Андрей Свечников: «Хочется играть в хоккей, а тут появился этот коронавирус. Но что мы можем сделать?»

Корреспондент «Матч ТВ» в Детройте за пару дней до приостановки сезона НХЛ побеседовал с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым. О чем шла речь? О том, как забить лакросс-гол, о его старшем брате — правда ли, что он собирается в «Ак Барс»? И нельзя было обойти тему коронавируса.

Корреспондент «Матч ТВ» в Детройте за пару дней до приостановки сезона НХЛ побеседовал с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым. О чем шла речь? О том, как забить лакросс-гол, о его старшем брате — правда ли, что он собирается в «Ак Барс»? И нельзя было обойти тему коронавируса.

Ничего по Зайцеву утверждать не будем

Да, Национальная хоккейная лига поставлена на паузу, как и многие мировые чемпионаты. Кажется, только в Беларуси играют в футбол и хоккей? Смелые люди!

Игроки разлетелись по домам. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин замечен с супругой в ресторане Москвы. Говорят, что в Череповце видели форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича.

Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев сейчас в Оттаве. По слухам, у него обнаружен коронавирус. «Оттава» объявила, что да — у одного ее игрока диагностировано такое заболевание. Симптомы средней тяжести, хоккеист находится в изоляции. Проверяются все, с кем у него был контакт. Но фамилия не называется. Поэтому и мы спекулировать не будем. Нужно увидеть официальную новость на этот счет от клуба или самого игрока.

Ну, а Свечников за пару дней до приостановки сезона приезжал с «Каролиной» в Детройт, где мы с ним и поговорили.

«Мне теперь играть в НХЛ гораздо легче»

— Сразу хотел бы вас поздравить — вы провели уже 150 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. И это за два неполных сезона. Набрали 98 (44+54) очков, лишь двух не хватает до сотни. Замечательная статистика в 19 лет!

— Спасибо за добрые слова!

— Как вам удается прибавить во втором сезоне, хотя многих новичков накрывает «синдром второгодника»? Лига их узнает, жестче опекает, и они показывают слабее результат.

— Безусловно, у меня в этом году больше уверенности. Я пришел в команду, все уже знакомое. Знаешь, что от тебя требуют тренеры, понимаешь систему игры «Каролины». Появился какой-то опыт. Самое главное — в этом бонусе.

Мне кажется, теперь играть в НХЛ гораздо легче. Потому что я знаю, чего ждать от лиги. И что важно, мне доверяют играть. Остается только оправдывать это доверие.

— «Каролина» находится на грани выхода в плей-офф. Сейчас занимает седьмое место в зоне уайлд-кард, но девятыми идут «Айлендерс», отставая всего на одно очко. Что вам надо сделать, чтобы в плей-офф попасть?

— Да тут все просто — нужно выигрывать в матчах. У нас осталось 14 матчей в регулярке. Если взять их все, то мы в плей-офф точно попадем.

«Забить лакросс-гол не так уж и просто»

— Нельзя не вернуться к вашему лакросс-голу, даже к двум — они стали символами этого сезона. Вы смотрели оригинальный момент в ютубе?

— А какой вы считаете оригинальным? Который забили в штате Мичиган?

— Точно.

— Видел, да.

— Вот думаю: почему этот гол называют «лакросс»?

— Как раз у такого финта много названий. Одни говорят, что это Мичиган-гол, другие называют лакросс-голом.

— А в России говорят, что это гол Свечникова.

— Ну, или гол Гранлунда. Он забросил такую шайбу на чемпионате мира за восемь лет до меня.

— Вы видели, как много юношей начали повторять этот финт после вас? Выставляют видео в инстаграме, на ютубе.

— На самом деле приятно, когда упоминают, что это я забил первый такой гол в НХЛ. И другие ребята начали это пробовать. А когда ты играешь в юношеском хоккее, у тебя больше шансов забросить такую шайбу. Потому что там идет немного другая игра, и больше возможности натренировать этот финт. А по ходу матча — воспользоваться удобным моментом и забить такой гол.

— Интересно, куда это все придет в будущем? Неужели вратари так и не научатся раскусывать подобные моменты?

