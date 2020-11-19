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Хоккей

«Оттава» вернулась в прошлое, «Вегас» стал по-настоящему золотым. Как изменился внешний вид клубов НХЛ по ходу межсезонья

16:30
«Оттава» вернулась в прошлое, «Вегас» стал по-настоящему золотым. Как изменился внешний вид клубов НХЛ по ходу межсезонья
Фото: © Dallas Stars
«Калгари» хочет выиграть Кубок Стэнли в чемпионской форме.

В начале этой недели НХЛ представила ретро-формы, сделанные для всех клубов лиги. Дизайн этих джерси был создан с опорой на варианты, использовавшиеся в прошлом.

https://twitter.com/NHL/status/1328444054858833923?s=20

Пожалуй, самой примечательной можно считать ретро-форму «Колорадо», которая отсылает во времена выступления франшизы в Канаде под названием «Квебек Нордикс».

Однако эти формы стали далеко не единственным обновлением облика клубов НХЛ. Некоторые команды по ходу межсезонья успели презентовать свои новинки.

«Вегас» наконец-то сыграет в золотом

«Вегас», для которого предстоящий сезон НХЛ станет четвертым в истории существования клуба, наконец-то сделал это! «Золотые рыцари» получили джерси соответствующего цвета. Первая альтернативная форма «Вегаса» вышла на загляденье!

https://twitter.com/GoldenKnights/status/1312088644023324672?s=20

Представлена джерси была еще в начале октября со всем возможным для Лас-Вегаса размахом.

https://twitter.com/GoldenKnights/status/1312082934501785600?s=20

Канадские клубы вернулись в прошлое

Один из аутсайдеров НХЛ «Оттава» решила вернуться в прошлое. В предстоящем сезоне канадский клуб будет использовать форму и логотип образца первых 15 лет существования возрожденных «Сенаторов» (1992-2007).

https://twitter.com/Senators/status/1313611273335173120?s=20

Возвращение к прежнему облику, по мнению клуба, должно вдохновить на успех. В 10 сезонах из 14 та «Оттава» выходила в плей-офф, завоевывала Президентский трофей-2002/03 и выходила в финал Кубка Стэнли-2007.

https://twitter.com/Senators/status/1313859782755917824?s=20

Другой канадский клуб решил пойти по схожему пути. Один из главных контендеров Западной конференции «Калгари» вернулся к форме образца сезона-1988/89, в котором был завоеван единственный в истории франшизы Кубок Стэнли.

https://twitter.com/NHLFlames/status/1313138814991302662?s=20

«Аризона» отметит юбилей

В предстоящем сезоне «Аризона» отметит 25-летие переезда франшизы из Виннипега в «Солнечную долину».

https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/1313524380924739584?s=20

Если формат чемпионата позволит клубу сыграть на домашнем арене, то в центре площадки будет красоваться логотип в виде полумесяца из дебютного сезона в США.

https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/1313526717848272896?s=20

Также «Аризона» станет гораздо чаще использовать свою черную альтернативную форму. Изначально в ней планировалось провести 25 из 41 домашней игры.

https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/1323288650214338565?s=20

«Даллас» «обокрал» «Салават Юлаев»

Самая забавная история для российских поклонников хоккея приключилась с «Далласом». Чемпион Западной конференции-2020 решил вернуться к историческим черным цветам и в конце октября презентовал новый комплект альтернативной формы.

https://twitter.com/DallasStars/status/1321469550509150209?s=20

Многие отечественные болельщики сразу отметили, что форма «Далласа» очень похожа на третий комплект обмундирования «Салавата Юлаева», который не упустил возможность подколоть своих заокеанских коллег в инстаграме.

https://www.instagram.com/p/CG6vvVYJzPJ

Чтобы сходства продолжались и дальше, уфимцам осталось следующей весной выиграть свою конференцию.

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