортивных ведомств или правительства. А не на самих спортсменов, которые уже подпадают под санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Не поняли, как это относится к хоккею? Объясняю на примере. Помните, была история, когда сборная России в полном составе не поехала на юниорский чемпионат мира, потому что на сборах употребляла мельдоний, который потом внесли в список запрещенных препаратов? Кстати, это было очень умное и грамотное решение ФХР, что не поехали — спасли пацанов от дисквалификаций.

Но представьте, что такая ситуация случилась бы сейчас. И наша команда поехала на турнир, который проходил бы в американском Гранд-Форксе. Понятно, что на ЮЧМ выступает и сборная США.

Так вот, наших хоккеистов, представим, массово ловят на запрещенных препаратах. И дисквалифицируют по всей строгости закона ВАДА. Может быть даже, на четыре сезона. Вспомним, что Евгений Кузнецов отстранен до мая 2023 года. Это страшный удар по спортивной карьере.

Но теперь власти США получат право арестовать руководство сборной России, которое приехало в Гранд-Форкс — и посадить в тюрьму наших тренеров, чиновников, персонал. И впаять им срок или крупный денежный штраф (до $0,25 млн для физических лиц, до $1 млн для организаций). И доказывай потом, что не верблюд. Это был бы страшный международный скандал в проекции спорта.

При этом новый закон не касается университетских лиг США, и под его действие не попадают профессиональные лиги — такие, как НХЛ или НБА. Разве это справедливо?

Очевидно, это очень спорный закон. Главное, он открывает большие возможности для провокаций. Только представьте, что перед важным международным матчем кто-нибудь подсыплет допинг нескольким игрокам команды. Страшно представить, чем это обернется и к каким последствиям приведет. Ну и прав Андрей Назаров, который сказал, что каждая страна может ввести аналогичный зеркальный закон. Но это абсолютно тупиковый путь.

Завтра-послезавтра нас ждет бомбовое решение ИИХФ

В среду-четверг Международная федерация хоккея ИИХФ может принять ключевое решение по тому, где состоится чемпионат мира в 2021 году. А если точнее, пройдет ли турнир в Минске и Риге, как запланировано. Или белорусская сторона будет лишена этого права как организатор из-за политических волнений.

Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут. Если вспомнить ЧМ-2014, это был один из лучших чемпионатов мира по хоккею, если говорить об организации и размахе. Хотя уже тогда была жесткая охрана.

Но если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане.

Весь вопрос, если ЧМ из Минска перенесут, то куда?

Логично в Швейцарию, где не состоялся ЧМ-2020. Но как там с пандемией? Откроют ли границы?

Можно только в Латвию, но там такие же вопросы с границей, и хватит ли мощности организаторам? Где у них вторая арена? Что там вообще?

Можно в Россию, но у нас тогда что, 2023 год отберут?

Так что 18–19 ноября нас ждет интересное решение ИИХФ. Я бы сделал так: оставил бы все как есть, но договорился бы с Россией в случае форс-мажора перенести белорусскую часть в Москву в «Парк легенд», где был ЧМ-2016. Там уже все готово, и перенос получится легким. Кстати, об этом же сказал и президент ФХР Владислав Третьяк. Так что ждем…

Где напишут сказку об Аскарове — в Питере или Нэшвилле?

СКА поражает тем, сколько вратарей у них в составе. Например, в этом чемпионате на лед выходили сразу четверо — это Михаил Бердин (326 сэйвов), Магнус Хелльберг (176), Ярослав Аскаров (131), Александр Самонов (85). Четыре голкипера, которые могли бы стать первым номером в любом другом клубе КХЛ.

Что самое удивительное, гениальный Аскаров, которого называют новым Андреем Василевским, который был выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером на драфте (выше, чем любой российский вратарь в истории) — так вот, Ярослав сейчас провел всего семь (7) матчей за карьеру в КХЛ. Да, лишь 378 минут и 59 секунд.

Последний раз Аскаров появился на льду вчера, когда СКА уступал 0:2 у себя дома в матче с «Салаватом Юлаевым». Но тут вышел Ярик и не пропустил ничего, а Питер победил в овертайме (3:2).

Я думаю, что Аскарову осталось играть лишь полтора сезона в КХЛ. Потом он уедет в «Нэшвилл», где стал совсем дряхлым ветеран Пекка Ринне. Ну вот что должно удержать Аскарова в 2022 году от отъезда, если он так и не вышел на первые роли в КХЛ?

И получится как с Игорем Шестеркиным, который был вечно вторым в СКА, но за 12 матчей стал первым номером в «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь он — кумир в «Мэдисон Сквер Гарден». А потом говорит в интервью «Матч ТВ»: «Я уехал слишком поздно. Надо было раньше».

Аскаров станет первым номером. Но в «Нэшвилле» в 20 лет, и все будут от него сходить с ума, как от Картера Харта в «Филадельфии».

А когда мы увидим Аскарова в деле? Только иногда в матчах за сборную России. Это очень обидно.

Аскарова сравнивают с Василевским? Вася уехал в НХЛ, проведя 54 матча в России. Тоже мало. Но не семь ведь.

Понятно, что у СКА непростая ситуация с голкиперами, и Аскаров скоро уедет на молодежный чемпионат мира, а Бердин может вернуться в систему «Виннипега», когда за океаном стартует новый сезон. Но все равно, это могла быть очень светлая история, когда молодой вратарь идет по стопам Третьяка и зажигает в нашей лиге. Поэтому сердце кровью обливается, когда Аскарову не дают играть.

Сказку об этом вратаре нужно писать у нас, а не в Америке. Пока еще есть эти полтора сезона.