— Я просто рад, что эти креативные голы начали забивать по всему миру. Самое главное, хочется, чтобы фанатам дарили больше радости такими моментами. Не могу судить с точки зрения вратаря. Но как форвард считаю, что чем больше таких голов, тем лучше. И я вам скажу, что не так просто их забить.

«Я ни с кем из «Ак Барса» не общаюсь, никого там не знаю»

— А что вы вспоминаете о своих годах в юниорском хоккее? Я видел даже, какие-то команды отметили ваш игровой номер у себя на арене.

— Я в 16 лет приехал в Северную Америку, чтобы выступать за «Маскигон Ламберджэкс» из USHL. Это был мой первый опыт игры за океаном.

Воспоминания самые лучшие. Когда я туда приехал, мне предоставили дом, я там жил с мамой в свой первый год. И самое главное, мне дали развиваться в местном хоккее. Дали игровое время, поставили в первое-второе звено. Спасибо тренеру. Это было прекрасное время!

— Какая разница между USHL и OHL, где вы в следующем сезоне играли уже за «Бэрри Колтс»?

— Так трудно сказать, потому что обе лиги непростые. Может быть, в хоккейной лиге Онтарио (OHL) побольше мастерства у ребят, и они чуть-чуть побыстрее.

— Вы следили в последнее время за «Ак Барсом» в КХЛ?

— Да, я видел, что они в первом раунде победили «Нефтехимик» со счетом 4-0. Но я ни с кем из ребят оттуда не общаюсь. Потому что я не играл в КХЛ и особо никого не знаю.

«Мой брат не собирается назад в Россию. Это все вранье»

— Как вам ситуация с коронавирусом в НХЛ?

— Я вижу, что в странах Европы закрыли сезон. Не удивлюсь, если это произойдет по всему миру. Очень неприятно видеть такое развитие событий. Хотелось бы, конечно, чтобы мы и дальше играли в хоккей и на трибуны приходил бы народ. Но не все зависит от нас.

— Жаль, что могут отменить чемпионат мира.

— Очень жаль. Хочется играть в хоккей, а сейчас появился коронавирус. Что здесь поделать? Нужно это пережить.

— Последний вопрос — насчет вашего брата Евгения Свечникова. То слухи сообщали, что он вернется в Россию. То он заявлял, что останется играть за «Ред Уингз». А вы когда-нибудь хотели выступать вместе со своим братом? У вас же один агент Марк Гандлер.

— Мы даже не думали об этом. Потому что я знаю, мой брат силен духом. Пробьется в основу клуба НХЛ и будет развиваться.

То, что он вернется назад в Россию — это все вранье. Он никуда не собирается. А будет пробиваться наверх.

— Любопытно, что вы оба выступаете под номером 37. Я вот подумал, если он к вам перейдет в «Каролину», как вы этот номер станете делить? Помню, Илья Ковальчук и Сергей Бобровский, когда выкупали свой номер, то дарили партнерам часы Rolex.

— Давайте эту проблему пока подвесим в воздухе! Дай бог, если мы когда-нибудь будем играть вместе, тогда и вернемся к вопросу. Тогда и узнаем, кто кому будет Rolex дарить. А сейчас об этом думать не нужно. Просто нужно мне играть за «Каролину», а ему — за «Детройт». Под своими номерами.

Лучшие российские бомбардиры в сезоне НХЛ-2019/20

1. Артемий Панарин (Рейнджерс) — 95 (32+63) в 69 матчах, «+36», 20:36 игровое время

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй) — 85 (33+52) в 68, «+26», 18:52

3. Евгений Малкин (Питтсбург) — 74 (25+49) в 55, «+7», 19:31

4. Александр Овечкин (Вашингтон) — 67 (48+19) в 68, «-12», 20:40

5. Андрей Свечников (Каролина) — 61 (24+37) в 68, «+9», 16:44

6. Евгений Кузнецов (Вашингтон) — 52 (19+33) в 63, «-2», 17:51

7. Евгений Дадонов (Флорида) — 47 (25+22) в 69, «-7», 17:06

8. Павел Бучневич (Рейнджерс) — 46 (16+30) в 68, «+2», 16:56

9. Никита Гусев (Нью-Джерси) — 44 (13+31) в 66, «-15», 14:42

10. Иван Проворов (Филадельфия) — 36 (13+23) в 69, «+11», 24:51

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