Жуткий вирус уже однажды останавливал хоккей. Вспоминаем историю незавершенного сезона

Ровно 101 год назад началась финальная серия Кубка Стэнли, которую не доиграли из-за эпидемии.

Ровно 101 год назад началась финальная серия Кубка Стэнли, которую не доиграли из-за эпидемии.

Прервана Серия А. Прервана Английская премьер-лига. Прерваны Бундеслига и Примера. Прерваны Лига чемпионов и Лига Европы. Досрочно завершены чемпионаты Финляндии, Дании и Германии по хоккею — без определения победителя. «Барыс» и «Йокерит» отказались от продолжения плей-офф КХЛ. Сама лига приостановила Кубок Гагарина, и неизвестно, будет ли в итоге определен победитель. Остановился сезон и в НХЛ.

Все это похоже на массовую панику, но другого выхода, кроме паузы на неопределенный срок, нет — в противном случае это как минимум серьезный удар по имиджу. Впрочем, говорить, что опасности нет совсем, тоже неправильно. Во-первых, есть реальные случаи заражения спортсменов. Как ни странно, они также входят в группу риска вместе с пожилыми — при колоссальных физических нагрузках иммунитет стремится к нулю.

Во-вторых, в мировом спорте уже был печальный прецедент. Ему исполняется ровно 101 год. Сейчас улыбающиеся хоккеисты в соцсетях желают всем здоровья и показывают, как они проводят дома внезапно появившееся свободное время. Артемий Панарин, например, мастерит скворечники. Сергей Бобровский тренируется с теннисной машиной. А вот тем ребятам было совсем не до смеха.

Весна 1918-го. Последние месяцы Первой мировой войны. Массовый хаос, антисанитария, отсутствие нормального питания — великолепная почва для болезней самого разного рода. Среди них возник грипп, который позже получит код H1N1. Симптомы — высочайшая температура и кровавый кашель. Где именно впервые появился вирус, достоверно неизвестно до сих пор: то ли в США, то ли в Китае. А свое название — испанский грипп, или просто испанка, - болезнь получила из-за большого количества жертв (8 миллионов зараженных) и широкому медийному освещению на Пиренеях.

Кубок Стэнли в те времена разыгрывался не внутри НХЛ, а между ее победителем и чемпионом Ассоциации Тихоокеанского побережья. Первая, страшно представить, состояла всего из трех команд — «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Аренас». Они долго ждали еще одну — «Квебек Бульдогс», но те так и не заявились из-за финансовых трудностей.

Во второй было столько же участников — «Сиэтл Метрополитенс», «Ванкувер Миллионерс» и «Виктория Аристократс». Внутри каждой мини-лиги все играли со всеми по 10 раз. Затем две лучшие команды в очных поединках определяли чемпионов лиг, и уже они боролись за Кубок Стэнли.

Проблемы начались далеко не с испанки. Игра «Аренас» настолько разладилась, что хоккеисты даже бросили тренироваться. После 17-го матча клуб из Торонто заявил, что больше не хочет играть. Смысла продолжать регулярный чемпионат не было — решили досрочно разыграть финал до четырех побед между лучшей командой первой половины сезона — «Монреалем», и «Оттавой», победившей во второй половине.

«Канадиенс» практически не оставили соперникам шансов. Ньюси Лалон — не только играющий тренер, но и лучший снайпер и бомбардир лиги: 22+10 в 17 матчах. Оди Клегорн отстал от него только по ассистам. А вот лидер «Оттавы» Фрэнк Нибор пропустил первые три игры по семейным обстоятельствам — без лидера «сенаторов» не спас даже непробиваемый Клинт Бенедикт, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и первый вратарь, кто надел маску. По другую сторону площадки играл Жорж Везина. Был у «Канадиенс» и великолепный защитник: 37-летний Джо Холл четыре раза боролся за Кубок Стэнли и трижды его выигрывал.

