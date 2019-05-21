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Последний день группового этапа ЧМ: Россия против Швеции, Канада — США. Прямая трансляция

20:46
Последний день группового этапа ЧМ: Россия против Швеции, Канада — США. Прямая трансляция
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Россия играет со Швецией, Канада — с США.

Сборная России в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира встречается с командой Швеции. Это игра за первое место в группе.

В параллельной встрече в Кошице играют Канада и США. Трансляция этого матча на телеканале «Матч ТВ» и на matchtv.ru начнется в 21 час.

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Все расклады

  • Сборная России останется на первом месте в группе, если проиграет c разницей не более двух шайб
  • В таком случае соперником в четвертьфинале станет сборная Германии или США (если американцы уступят в основное время Канаде).
  • В случае поражения в основное время с разницей три шайбы, начиная со счета 3:6, сборная России займет второе место в группе следом за шведами
  • В случае поражения 0:3, 1:4, а также с разницей более трех шайб — сборная России опустится на третье место (следом за Швейцией и Чехией) и свой четвертьфинал будет играть в Кошице против Финляндии
  • Сборная США в случае победы над канадцами завоюет первое место в группе и встретится со Швейцарией
  • Канаде для завоевания первого места необходимо брать два очка в игре с американцами.

Другие результаты игрового дня:

Финляндия — Германия — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Песонен, 15:05 (бол.) (ВИДЕО). Тюрвяйнен, 24:07 (ВИДЕО)— Михелис, 17:04 (ВИДЕО). Кахун, 33:13 (ВИДЕО). Драйзатль, 44:46 (бол.) (ВИДЕО), 59:00 (ВИДЕО)

Чехия — Швейцария— 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Голы: Ворачек, 12:21 (бол.) (ВИДЕО). Симон, 20:38 (ВИДЕО). Фролик, 26:20 (ВИДЕО). Кубалик, 28:27 (ВИДЕО). Рутта, 58:33 (ВИДЕО). — Фрик, 2:13 (ВИДЕО). Шерви, 26:49 (ВИДЕО), 41:47 (ВИДЕО). Нидеррайтер, 56:19 (ВИДЕО)

Норвегия — Латвия — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Линдстрём, 15:18 (бол.) (ВИДЕО). — Индрашис, 22:43 (бол.) (ВИДЕО). Якс, 46:59 (ВИДЕО). Маренис, 47:55 (ВИДЕО). Кениньш, 54:13 (ВИДЕО)

Словакия — Дания — 2:1 Б  (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Маринчин, 39:04 (ВИДЕО). — Бёдкер, 46:41 (бол.) (ВИДЕО).

Победный буллит: Надь

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