«Трактору» хватило одной шайбы в Петербурге. Как армейцев Невы «засушил» новый лидер Востока

Репортаж из Санкт-Петербурга, где «Трактор» прервал четырехматчевую победную серию СКА.

Репортаж из Санкт-Петербурга, где «Трактор» прервал четырехматчевую победную серию СКА.

«Трактор» на выезде обыграл СКА (0:1) и вышел на первое место в таблице Востока

Автором победного гола стал Томаш Гика

СКА перебросал «Трактор» (26-22), но впервые в сезоне ушел с площадки без голов

Аскаров — в воротах, Подколзин — 13-й нападающий

Выступление «Трактора» — одна из главных сенсаций нынешнего сезона. С 29 сентября челябинцы выиграли 14 матчей из 17, с 38 очками забравшись на третью строчку в Восточной конференции. Игра против СКА стала заключительной частью трехматчевого выездного турне, по ходу которого были обыграны «Куньлунь» (5:3) и «Йокерит» (3:1).

Волевая победа над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) позволила армейцам впервые в сезоне выиграть 4 матча подряд и почти вплотную приблизиться к главному конкуренту по дивизиону Боброва «Йокериту» по потерянным очкам: 35-37. Вторая игра домашней серии из четырех встреч вновь готовила для СКА большую проверку.

СКА — Трактор — 0:1. Гол и лучшие моменты

Валерий Брагин сохранил сочетания форвардов, сложившиеся со второго периода предыдущей игры. Место в воротах ожидаемо занял Ярослав Аскаров — его сменщиком стал Александр Самонов, оказавшийся в заявке СКА впервые за 2 месяца. Кирсанова и Тренина сменили Токранов и Подколзин соответственно.

Главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин, прекрасно знакомый с системой СКА, произвел в составе всего одно изменение, доверив место стартового вратаря Ивану Федотову. Основной голкипер «Трактора» Роман Вилл остался вне заявки.

СКА давит, Кравцов не забивает

С первых минут команды действовали максимально осторожно, ища свои шансы за счет индивидуальных действий хоккеистов или дальних бросков. Оберг и Кравцов выглядели наиболее опасно у «Трактора», тройка Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов — у СКА.

К 15-й минуте встречи хозяева наконец-то завладели территориальным преимуществом, стабильно забираясь в зону челябинцев всеми четырьмя звеньями. «Трактор» достаточно плотно опекал соперников, заблокировав за первый период 9 бросков.

На старте второго периода СКА включил активный форчекинг, пытаясь измотать гостей. По-прежнему армейцам не хватало свободы в атаке, а когда она появлялась — точных бросков: Ожиганов в одной смене трижды бросил с различных позиций. Еще в одном эпизоде Олег Евенко в последний момент снял шайбу с крюка Морозова, не позволив тому реализовать выход «один в ноль».

Наибольшие вопросы вызывала игра новичка СКА Оскара Фантенберга. За второй период он допустил несколько грубых ошибок, одна из которых позволила Кравцову убежать к воротам хозяев и нанести два опасных броска с близкого расстояния — с обоими уверенно справился Аскаров.

Гол Гики и возрождение молодежной тройки СКА

В третьем периоде СКА сконцентрировался на позиционных розыгрышах, «Трактор» — на быстрых атаках и навалах на ворота. Челябинцы отметились опасным выпадом Седлака и проходом Косова, петербуржцы — бросками Бурдасова и Кузьменко. Темп игры возрастал, но оппонентам не хватало стабильности.

За 7 минут минут до конца сразу после коммерческого тайм-аута «Трактор» все-таки вымучил свой гол. Томаш Гика выстрелил в касание после выигранного вбрасывания Седлаком и поразил ворота Аскарова.

После заброшенной шайбы «Трактор» полностью ушел в оборону, не дав армейцам за оставшееся время ни одного серьезного шанса на спасение. В концовке Брагин возродил тройку Марченко — Морозов — Подколзин, выпустил вместе всех армейских легионеров, но это никак не помогло хозяевам.

СКА прервал четырехматчевую победную серию, а «Трактор» завершил выезд с максимально возможными 6 очками и догнал «Ак Барс» на вершине таблицы Востока. У челябинцев и казанцев по 40 очков. Возвращением в Санкт-Петербург Анвар Гатиятулин может быть полностью доволен.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гика, 52:24.

Читайте также: