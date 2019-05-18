Россия одержала волевую победу над Латвией. Все голы здесь

Команда Воробьева выиграла в пятом матче подряд.

Команда Воробьева выиграла в пятом матче подряд.

После двух выходных сборная России проела очередной матч чемпионата мира в Словакии. Соперник — сборная Латвии.

Сборные России и Швейцарии имеют стопроцентный результат.

Три последних матча сборная России отыграла на ноль. Сухая серия вратарей прервалась на 11-й минуте матча против Латвии

Латвия с шестью очками после двух побед и трех поражений занимает пятое место в группе

В составе сборной Латвии три игрока НХЛ, включая голкипера Мерзликинса

Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу и с 12 очками возглавляет список бомбардиров ЧМ

Сборная Латвии открыла счет в середине периода. В большинстве пробил Василевского Оскарс Цибульскис.

В самом начале второго периода Дмитрий Орлов сравнял счет.

А следом Никита Гусев в большинстве вывел вперед сборную России.

На 33-й минуте Никита Кучеров сделал счет 3:1

Третий период голов не принес. Сборная России одержала пятую победу в пяти матчах чемпионата мира

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