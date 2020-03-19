«Ковальчук и Радулов сказали, что Щербак потянет. Но все оказалось не так». Интервью Максима Сушинского

Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с президентом «Авангарда» Максимом Сушинским, который подвел итог выступления своей команды в плей-офф. Напомним, что «ястребы» в шести матчах первого раунда Кубка Гагарина уступили «Салавату Юлаеву».

Обозреватель «Матч ТВ» поговорил с президентом «Авангарда» Максимом Сушинским, который подвел итог выступления своей команды в плей-офф. Напомним, что «ястребы» в шести матчах первого раунда Кубка Гагарина уступили «Салавату Юлаеву».

Из интервью Сушинского вы узнаете:

«Работа тренерского штаба была на тройку. Мы ждали большего»

— Назовите причины, почему «Авангард» провел неудачный сезон.

— Я бы сказал, что их две. Во-первых, сумасшедшая лавина травм игроков. Доходило до того, что сразу 10 ведущих хоккеистов лежали в лазарете. Не находились в команде, долго лечились. Самая большая проблема в этом.

Во-вторых, «Авангард» выступал, можно сказать, запасными хоккеистами. А когда вышли травмированные, на которых мы рассчитывали, они не показали ожидаемой игры. Не успели набрать форму.

Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

— А почему команду преследовала эпидемия травм? Может, ее перегрузили?

— Я бы этого не говорил. В таком случае летели бы пахи, были бы растяжения. А у нас — разрывы крестообразных связок или радикальные падения игроков, которые оборачивались переломами. Это нельзя списать на физподготовку. Как бы ты ни тренировался, от этого нельзя уберечься. Думаю, это стечение обстоятельств.

Кстати, в прошлом чемпионате у нас не было ни одной травмы до плей-офф. Может, сказалось то, что лига перешла на маленькие площадки. И количество травм везде возросло. Стало больше силовой борьбы, к которой не все привыкли.

— Как вы оцените работу тренерского штаба?

— В принципе, мы прошли ровно сезон. Были разные матчи, но обошлось без сбоев. Мы вылетели в первом раунде плей-офф. Какая тут оценка? Удовлетворительно. Тройка по пятибалльной шкале. Мы все ждали большего.

«Не смогли заменить Тальбо и Деарне»

— А какую оценку вы можете дать селекционной работе по итогам сезона?

— Селекция — это самое тяжелое. Но мы не смогли заменить, как говорили в прошлом году, «никакущих Макса Тальбо и Давида Деарне».

Я считаю, эти люди здорово помогли в том плей-офф. Тальбо в раздевалке вел себя как лидер команды. Деарне был первым по вбрасываниям, все звено держалось на нем.

Мы думали, что в этом сезоне взяли лучше иностранцев. Но по факту получилось, что они не смогли сыграться. Очень важно, что первого центра мы так и не получили.

Во-вторых, мы так и не смогли заменить Илью Михеева, который уехал в «Торонто». Но вряд ли кто в КХЛ из свободных игроков мог бы стать такой заменой. Рассчитывали на Никиту Щербака. Все его бывшие партнеры, с кем мы разговаривали — Александр Радулов, Илья Ковальчук, — уверяли нас, что парень потянет. Но все вышло не так.



— Почему было такое большое доверие к вратарю Игорю Бобкову, который не выручал в плей-офф, но оставался первым номером?

— Это вопрос не по адресу. Я — не тренер вратарей, и меня не зовут Боб. Надо спросить у Хартли. Мое мнение: Эмиль Гарипов просто имел мало игровой практики, чтобы его бросать в бой в такой ситуации. Но зачем я буду лезть с советами? Значит, я буду отвечать за результат этого решения. Есть тренеры, которые получают зарплату. Они и должны решать, что делать и кого ставить в ворота.

— Почему провалил плей-офф ведущий защитник Вячеслав Войнов, заработавший показатель полезности «-8»? Он уезжает из «Авангарда»?

— Сказалась очень большая нагрузка на него в регулярке, где Войнов играл по 28-29 минут за матч. Ну да, минус 8. Но я не вижу его откровенных ошибок в голах. Вспомните, как они были забиты и кто там наломал дров. Каждый момент нужно разбирать. Где там вина Войнова?

Мы ведем переговоры с Вячеславом Войновым и надеемся сохранить его в клубе. У нас есть такое желание.

«Клинкхаммер и Макмиллан нас точно покидают, Покка остается»

— Как считаете, почему не сложился коллектив, который был в прошлом сезоне, когда «Авангард» дошел до финала плей-офф?

— Как я уже сказал, самое главное — мы не смогли заменить Тальбо и еще несколько уехавших ребят. А новички не сумели взять на себя это бремя. Например, мы надеялись на Алексея Емелина. Но он два раза получил травму и большую часть времени не находился в раздевалке, потому что тренировался раньше основной команды по ходу восстановления.

Опять можно говорить о травмах. Ребята возвращались, не успевали набрать форму, показывали не лучший хоккей. Поэтому, говоря хоккейным языком, не могли открыть рот в раздевалке, чтобы кого-то учить и говорить ему, что он плохо играет.

