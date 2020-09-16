Яшкин делает хет-трик, а Шипачев снова создает гол в меньшинстве! Лидеры «Динамо» приносят команде третью победу кряду

Благодаря четырем шайбам от ударного звена динамовцы вновь выигрывают в гостях. На этот раз у «Сибири» — 4:2.

Благодаря четырем шайбам от ударного звена динамовцы вновь выигрывают в гостях. На этот раз у «Сибири» — 4:2.

Дмитрий Яшкин делает хет-трик в матче с «Сибирью», забросив и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах.

Вадим Шипачев отдает сотую передачу за «Динамо» в регулярных чемпионатах КХЛ.

Новосибирцы отыгрались с 0:2, но развить преимущество в третьем периоде не смогли.

Динамовцы во втором матче кряду забили в меньшинстве.

После трех домашних поражений на старте сезона московское «Динамо» преобразилось в гостях. Три матча — три победы. И на самом деле у этого «чуда» пока только одна причина — ударное звено бело-голубых, и в первую очередь капитан команды Вадим Шипачев, набрали оптимальную форму и начали ломать оборону соперников, как «шоколад в руке», напоминая старую песню «Наутилуса».

«Нам с Яшкиным нравится играть в меньшинстве»

Шипачев в этих трех матчах набрал шесть очков. Перечислим вкратце подвиги лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона.

В матче с «Барысом» Вадим спас команду, сделав дубль в конце третьего периода (вторая его шайба влетела в сетку на 60-й минуте). Кроме этого он начал еще одну голевую атаку «Динамо» в третьем периоде.

Во встрече в Хабаровске Шипачев забросил важнейший третий гол в меньшинстве, который в итоге и стал победным.

А в Новосибирске организовал две голевые атаки в первом периоде, которые завершили Яшкин и Тарасов.

Сибирь — Динамо Москва. 0:2. Дмитрий Яшкин

— Я рад, что мы выиграли и с хорошим настроением летим домой, — улыбнулся после матча Шипачев. — Хорошо закончили выездную серию.

— Похоже, что от игры в меньшинстве вы ловите кайф не меньше, чем в большинстве. Да и забиваете чаще!

— Нам с Димкой Яшкиным нравится играть в меньшинстве. Иногда хорошо получается. Тут наша главная задача — помешать сопернику сделать задуманное. Да и не в новинку это для меня. Мы еще в Череповце с Женькой Кетовым выходили в обороне в неравных составах. Рад, что мне доверяют. Чем больше времени на льду проводишь, тем лучше.

— Тренер «Сибири», разбирая конкретно вашу игру, подметил, что вы специально в меньшинстве проигрываете вбрасывание, чтобы организовать контратаку. Это действительно так?

— Вот если мы с вами в ресторане посидим и поболтаем откровенно, я, может, свои секреты и расскажу. А здесь не стоит, игра — игрой!

— Во втором периоде динамовцы просели по «физике». Откуда нашлись силы на третий?

— На самом деле мы проиграли второй период по голам, а не по моментам. И немного из-за этого надломились. «Сибирь» это почувствовала, болельщики ее покричали, погнали команду вперед. Но в третьей двадцатиминутке мы все вернули на место и смогли выиграть.

— Как лидер команды вы как-то поддерживаете Диму Кагарлицкого, у которого игра пока что не идет?

— Мы общаемся. Многие игроки сейчас не в лучшей форме. Как наберем, все будет в порядке.

«Говорите, что вратари нас пугаются? Выходит, что так!»

Однако даже при такой выдающейся игре Шипачева истинным героем матча в Новосибирске стал его партнер по звену Дмитрий Яшкин, который забил сперва в меньшинстве, потом в большинстве, а затем поставил в игре победную точку, отправив шайбу в пустые ворота «Сибири» на последних секундах.

— Очень сложная игра. Как и в матче с «Барысом», пришлось показать характер, — отметил после победы Яшкин. — Рады, что победили.

— У вас уже второй хет-трик в КХЛ. Помните ли, как забросили три шайбы в Риге? Можете сравнить два этих матча?

— Конечно, помню. Но чего тут сравнивать? Две разные игры. К тому же сегодня третий гол — в пустые ворота.

— А для вас, если в пустые, то и хет-трик уже не считается?

