Перекрестился ли мужик? Молодежка играет со Швейцарией

Сегодня молодежная сборная России проведет свой второй матч в рамках групповой стадии чемпионата мира. Прямая трансляция игры со Швейцарией – в 22:00 на «Матч ТВ».

За последние шесть лет только ленивый не отмечал, что молодежный чемпионат мира все масштабнее входит в традиционный новогодний набор среднестатического россиянина наряду с мандаринами, шампанским, петардами и прочими атрибутами праздника.

И, может быть, как раз потому, что новогодняя пора у нас отмечается с размахом, после поражения от чехов в первой игре в интернете достаточно громко звучат голоса пессимистов. Кстати, досрочные похороны молодежки – еще одна ежегодная забава рунета, но медали куются. И во многом потому, что год от года сборная проходит через своеобразное «турнирное чистилище».

Не люблю проводить исторические параллели в ходе освещения МЧМ, так как в силу специфики соревнования каждый год бороться за хоккейную честь страны приезжает новая команда, но сейчас веду речь именно о тенденции, а не просто провожу экскурс в прошлое. В последние годы страна встречала ребят как героев, пусть медали были и не высшего достоинства, однако во время выступления все равно приходилось отдавать должное народной мудрости: «Гром не грянет – мужик не перекрестится».

В лес все расклады. Новогодняя хоккейная сказка начинается

Через такое постштормовое крещение брагинские сборные проходили и в ставшем притчей во языцех золотом Баффало-2011, когда начали с двух поражений в группе, и через год в Калгари, а в Торонто/Монреале-2015 хоккеисты рассказывали, что собирались по ходу первого раунда с глазу на глаз аж дважды. Итог всегда был один – тест «на мужика» сдавался на отлично, и вряд ли кого-то из игроков сейчас можно упрекнуть, что он не разбился в лепешку для итогового результата. Это, собственно, в игровых видах спорта самым важным и является. Да, ты можешь не добраться до вершины из-за невезения, судейских ошибок, силы соперника (главным фаворитом мы не ездили на МЧМ уже много лет, а в последние сезоны по предтурнирным раскладам максимум тянули на статус темной лошадки), но если выложился ради победы на все сто и даже больше – не будешь потом корить себя. А попадешь ты в ключевой момент в штангу или в сетку… Так это хоккей, на таком уровне все решают сантиметры.

Еще один важный момент, исходя из которого критикам надо малость умерить свой пыл, это уже не первый раз упомянутой в наших заметках пропуск текущим выпускным годом молодежки в полном составе юниорского чемпионата мира. Пусть по лоску, организации, обстановке и уровню освещения и внимания прессы и болельщиков общемировой форум для игроков не старше 18 лет разнится с МЧМ, как сельпо с модным торговым центром, чувство ответственности как раз лежит примерно в одной плоскости. Тут лишних пояснений, думаю, не требуется.

Поэтому не удивлюсь, если одной из причин ошибок в проигранном стартовом матче были просто глаза на лбу от происходящего. Сегодня точно будет проще. Хотя бы потому, что играем не на главной арене турнира – 20-тысячного дома клуба НХЛ «Баффало Сейбрз», а на второстепенном уютном стадиончике по соседству. Именно там располагается постоянная на групповой стадии раздевалка россиян, и на лед надо идти несколько метров, а не проделывать путь через лифт, эскалатор, продуваемую морозными ветрами парковку и фойе основной арены. Каким бы концентрированным ты ни приехал на матч – вообще без последствий для состояния такой маршрут не преодолеть.

Поможет ли нам на МЧМ армянское лобби? Ответ знает только дядя Рубен

Только обязательно подчеркну, что этот странный для понимания логистический этюд от организаторов – лишь штрих к стартовой неудаче, а не ее причина. Все последние публичные цитаты из лагеря россиян не оставляют сомнений, что вину за поражения никто не снимает.

В нескончаемых обсуждениях турнира на канадском телеканале TSN, к слову, общий тон высказываний в наш адрес умерен: да это же русские, они всегда долго запрягают. Чехи, обыгравшие россиян второй раз за 12 последних свиданий на МЧМ, понятное дело, резвятся. Даже на сайте местной федерацией хоккея назвали победу 5:4 ни больше ни меньше как снятием скальпа. Но в кулуарах куда больше разговоров о первой шайбе в поединке главных на бумаге претендентов на золото канадцев и финнов. С европейцами, которые в итоге потерпели поражение, поступили очень сурово. Встречал в лифте двух знакомых представителей персонала северян – столь разгоряченными граждан страны Суоми можно увидеть лишь в питерских барах, правда, в них причина измененного состояния сознания несколько другая. Хорошо, что под судейский замес попали не мы, а на арбитраж такая громкая история должна повлиять.

Но об этом потом. Швейцарию важно и по силам побеждать в любых обстоятельствах. Одного чистилища более чем достаточно. Чтобы в нем не завязнуть.

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Фото: ФХР