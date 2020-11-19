«Оттава» вернулась в прошлое, «Вегас» стал по-настоящему золотым. Как изменился внешний вид клубов НХЛ по ходу межсезонья

«Калгари» хочет выиграть Кубок Стэнли в чемпионской форме.

«Калгари» хочет выиграть Кубок Стэнли в чемпионской форме.

В начале этой недели НХЛ представила ретро-формы, сделанные для всех клубов лиги. Дизайн этих джерси был создан с опорой на варианты, использовавшиеся в прошлом.

Пожалуй, самой примечательной можно считать ретро-форму «Колорадо», которая отсылает во времена выступления франшизы в Канаде под названием «Квебек Нордикс».

Однако эти формы стали далеко не единственным обновлением облика клубов НХЛ. Некоторые команды по ходу межсезонья успели презентовать свои новинки.

«Вегас» наконец-то сыграет в золотом

«Вегас», для которого предстоящий сезон НХЛ станет четвертым в истории существования клуба, наконец-то сделал это! «Золотые рыцари» получили джерси соответствующего цвета. Первая альтернативная форма «Вегаса» вышла на загляденье!

Представлена джерси была еще в начале октября со всем возможным для Лас-Вегаса размахом.

Канадские клубы вернулись в прошлое

Один из аутсайдеров НХЛ «Оттава» решила вернуться в прошлое. В предстоящем сезоне канадский клуб будет использовать форму и логотип образца первых 15 лет существования возрожденных «Сенаторов» (1992-2007).

Возвращение к прежнему облику, по мнению клуба, должно вдохновить на успех. В 10 сезонах из 14 та «Оттава» выходила в плей-офф, завоевывала Президентский трофей-2002/03 и выходила в финал Кубка Стэнли-2007.

Другой канадский клуб решил пойти по схожему пути. Один из главных контендеров Западной конференции «Калгари» вернулся к форме образца сезона-1988/89, в котором был завоеван единственный в истории франшизы Кубок Стэнли.

«Аризона» отметит юбилей

В предстоящем сезоне «Аризона» отметит 25-летие переезда франшизы из Виннипега в «Солнечную долину».

Если формат чемпионата позволит клубу сыграть на домашнем арене, то в центре площадки будет красоваться логотип в виде полумесяца из дебютного сезона в США.

Также «Аризона» станет гораздо чаще использовать свою черную альтернативную форму. Изначально в ней планировалось провести 25 из 41 домашней игры.

«Даллас» «обокрал» «Салават Юлаев»

Самая забавная история для российских поклонников хоккея приключилась с «Далласом». Чемпион Западной конференции-2020 решил вернуться к историческим черным цветам и в конце октября презентовал новый комплект альтернативной формы.

Многие отечественные болельщики сразу отметили, что форма «Далласа» очень похожа на третий комплект обмундирования «Салавата Юлаева», который не упустил возможность подколоть своих заокеанских коллег в инстаграме.

Чтобы сходства продолжались и дальше, уфимцам осталось следующей весной выиграть свою конференцию.

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