— Как можно оценить игру легионеров? Кто из них останется в «Авангарде» на следующий сезон? Пробежимся по фамилиям, начиная с защитников.

— Коди Франсон. Он тоже долгое время был травмирован, хотя начал сезон шикарно. У него очень хороший уровень, но он на него до конца так и не вышел. Хотя в плей-офф, в принципе, сыграл достойно. У него нет контракта на новый сезон, поэтому вопрос открыт.



Вилле Покка. Весь сезон провел очень надежно, ровно. К нему вопросов нет. Самоотдача, заблокированные броски, надежность в меньшинстве. Один из немногих, кому за сезон можно поставить зачет. У него действующий контракт, Покка однозначно остается в команде.

— Форварды.

— Свен Андригетто. Очень высокий потенциал с его катанием, пониманием игры, технической оснащенностью. Он способен на много большее. Но Андригетто не смог сыграться в звеньях. Хотя на тренировках творил чудеса. Мы на него очень рассчитывали, однако так и не получили того Свена, которого мы видели на чемпионатах мира, кто играл в НХЛ. Может, подвело то, что швейцарец приехал в Россию. Другая страна, тяжело. Не знаю, что с ним происходило. Но игра Андригетто нас не устроила совершенно.

Тэйлор Бек. Он провел сезон ровно, но сыграл не так ярко, как в прошлом году. Его плюсом была игра в большинстве, а теперь он набрал не так много очков в плей-офф. Хотя в регулярке их было достаточно.

Андригетто и Бек имеют контракты до 2021 года, но с особыми пунктами. Поэтому будем разговаривать.

Роб Клинкхаммер. Он не играл в плей-офф из-за сотрясения мозга. Получил травму в последнем матче регулярки. Влился в состав по ходу сезона, когда мы затыкали дырки. Брали тех, кто оставался на рынке. По отдаче его игра нам очень помогла в сезоне. Жаль, он не сыграл в плей-офф. Думаю, он мог бы нам помочь. Продлевать контракт с Клинкхаммером мы не будем.

Брэндон Макмиллан пришел из рижского «Динамо». Мы планировали его на роль центрального, и поначалу он нас полностью устраивал. В первых играх набирал много очков. А вот в плей-офф что-то случилось. Видимо, жестче играть стали. И мы уже не видели Макмиллана. Он тоже точно не остается в «Авангарде».



«Был бонус за первое место, команда отдала много сил»

— Отчего не было доверия к молодым игрокам на протяжении всего сезона? Что-то изменится в этом вопросе в будущем?

— У нас есть яркие ребята в МХЛ, но им надо доверять, ставя на первые роли. Поэтому хотели, чтобы они и в этом сезоне выступали в молодежке и в высшей лиге. Думаю, в следующем сезоне они будут ближе к основе «Авангарда».

Просто нет смысла ставить игрока уровня Арсения Грицюка или Егора Чинахова в четвертое звено, ожидая, что они там будут забивать голы. У нас в четвертой тройке выступают разрушители, и в чекинг-лайн совсем другие задачи.

— Почему была завалена концовка регулярного чемпионата, когда «Авангард» потерпел семь поражений в девяти матчах и упустил второе место на Востоке, отдав его «Барысу»?

— В команде был бонус за первое место в дивизионе по итогам регулярки, возможно, команда много сил отдала в борьбе за лидерство. В итоге те ребята, которые могли получить отдых перед плей-офф, не восстановились. Какая разница — второе или третье место? Имел значение только фактор своей площадки во втором раунде, куда еще нужно было попасть.

Ну, вот так все вышло. Я согласен, концовка регулярки оказалась непонятной. Вышли все травмированные. Но пока команда набирала форму, она потеряла игровой тонус.

— Почему у «Авангарда» на протяжении всего сезона были проблемы с реализацией большинства?



— Я бы так не сказал. Например, после первых 15 матчей сезона мы шли первыми в лиге. Может, не хватало стабильности. Но, опять же, травмы. Ключевые игроки в большинстве не выходили. Большинство — это скорее не система, а работа людей. Есть те, кто может играть, держать шайбу. Вот и работает большинство. Тут никакой тренер не поможет. Он только дает канву, там уже все зависит от хоккеистов.

Мы даже в плей-офф в первых четырех матчах показывали большинство на уровне 50 процентов. Да, нам пятый матч подпортил, мы там ничего не забили. Да и шестой тоже. Это испортило всю статистику. Но игра не шла в целом. Что уж на одно большинство валить?

«Может, с «Нефтехимиком» в первом раунде было бы еще тяжелее»

— Как вы оцените физическое состояние команды в плей-офф?

— Оно было нормальным. Другое дело, нам не хватало командной скорости. А вот в прошлом плей-офф были быстрые ребята — Михеев, Стольберг, Деарне — с очень хорошим катанием и видением площадки. Этих троих мы не смогли заменить.

