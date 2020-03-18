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Хоккей

Сезон КХЛ нужно доиграть, когда разрешат. Нельзя его выкидывать на помойку истории. Колонка Павла Лысенкова

18 марта 19:35
Сезон КХЛ нужно доиграть, когда разрешат. Нельзя его выкидывать на помойку истории. Колонка Павла Лысенкова
Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ
Обозреватель «Матч ТВ» предлагает спасти сезон КХЛ, что вполне возможно сделать даже в мае.

Давно хотел об этом написать. А теперь — накипело. Что же мы с таким уничижением относимся к собственной лиге? Даже не хочу сравнивать с тем, что происходит в Северной Америке. Хотя мы все оказались в одинаковой ситуации, когда регулярные чемпионаты НХЛ и КХЛ приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Меня расстроило, что у нас 60% анонимно высказавшихся игроков выступили за то, чтобы сезон КХЛ отменить. Открыто об этом говорят Линус Умарк, Данис Зарипов…

Линус Умарк / Фото: © КХЛ / Юрий Кузьмин

Почему? Потому что зарплата хоккеистов не зависит от общего дохода лиги. «Сменки реже, деньги те же». Хотя бывают системы, когда игроки получают 50% от общего дохода и делят на всех игроков.

Если в деталях, то эскроу в НХЛ у каждого хоккеиста в случае отмены сезона взлетит с 14 до 19 процентов. С них забирали в фонд лиги 14 000 с каждых ста тысяч, а будут забирать 19 000. А еще потолок зарплат на каждый клуб опустится, например, с $82 до $60 млн. Никто не хочет терять колоссальные деньги. Все заинтересованы в том, чтобы начать сезон.

Сегодня я видел, как НХЛПА выпустила проект: давайте стартуем с чемпионатом хоть в июле! Представляете? Даже в июле готовы играть! А у нас от профсоюза КХЛ во главе с Андреем Коваленко не видел ни одного высказывания в связи с коронавирусом. Хотя стоило бы что-то сказать.

Единодушие должно быть и между клубами. А у нас лига весь день общается с «Йокеритом», говорит ему не торопиться с заявлениями, но все равно к вечеру президент Яри Курри сообщает в инстаграме на финском, что его клуб выходит из сезона. А о том, что из плей-офф ушел казахстанский «Барыс», я узнал во время эфира «Матч ТВ», и об этом заявил пресс-атташе команды. Теперь вот какой-то скандал, связанный с «Ак Барсом» — дескать, клуб пишет в лигу ультимативные письма.

https://twitter.com/hcakbars/status/1240220774335746057

В целом — это болезнь роста. КХЛ была создана в 2008 году, и нужно как-то наводить порядок в своих рядах. Менять психологию тех, кто работает в нашем хоккее.

Невозможно? Я помню, как 20 лет назад нельзя было представить цены в магазине, размер зарплаты в России не в долларах. А теперь трудно представить, что ты скажешь, что получаешь в месяц 700 у. е.

https://www.instagram.com/p/B9y8bWUJqtP/

И в такие тяжелые моменты, когда у многих в умах царит паника, эти проблемы нужно убирать.

КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Эта дата взялась из указа мэра Москвы о том, что в городе до 10 апреля запрещены спортивные мероприятия.

Алексей Морозов / Фото: © КХЛ / Юрий Кузьмин

Это хорошо. Есть время, чтобы без спешки разработать разные сценарии. Я считаю, что плей-офф КХЛ нужно обязательно продолжить. Тогда, когда это будет возможно по законодательству.

Думаю даже, что играть реально в мае. Вспомните — НХЛ готова стартовать даже в июле. Похоже, чемпионат мира в Швейцарии спасти не удастся. Значит, этот месяц будет свободен.

Контракты игроков заканчиваются 30 апреля? Но их можно продлить из-за форс-мажора, потому что чемпионат КХЛ уходил на невынужденную паузу. Ну а если тот же Умарк уедет 1 мая, забыв об Уфе и «Салавате Юлаеве», которые столько ему дали — что ж, это уже вопрос отношения наемников к тому месту, где они работали.

А нам нужны люди, которые уважают свою лигу, в которой они работают и получают хорошие деньги. И в этой лиге заботятся о здоровье хоккеистов.

Я уверен, будет найден формат, при котором угрозы для игроков не возникнет. Играть без зрителей, жить на карантине и приезжать на стадион как на работу, ежедневный осмотр врачей — думаю, это не проблема вообще.

Мы должны спасти свой сезон в своей лиге. Если мы себя уважаем. Если не хотим наносить удар по репутации нашего хоккея. Подчеркну: тут не написано фразы «во что бы то ни стало». Тут есть утверждение: «когда это будет разрешено по законодательству».

Разрешат при этом финны играть «Йокериту», а казахи — «Барысу» — можно их принять обратно. Но я бы на месте КХЛ снял бы с них денежный штраф за саботаж. А ведь есть и радикальная мера, как сказал главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов: «Да выгнать их, и все».

https://twitter.com/khl/status/1240249611064934407

НХЛ будет доигрывать свой чемпионат. Тинькофф РПЛ, Лига чемпионов, европейские футбольные первенства также будут доиграны. Я не понимаю, почему нельзя доиграть сезон КХЛ, в котором выступают хоккеисты, получающие в основном государственные деньги. И как понимаю, выплаты зарплат во время паузы не прекратились.

Может, эти деньги надо отработать?

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