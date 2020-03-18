Сезон КХЛ нужно доиграть, когда разрешат. Нельзя его выкидывать на помойку истории. Колонка Павла Лысенкова

Обозреватель «Матч ТВ» предлагает спасти сезон КХЛ, что вполне возможно сделать даже в мае.

Обозреватель «Матч ТВ» предлагает спасти сезон КХЛ, что вполне возможно сделать даже в мае.

Давно хотел об этом написать. А теперь — накипело. Что же мы с таким уничижением относимся к собственной лиге? Даже не хочу сравнивать с тем, что происходит в Северной Америке. Хотя мы все оказались в одинаковой ситуации, когда регулярные чемпионаты НХЛ и КХЛ приостановлены из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Меня расстроило, что у нас 60% анонимно высказавшихся игроков выступили за то, чтобы сезон КХЛ отменить. Открыто об этом говорят Линус Умарк, Данис Зарипов…

Почему? Потому что зарплата хоккеистов не зависит от общего дохода лиги. «Сменки реже, деньги те же». Хотя бывают системы, когда игроки получают 50% от общего дохода и делят на всех игроков.

Если в деталях, то эскроу в НХЛ у каждого хоккеиста в случае отмены сезона взлетит с 14 до 19 процентов. С них забирали в фонд лиги 14 000 с каждых ста тысяч, а будут забирать 19 000. А еще потолок зарплат на каждый клуб опустится, например, с $82 до $60 млн. Никто не хочет терять колоссальные деньги. Все заинтересованы в том, чтобы начать сезон.

Сегодня я видел, как НХЛПА выпустила проект: давайте стартуем с чемпионатом хоть в июле! Представляете? Даже в июле готовы играть! А у нас от профсоюза КХЛ во главе с Андреем Коваленко не видел ни одного высказывания в связи с коронавирусом. Хотя стоило бы что-то сказать.

Единодушие должно быть и между клубами. А у нас лига весь день общается с «Йокеритом», говорит ему не торопиться с заявлениями, но все равно к вечеру президент Яри Курри сообщает в инстаграме на финском, что его клуб выходит из сезона. А о том, что из плей-офф ушел казахстанский «Барыс», я узнал во время эфира «Матч ТВ», и об этом заявил пресс-атташе команды. Теперь вот какой-то скандал, связанный с «Ак Барсом» — дескать, клуб пишет в лигу ультимативные письма.

В целом — это болезнь роста. КХЛ была создана в 2008 году, и нужно как-то наводить порядок в своих рядах. Менять психологию тех, кто работает в нашем хоккее.

Невозможно? Я помню, как 20 лет назад нельзя было представить цены в магазине, размер зарплаты в России не в долларах. А теперь трудно представить, что ты скажешь, что получаешь в месяц 700 у. е.

И в такие тяжелые моменты, когда у многих в умах царит паника, эти проблемы нужно убирать.

КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Эта дата взялась из указа мэра Москвы о том, что в городе до 10 апреля запрещены спортивные мероприятия.

Это хорошо. Есть время, чтобы без спешки разработать разные сценарии. Я считаю, что плей-офф КХЛ нужно обязательно продолжить. Тогда, когда это будет возможно по законодательству.

Думаю даже, что играть реально в мае. Вспомните — НХЛ готова стартовать даже в июле. Похоже, чемпионат мира в Швейцарии спасти не удастся. Значит, этот месяц будет свободен.

Контракты игроков заканчиваются 30 апреля? Но их можно продлить из-за форс-мажора, потому что чемпионат КХЛ уходил на невынужденную паузу. Ну а если тот же Умарк уедет 1 мая, забыв об Уфе и «Салавате Юлаеве», которые столько ему дали — что ж, это уже вопрос отношения наемников к тому месту, где они работали.

А нам нужны люди, которые уважают свою лигу, в которой они работают и получают хорошие деньги. И в этой лиге заботятся о здоровье хоккеистов.

Я уверен, будет найден формат, при котором угрозы для игроков не возникнет. Играть без зрителей, жить на карантине и приезжать на стадион как на работу, ежедневный осмотр врачей — думаю, это не проблема вообще.

Мы должны спасти свой сезон в своей лиге. Если мы себя уважаем. Если не хотим наносить удар по репутации нашего хоккея. Подчеркну: тут не написано фразы «во что бы то ни стало». Тут есть утверждение: «когда это будет разрешено по законодательству».

Разрешат при этом финны играть «Йокериту», а казахи — «Барысу» — можно их принять обратно. Но я бы на месте КХЛ снял бы с них денежный штраф за саботаж. А ведь есть и радикальная мера, как сказал главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов: «Да выгнать их, и все».

НХЛ будет доигрывать свой чемпионат. Тинькофф РПЛ, Лига чемпионов, европейские футбольные первенства также будут доиграны. Я не понимаю, почему нельзя доиграть сезон КХЛ, в котором выступают хоккеисты, получающие в основном государственные деньги. И как понимаю, выплаты зарплат во время паузы не прекратились.

Может, эти деньги надо отработать?

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