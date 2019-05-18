Россия одержала волевую победу над Латвией. Все голы здесь
Фото: © Reuters
Команда Воробьева выиграла в пятом матче подряд.
Команда Воробьева выиграла в пятом матче подряд.
После двух выходных сборная России проела очередной матч чемпионата мира в Словакии. Соперник — сборная Латвии.
- Сборные России и Швейцарии имеют стопроцентный результат.
- Три последних матча сборная России отыграла на ноль. Сухая серия вратарей прервалась на 11-й минуте матча против Латвии
- Латвия с шестью очками после двух побед и трех поражений занимает пятое место в группе
- В составе сборной Латвии три игрока НХЛ, включая голкипера Мерзликинса
- Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу и с 12 очками возглавляет список бомбардиров ЧМ
Сборная Латвии открыла счет в середине периода. В большинстве пробил Василевского Оскарс Цибульскис.Открыть видео
В самом начале второго периода Дмитрий Орлов сравнял счет.Открыть видео
А следом Никита Гусев в большинстве вывел вперед сборную России.Открыть видео
На 33-й минуте Никита Кучеров сделал счет 3:1Открыть видео
Третий период голов не принес. Сборная России одержала пятую победу в пяти матчах чемпионата мираОткрыть видео
Читайте также:
- Сборная России выпила 160 кружек пива? Кто придумал этот фейк. Наши игроки перед матчем с Латвией. Дневник чемпионата мира
- «Мы должны побеждать русских. Иного выхода у нас нет!» Что сказал Боб Хартли перед матчем со сборной России
- «Играть в звене с Овечкиным меня заставил тренер. Я согласия не давал». Малкин — о ЧМ, бане и киберспорте