Титулованный тренер «Кузни», двукратный обладатель Кубка Гагарина и еще шесть ярких фигур из ВХЛ

За этими игроками и тренерами любопытно понаблюдать в новом сезоне. Некоторые из них могут попасть в КХЛ.

За этими игроками и тренерами любопытно понаблюдать в новом сезоне. Некоторые из них могут попасть в КХЛ.

Арсений Грицюк, нападающий, 19 лет

Состав «Авангарда» настолько глубокий, что некоторым одаренным игрокам приходится ехать в фарм-клуб. Еще в августе «ястребы» отправили в новокузнецкий «Металлург» Артема Манукяна, Максима Мизюрина и Ивана Лисина. Затем в том же направлении отправился Александр Яремчук. А недавно стало известно, что к ним присоединится талантливый Арсений Грицюк.

У Грицюка, в отличие от Егора Чинахова, не было практики в основе. Поэтому Арсения и командировали в «Кузню». Кстати, ему уже доводилось играть в Высшей лиге. В прошлом сезоне Грицюк провел два матча за «Ижсталь» и набрал три очка.

Ярослав Аскаров, вратарь, 18 лет

Вратарям, претендовавшим на поездку в Чехию на МЧМ-2020, приходится непросто. Владимир Галкин играет за «Горняк», Глеб Носов находится в составе «Зауралья». Много времени в ВХЛ проводит и 18-летний Ярослав Аскаров. СКА его задействовал в последней встрече с «Авангардом», но сейчас кажется, что вскоре Аскаров вернется в «вышку». Есть Хелльберг и Самонов, а еще питерцы выменяли права на Михаила Бердина. В ближайшее время с ним подпишут контракт.

Отметим, что вчера 18-летний вратарь неплохо вошел в игру. При этом в «СКА-Неве» Аскаров не лучшим образом начал этот сезон.

Данил Савунов, нападающий, 19 лет

В системе СКА довольно много перспективных парней. Пробиться в главную команду, конечно, удается не всем. Например, в межсезонье питерцы обменяли пятерых игроков в «Сочи». Среди тех, кто остался в «СКА-Неве», выделим Василия Глотова и Данила Савунова. Глотов уже дебютировал в КХЛ и даже отметился заброшенной шайбой. У Савунова таких шансов еще не было. Тем не менее предыдущий сезон у него получился насыщенным. Ездил на Суперсерию, отбегал 42 матча в регулярке за «СКА-Неву», собрал семь очков в плей-офф ВХЛ. Вероятно, в новом сезоне Савунов будет одним из лидеров фарм-клуба.

Даниил Чечелев, вратарь, 19 лет

На МЧМ-2021 в сборной России будет много дебютантов. Среди них может оказаться Даниил Чечелев. Это 19-летний голкипер, в чемпионате-2019/20 защищавший цвета «Русских Витязей». В текущем сезоне он вновь основной вратарь в молодежке, которая идет пока без поражений. Кроме того, 8 сентября Чечелев дебютировал во взрослом хоккее. «Рязань», с которой сотрудничает «Витязь», одолела крепкую «Югру». Даниил в тот день отразил все 32 броска.

Правда, затем он вернулся в состав «витязей». Вчера Чечелев помог им одержать очередную победу. И все же МХЛ — это не тот уровень, где должен задерживаться способный юноша. Интересно посмотреть, каким получится его камбэк в ВХЛ.

Никита Тертышный, нападающий, 22 года

Никите Тертышному не удается закрепиться в КХЛ — лишь 14 матчей за несколько лет и ни одного набранного очка. В сезоне-2019/20 Тертышный впервые покинул систему челябинского клуба и перебрался в «Югру». Там техничный форвард неплохо себя проявил, после чего вернулся в родной «Трактор», где сменился главный тренер. Однако и сейчас Никите не нашлось места в основе. Зато в «Челмете» он выделяется. В пяти матчах Тертышный набрал шесть очков (4+2) и возглавил список бомбардиров ВХЛ.

Денис Кокарев, нападающий, 35 лет

В Высшей лиге есть не только перспективные игроки, но и заслуженные, с серьезным бэкграундом. Так, обладатель Кубка Гагарина в составе «Магнитки» Владислав Калетник подписал контракт с «Ермаком». Напомним, летом «Сочи» расстался с 25-летним форвардом.

А в красногорское «Динамо» в межсезонье перешел двукратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира Денис Кокарев. В ВХЛ статусный нападающий отыграл два матча, получая в среднем больше 22 минут. Когда трансфер оформили, гендиректор столичного «Динамо» Евгений Кровопусков сказал, что в течение сезона соглашение может стать двусторонним.

Андрей Пятанов, тренер, 61 год

В подмосковном «Динамо» Кокарев играет под руководством Андрея Пятанова. Специалист впервые заявил о себе больше 20 лет назад, когда возглавлял юниорскую сборную. После чего Андрей Константинович успел поработать во многих клубах Суперлиги и КХЛ. Причем был в разных амплуа — и как главный тренер, и в роли ассистента. Прежде чем отправиться в «Динамо», Пятанов в течение двух лет помогал Сергею Светлову в «Адмирале».

Назначение Андрея Пятанова в «Динамо» — довольно-таки неожиданный ход. В Высшей лиге коуч возглавлял только «Кубань» — это сезон-2012/13. Кстати, это последний опыт Пятанова в должности главного тренера.

Леонид Тамбиев, тренер, 49 лет

Латвийский специалист не скрывал, что хотел поработать в КХЛ. Более того, «Адмирал» не стал продлевать контракт с Сергеем Светловым и в марте договорился как раз с Леонидом Тамбиевым.

Правда, спустя всего неделю «моряки» отказались от участия в чемпионате. А коуч заявил, что в любом случае не останется в «Адмирале». В итоге Тамбиев принял оффер от амбициозного «Металлурга».

Еще в прошлом сезоне у «Кузни» был неплохой состав с ударной тройкой. А в межсезонье удалось усилиться. Например, экс-форвард «Адмирала» Олег Ломако вернулся в Высшую лигу. К тому же «Авангард» снабжает «Металлург» ценными кадрами. Три Кубка Петрова за четыре года — теперь это уже не кажется фантастикой. Ранее Тамбиев брал трофей с «Сарыаркой» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

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