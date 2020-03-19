Отречься от Кубка сразу или верить в лучшее до конца? 4 варианта завершения плей-офф КХЛ

Пройдет ли Кубок Гагарина в апреле-мае или о нем уже сейчас лучше забыть из-за коронавируса? «Матч ТВ» рассматривает все возможные версии развития событий.

Пройдет ли Кубок Гагарина в апреле-мае или о нем уже сейчас лучше забыть из-за коронавируса? «Матч ТВ» рассматривает все возможные версии развития событий.

1. Закрыть сезон прямо сейчас

В тревожной ситуации это самый простой выход. Благо, пример Европы перед глазами. Однако если это делать, то не надо тянуть с решением до 10 апреля. Примите его прямо сейчас.

Плюсы: Игроки и болельщики шести оставшихся в Кубке Гагарина клубов получат определенность. Вздохнут спокойно и начнут строить планы на следующий сезон в новых реалиях. Кто-то, конечно, огорчится, но уже не так сильно, как неделю назад. Народ сметает гречку в продовольственных магазинах, защитные маски в аптеках — и это куда более тревожное зрелище, чем опустевшие трибуны хоккейных арен. Главное, что любители хоккея перестанут упрекать КХЛ за это самое подвешенное состояние, в котором они сегодня поневоле оказались.

Минусы: Мы опять проиграем НХЛ в одну калитку информационное поле. Если за океаном сезон продолжится весной-летом, это будет сумасшедший ажиотаж, на который мы будем поглядывать со стороны, кусая губы.

Я, кстати, предполагаю, что задержка заокеанского чемпионата может позволить ведущим игрокам КХЛ подписать новые контракты с НХЛ после 30 апреля и успеть выступить там. Почему бы это не сделать, к примеру, нынешнему форварду ЦСКА Кириллу Капризову? Тогда боссы наших клубов, вложившие в российских звезд немалые деньги, во время их весеннего дебюта будут выглядеть совсем уныло. Снова получится, что там можно, а у нас нельзя.

2. Шесть клубов сыграют плей-офф с 10 до 30 апреля

Вариант трудный, но возможный. И, опять же, КХЛ лучше заявить прямо сейчас, что со своей стороны она сделает все, чтобы провести такой турнир. Не получится из-за более глобальных причин — претензий не будет. Но надо дать клубам понять — лига пытается довести сезон до конца именно так. А значит, ребята, давайте серьезно готовиться!

Плюсы: Если остаток плей-офф удастся провести за 20 дней, это позволит не делать никаких допсоглашений к нынешним контрактам игроков. Мы получим очередного победителя Кубка Гагарина. Да и вообще поможем всей стране поскорее очнуться от истерики и вернуться к нормальной жизни. Так сказать, покажем пример, что хоккеистам не впервой.

Минусы: 20 дней — на самом деле очень мало. Понятно, что об обычном Кубке Гагарина речь вообще не идет. Наиболее вероятный формат: команды разделят на две группы (Восток и Запад) по три в каждой. В них можно провести короткий турнир, где каждый клуб сыграет два матча дома и два в гостях. На Западе встречи пройдут в Москве (четыре) и Санкт-Петербурге (две). На Востоке — по две игры в Казани, Уфе и Новосибирске. Однако и на это при самых сжатых сроках уйдет как минимум восемь дней.

Пару дней откинем на паузу между раундами. Остается десять. Их хватит только на финал, в котором примут участие победители групп. А клубы, занявшие в группах вторые места, получат автоматом бронзовые награды КХЛ.

За десять дней можно провести финал до трех побед (если играть через день). Или начать его на день раньше и играть до четырех побед в серии по схеме 2+2+1+1+1.

При таком раскладе четыре команды, не пробившиеся в финал, будут чувствовать себя немного глупо, поскольку им придется целый месяц тренироваться, чтобы сыграть четыре матча.

3. Шесть клубов завершат плей-офф после 30 апреля

Как уже заявлял президент КХЛ Алексей Морозов, такой вариант не исключен. Его же предлагал и главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов. То есть и руководители, и тренеры, и просто авторитетные люди в нашем хоккее подобное допускают.

Плюсы: Не надо втискиваться в жесткие временные рамки. Групповой турнир можно оставить без изменения — каждая команда сыграет по матчу дома и в гостях с каждым из соперников. Только в следующий раунд выйдут команды, занявшие два первых места в группе. Потом — финалы конференций по привычной схеме. Или, как вариант, перекрестные полуфиналы. Все матчи через день.

Минусы: Клубам придется делать допсоглашения к контрактам игроков, которые завершатся 30 апреля. Для этого надо будет раскошелиться, возможно, залезть в бюджет на следующий сезон. Да и бюрократической работы прибавится. Остается надеяться, что агенты игроков не станут выкручивать клубам руки, учитывая ситуацию.

4. Восемь клубов сыграют в плей-офф после 30 апреля

На самом деле надо верить в лучшее! А если уж не верить, то хотя бы допускать и держать его в уме. Ведь если пандемия резко пойдет на спад, то не только Россия, но и Финляндия с Казахстаном в апреле могут отменить свои прежние строгие требования по борьбе с распространением коронавируса. То есть «Йокерит» и «Барыс» при таком раскладе продолжат участие в плей-офф. И это был бы идеальный вариант.

Плюсы: Очевидно, что при возвращении в Кубок Гагарина всех восьми команд рубеж 30 апреля отпадает сразу. И вот тогда руку действительно надо держать на пульсе и не спешить. Ну, если Финляндия и Казахстан отменят запрет не 10-го, а, скажем, 12-го или 15 апреля.

Тут имеет смысл подождать зарубежные клубы. Более того, дать всем командам недельку на подготовку. А затем полноценно провести оставшиеся раунды плей-офф с середины апреля до самого конца мая. Конечно, уже со зрителями.

Минусы: Если пандемия весной пойдет на спад, не исключен вариант, что появится возможность провести в более поздние сроки и чемпионат мира по хоккею. Сейчас в это верится с трудом. Но окончательного «нет» турниру ИИХФ пока не сказала. И если он все же будет проведен, то может совпасть по срокам с Кубком Гагарина, что повлечет за собой конфликт интересов КХЛ, ФХР и ИИХФ.

Что касается клубов-участников плей-офф, они рискуют недосчитаться части игроков, в первую очередь — легионеров. Ведь никто не заставит хоккеистов подписывать дополнительные соглашения к действующим контрактам, если они не захотят выступать после 30 апреля.

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