В Тихоокеанской лиге лучшего определяла пара «Метрополитенс» — «Миллионерс». Там действовал футбольный принцип: по одной игре дома и в гостях, затем считали разницу шайб. Получилось 7-5 в пользу «Сиэтла».

Конец марта 1919-го. Война закончилась, солдаты и офицеры постепенно возвращались домой. Прихватили они с собой и вирус, выкосивший 600 тысяч человек в Германии, 250 тысяч в Британии, 650 тысяч в Италии, по 300 тысяч в Испании и России. Бушевала болезнь и в США, где впервые и обнаружилась — там погибло в общей сложности 675 тысяч.

Итак, 19 марта. Сейчас все соревнования остановлены после нескольких тысяч смертей во всем мире. Тогда счет шел на миллионы — но «Монреаль» и «Сиэтл», несмотря ни на что, начали битву за Кубок Стэнли. Дабы избежать лишнего перемещения по страдающему от эпидемии континенту и сэкономить на транспорте, все матчи было решено провести на льду арены Сиэтла.

Правила лиг несколько отличались. Например, НХЛ первая ввела синие линии, разделяющие лед на три зоны. Сначала играли по тихоокеанским — нет ничего удивительного в том, что «Метрополитенс» в первом матче разнесли соперников 7:0. «Канадиенс», ко всему прочему, потеряли одного игрока — пока из-за травмы. Интересная история случилась и со звездой хозяев: прямо перед финальной серией Берни Морриса арестовали за уклонение от военной службы.

Вторая игра — по правилам НХЛ. Ньюси Лалон оформил покер, Джо Холл здорово отработал в обороне — счет в серии равный. Потом — еще один разгром от «Сиэтла» по их правилам, 7:2. В четвертом матче по нулям как в основное время, так и в овретайме. Голкиперы Жорж Везина и Гарри Холмс были великолепны. До посинения тогда не играли — встретились через три дня для переигровки. «Канадцы» уступали 0:3, но команду вновь спасли лидеры — Клегорн и дубль Лалона. Джек Макдональд забросил победную шайбу «Канадиенс» в овертайме. Сил радоваться не было, да и соперники перемещались с большим трудом. Болельщики рукоплескали обеим командам. Они уже предвкушали кульминацию серии. Решающая игра была назначена на 1 апреля.

Но вскоре сразу несколько игроков по обе стороны почувствовали недомогание. Их состояние ухудшалось на глазах. Симптомы означали одно: страшный вирус не обошел стороной и хоккей. У «Канадиенс» были госпитализированы и Лалон, и Холл, и автор последней шайбы в серии Макдональд. Продолжать серию было нельзя — шестой матч отменили всего за пять с половиной часов до его начала.

Джо Холл / Фото: © wikipedia.org

Руководитель «Монреаля» Джордж Кеннеди предложил отдать кубок «Сиэтлу». Те отказались, и тогда Кеннеди попросил разрешения одолжить игроков у «Виктории Аристократс», но президент лиги Фрэнк Патрик счел это не лучшей идеей. Впервые в истории финальная серия завершилась вничью.

Но самое страшное случилось 5 апреля. Скончался Джо Холл. Вирус дал серьезные осложнения на легкие. Не стало самого титулованного на тот момент защитника «Канадиенс». 8 апреля состоялись его похороны — в родной город Холла прилетела почти вся команда, которая к тому моменту пошла на поправку.

Все хуже и хуже становилось Джорджу Кеннеди — он слег вслед за игроками. С болезнью справился, но полностью так и не восстановился. Босс «Монреаля» и один из главных функционеров лиги умер 19 октября 1921 года. Через несколько лет не станет и Жоржа Везины — правда, уже из-за другой чумы того времени, туберкулеза.

Уже в 1948-м на Кубке Стэнли появилась гравировка:

«1919. «Монреаль Канадиенс» — «Сиэтл Метрополитенс». Серия не завершена»

К счастью, сейчас все выглядит не настолько ужасно. И поэтому есть надежда на то, что 1919 год так и будет единственным, когда Кубок лорда Фредерика Артура Стэнли из-за эпидемии остался без обладателя.

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