— Попадание в первом раунде плей-офф на «Салават Юлаев» — это неудача или стратегический просчет?

— Не могу назвать кого-то фаворитом в нашей паре с «Салаватом Юлаевым». Вообще на Востоке все сильные. Тот же Нижнекамск составил хорошую конкуренцию «Ак Барсу». Хоть уступил 0-4, но матчи были в одну шайбу. Не было ни одной пары на Востоке, о которой можно было однозначно сказать, кто пойдет дальше.

На кого хорошо бы попасть в первом раунде? Слабых соперников не было. Думаю, с «Нефтехимиком» пришлось бы еще тяжелее, чем с Уфой. Если судить по тому, как мы провели первый раунд. Ведь не пропусти мы с «Салаватом» во втором матче за шесть секунд до конца третьего периода, поведи 2-0 в серии — все сложилось бы иначе.

— Почему не удалось найти способ сдержать первую пятерку «Салавата Юлаева»? Защитник Филип Ларсен (1+3), форварды Линус Умарк (1+11), Тему Хартикайнен (5+1), Сакари Маннинен (4+2) набрали 28 (11+17) очков в шести матчах.

— Честно говоря, не знаю, почему не смогли сдержать. Это мастеровитые ребята. И, наверное, во всех выигранных «СЮ» матчах заводили не они, а другие. Легионеры уже добивали, набирая свои очки на четвертых, пятых, шестых голах, когда все было ясно.

— Не отвечать на откровенную грубость в плей-офф — это тренерское задание? Почему, когда ведущего игрока Кирилла Семенова бьют в лицо, никто не заступается за партнера?



— В том случае, о котором вы говорите, заступаться было нельзя. Соперник получил две минуты, а мы забили гол в большинстве. Кирилл — молодчик, что стерпел, не дал сдачи, и никто не вмешался в эту потасовку. Здесь все правильно. И никакой тренерской задачи тут нет. Те, кто хочет дойти до Кубка Гагарина, будут лучше терпеть и забьют гол, чем сорвутся на драку.

Вот когда Сергей Широков полез защищать Дениса Зернова, этого было делать нельзя. Вроде и не подрался, и две минуты схлопотал. Вместо большинства мы получили равные составы.

Но если была бы откровенная грубость в адрес игрока «Авангарда», на защиту встали бы все.

«Боб Хартли как работал, так и будет работать»

— Давайте подытожим. Был ли у «Авангарда» характер, необходимый для решения серьезных задач? Вы чувствовали, что есть косточка?

— В этом сезоне я такого не чувствовал. Мы играли ровно, где-то побеждали или проигрывали. Но не было, что мы характерно выгрызали матчи. У нас это не получилось. Если сравнить с прошлым сезоном, то «Авангард» по характеру стал слабее.

После сезона мы проводили личные собеседования, и многие ребята сказали: «В том году команда звенела, а в этом все было как-то…» Тоже связали это с травмами. В общем, мы получили обратную связь от игроков и тренеров. У них похожие выводы, о чем я говорю вам.

— Может, были допущены какие-то ошибки в предсезонной подготовке? Вот «Магнитка» из-за этого рухнула.

— Да знаете, предсезонку мы провели абсолютно такую же, как год назад, когда дошли до финала. Та же схема — те же рабочие дни, те же выходные. Те же два предсезонных турнира, две товарищеские игры. Ничего лишнего или большего. На это точно нельзя списать.

И даже если завалить предсезонку, то целый чемпионат впереди. Я не согласен с поговоркой, что предсезонка кормит весь сезон. Тем более сейчас на сборах не готовятся по два с половиной месяца, как в мое время. Теперь все в полтора месяца укладываются. Ребята приходят в первый день уже физически готовыми. Сдают тесты, у них измеряют уровень жира. Превысишь норму — будешь целыми днями на велосипеде сжигать лишний вес.

— Назовите игроков, к которым нет претензий по этому сезону. Ну, легионеров мы уже обсудили. А россияне?

— Не хочется никого выделять. Если мы провалили сезон, то сделали это все вместе. Поэтому без фамилий.

— Кто из хоккеистов точно не останется в команде на следующий сезон? Опять же, не говоря об иностранцах.

— У меня есть позиция по этому вопросу, но я пока не могу ее озвучить.

— Контракт Боба Хартли с «Авангардом» действует до 2022 года. Позиции Хартли не пошатнулись? Всё в силе? Будут ли какие-то корректировки?



— Болельщики могут обсуждать, что Хартли завалил сезон или нет. Но я считаю, проблема более глобальная. Мы не подобрали нужных хоккеистов. Не сыгрались. В этом причина, а не в каких-то тренерских просчетах.

Да, может, у Хартли были ошибки. Не системные, а больше разовые. Где-то мы не вовремя прилетели, где-то что-то сделали не так.

Боб как работал, так и будет работать. Мы всегда советуемся и знаем, что Хартли — большой профессионал. Очень квалифицированный тренер. Думаю, в следующем году он найдет правильный путь к удачному выступлению в плей-офф.