— Считается, — улыбается Дмитрий. — Но разница все же есть — в овертайме забрасывать или в пустые ворота.

— Матч складывался тяжело. И вдруг — хет-трик. Может, со сложными соперниками вам интереснее играть?

— Люблю такие матчи. Много силовой борьбы, скорости. Так получилось, что первую передачу Вадик хорошо отдал, потом в большинстве наконец-то забросили. А третья — просто добили.

Сибирь — Динамо Москва. 2:4. Дмитрий Яшкин

— В том, что «Динамо» во втором поединке подряд забивает в меньшинстве, есть какой-то секрет?

— Мы с Вадиком вышли свежие, надавили — и у соперника случилась ошибка. И в Хабаровске, и здесь.

— Вратари вас с Шипачевым пугаются, что ли?

— Выходит, что так.

— Можно ли сказать, что ваша вторая шайба получилась неожиданной, потому что вы с броском затянули?

— Я был немного к нему не готов, потому что пас был очень быстрый. Поэтому я решил шайбу сначала обработать и уже потом бросить, — а не торопиться и с ходу это делать. Получилось или нет? В воротах валяется — поэтому все равно.

— В отличие от Брюквина, вы забросили в пустые ворота. Дадите Владимиру урок, как на последней минуте в створ попадать?

— Такое бывает часто, ну какой еще урок?

Сибирь — Динамо Москва — 2:4. Голы и лучшие моменты

— Провал во втором периоде с чем связываете?

— В первой пропущенной шайбе я виноват — в судью попал. А потом Андрей Миронов упал, и соперники это очень хорошо просчитали. Такие ситуации случаются. Как я уже сказал, хорошо, что справились с этим.

— У Вадима Шипачева сотая передача в КХЛ. Поздравили его?

— Неужели только сотая?!

— За «Динамо» и в «регулярках». А кажется, что уже тысячная?

— Кажется, что уже двухтысячная, — смеется Дмитрий. — Хотя нет, наверное, Вадик, столько раздать еще не успел. Сейчас обязательно поздравлю его.

«Вы хотите, чтоб я до 80 лет работал?!»

Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов наверняка был доволен результатом, хотя и не скрывал, что матч вышел тяжелым. Да и проблем с составом в «Динамо» хватает.

— Начали хорошо, но потом расслабились и получили в ответ два гола. Пришлось все начинать сначала и переходить в последнем периоде на три звена, — рассуждает Крикунов. — Видимо, это нам и помогло.

— Шипачев опять организовал гол в меньшинстве. Вы на это заранее рассчитывали? Или Вадим в неравных составах обороняется надежно?

— Шипачев очень хорошо в меньшинстве действует. Даже когда мы остаемся втроем, может в одиночку троих перекрыть!

— С первым звеном все понятно — у него игра пошла. А когда Пулккинен и Линдберг забивать начнут?

— Пока тяжело сказать. Будем искать варианты. Народ у нас есть. Можно что-то и поменять.

— Тревожит судьба Дмитрия Кагарлицкого, который прописался в третьем звене. Что о нем думаете?

— Он долго не играл. Нам нужно время, чтобы его реанимировать. А в первом звене сейчас и Тарасов неплохо смотрится. У нас в прошлом году там вообще многие играли — и Алексеев, и Петерссон

— Почему Игумнова вывели из состава после гола в Хабаровске?

— Иван еще не совсем физически готов. Это главная проблема сейчас для ребят, которые переболели. На вторую игру подряд их пока не хватает

— Завтра день рождения Саши Овечкина. Насколько важна его роль в клубе? Вы бы лично хотели с ним поработать?

— Ну, это вряд ли, — смеется Крикунов. — Или вы хотите, чтобы я до 80 лет работал? Овечкин-то вроде возвращаться домой не собирается пока. А так Саша и «Динамо» — это одно и то же. Обязательно его поздравим.

После трех побед на выезде бело-голубые возвращаются в Москву, где их ждет уже второе в этом сезоне дерби со «Спартаком». А «Сибирь» отправится в турне, начав с Минска.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Голы: Миловзоров, 24:25. Меньшиков, 28:09 — Тарасов, 12:18. Яшкин, 18:35 (мен.), 51:09 (бол.), 59:58.

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