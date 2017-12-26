В лес все расклады. Новогодняя хоккейная сказка начинается

Во вторник в Баффало стартует молодежный чемпионат мира. В матче открытия сборная России сыграет с Чехией. Прямая трансляция – в 20:00 на «Матч ТВ».

В предыдущих заметках из США, где молодежная сборная России сначала готовилась, а сегодня возьмет старт на чемпионате мира, мы грозились привести предтурнирные расклады, поразмыслить о наших шансах на продолжение удачной традиции последних лет – семь МЧМ подряд с медалями (таким не может похвастать ни одна сборная в мире). Но давайте все-таки запишем эту вроде как обязательную часть программы в раздел «нудное» и обойдемся без нее.

Сейчас о раскладах, потенциальных звездах трубят все спортивные сайты хоккейной части планеты. Только что проверял – знаю. И точно не берусь принимать на себя ответственность, заявляя, что предсказывать победителя или хотя бы тройку призеров сродни гаданию на кофейной гуще, – глупость. Но за полдюжины сезонов освещения МЧМ всегда вызывала отторжения одна тенденция: что в Канаде и США, что в России, Швеции или Финляндии потенциал команды оценивается с точки зрения драфта НХЛ.

Не собираюсь ставить под сомнение профессионализм или, если хотите, чуйку североамериканских скаутов и аналитиков, но здесь и сейчас результат далеко не всегда зависит о тех, кто должен его делать с точки зрения представителей американо-канадской бизнес-модели. В интересах индустрии она создает и классифицирует игроков с юношеского возраста нескончаемыми рейтингами. Зачастую они оправданы, но не стоит им верить слепо в отношении прогнозов на МЧМ. Давайте отделим коммерческую схему, когда игроки с детских лет пиарятся, чтобы зритель был потом готов выкладывать деньги за именные майки, билеты и прочее, и будем просто смотреть хоккей.

Ведь именно в молодежном хоккее сборная, состоящая сплошь из потенциальных звезд НХЛ, может быть бита в тот момент, когда все разве что не кричит в ее пользу. Что бы вам не рассказывали в интернете, просто помните, что ребята из ХК «Рязань» в состоянии деклассировать тех, кому прочат небывалое будущее (это не абстрактный пример, а факт из прошлого). Безотносительно того, как сложится карьера в дальнейшем.

Сейчас в одном из отелей Баффало живут восемь из десяти участников МЧМ (только Канада и США базируются отдельно), и, встретив в лифте трепещущих от ожидания главного турнира в недолгой карьере тинейджера пацанов, не узнаешь будущих звезд мирового масштаба. Волнуются все одинаково.

Полностью отдаю себе отчет, что массовый зритель мало знаком с нюансами по новому выпускному году, который, собственно, в основном и будет представлять каждую из сборных, поэтому специально не называю имена тех, от кого ждут свершений в ближайшие десять дней. Рейтинги просмотров матчей МЧМ в России уже несколько лет зашкаливают. Счет зрителей идет на десятки миллионов, но очевидно, что столько реальных знатоков быть не может. Какой смысл влиять на впечатления расстановкой, которая, по моей логике, до начала матчей не имеет значения, даже принимая во внимание аномальность результатов контрольных игр именно в этом сезоне (разгромов многовато). Смотрите, знакомьтесь с командами сами. Так будет интереснее.

Стопроцентно – в нашу сборную стоит верить. Она достойна самой пламенной поддержки. Опять же, результат непредсказуем, и сам факт наибольшей успешности в мире молодежного хоккея за последние годы ничего не обещает, но у нас есть с чем идти в мясорубку.

Самый опытный и самый успешный тренер в истории молодежных чемпионатов мира – Валерий Брагин – гарант того, что в нашей команде не повторится ситуация, подобная финской год назад. Тогда Суоми приехали в Канаду в статусе действующих чемпионов мира, а в итоге не попали в плей-офф, и игроки просто в один момент не пустили своего наставника в раздевалку. Его и уволили прямо по ходу турнира. Скандалов внутри коллектива не будет точно, слишком высок авторитет тренера.

Как еще сыпались неизменные фавориты в последние сезоны. Шведам часто не хватало характера – у нас игроков набирают, прежде всего отталкиваясь именно от этого компонента. Американцы страдали от переоценки собственных возможностей, видимо, всеми своими будущими звездами веря в собственную исключительность. Мы такой ошибки не допустим, так как никаких шапкозакидательских настроений в сборных России на МЧМ не наблюдается уже давно, и нынешний созыв не исключение. Канадцы умудрялись вылетать в четвертьфинале из-за ошибок в выборе состава – у нас сейчас вряд ли кто поставит под сомнение, что вызваны лучшие.

Так что хватит слов и в лес все расклады, тем паче аналитики большого успеха нам не сулят. Держите лучше расписание наших игр на групповом этапе:

26 декабря. Чехия – РОССИЯ. 20:00 (время московское)

28 декабря. РОССИЯ – Швейцария. 22:00

29 декабря. Белоруссия – РОССИЯ. 20:00

1 января. РОССИЯ – Швеция. 4:00

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Фото: РИА Новости/Крис Бэрри

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