Нажать на replay семь лет спустя

Повторит ли российская молодёжная сборная чудо Баффало-2011?

Начало 2011-го года, Баффало. Российская молодежка с Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко вытаскивает третий период финала против канадцев, сделав его самым легендарным матчем в своей новейшей истории и выведя популярность МЧМ на новый уровень.

Начало 2013-го года, Уфа. Еще одна зубодробительная игра с «кленовыми», победа в овертайме 6:5, но теперь – всего лишь бронза.

Начало 2015-го года, Торонто: Канада с Коннором Макдэвидом и Джеком Айкелом ведет 5:1, но еще до перерыва Иван Барбашев, Сергей Толчинский и Николай Голдобин сокращают отставание до одной шайбы.

Начало 2016-го года, Хельсинки: Россия переводит игру в овертайм за 6 секунд до конца третьего периода финала против финнов, хозяев площадки. Выигрывает команда или проигрывает, на всех МЧМ ее игра не оставляет равнодушным никого. Но этот чемпионат будет для нее особенным: спустя семь лет банда Валерия Брагина снова в Баффало.

Чего ждать от нашей сборной?

Молодежная сборная России последних нескольких лет не является претендентом номер один на золото чемпионата мира. Давно в команде не было двух-трех игроков, которых с уверенностью можно назвать восходящими звездами. Например, на прошлом турнире таковым был только Кирилл Капризов. Он стал лучшим снайпером в истории российской молодежки, и во многом благодаря ему сборная взяла бронзу. Но за ним – талантливые парни, трудяги с характером, но не более. Медальная серия идет с того самого 2011-го, но до золота каждый раз чего-то не хватает: сил, мастерства, везения в серии буллитов. Ярко выраженных некстванов тоже – таких, как Макдэвида и Айкела у канадцев, тройки Лайне – Ахо – Пульюярви у финнов и братьев Нюландеров у шведов. У нынешнего состава та же самая история.

Но все же, в команде есть кому забивать. Главная ударная сила сборной России – в игроках с не самыми типичными для хоккея фамилиями. Алексей Полодян, Андрей Алтыбармакян и Артем Манукян – звезды прошлого сезона МХЛ, пошумевшие в Суперсерии против трех канадских молодежных лиг. Алтыбармакян с Полодяном играют вместе с самого детства, являясь воспитанниками «Серебряных Львов», поэтому неудивительно, что в сборной они образовали сильнейшую связку. А примкнул к их звену игрок с самой что ни на есть хоккейной фамилией – Михаил Мальцев. Тоже из Питера, сейчас они выступают вместе за «СКА-1946» в МХЛ и «СКА-Неву» в ВХЛ.

Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Чехия

Следующий по порядку, но не по значению – Андрей Свечников. Младший брат проспекта «Детройта» пропустил Суперсерию из-за перелома руки, но уже восстановился и даже забросил шайбу словакам в контрольном матче. Игрок 2000-го года рождения будет самым молодым в составе российской команды, на два года младше основы. Но это вовсе не значит, что он планируется в роли сдерживателя или подносчика снарядов. Напротив, нападающий из топ-листа драфта-2018 отправился не только получать ценный опыт на крупный турнир со старшим возрастом, но и создавать соперникам серьезные проблемы. Как это делать он прекрасно научился, выступая в лиге Онтарио за «Бэрри Кольтс». Понимая, что в Баффало будут очень полезны игроки, выступающие на североамериканских площадках, Брагин не мог отказаться от Германа Рубцова и Виталия Абрамова. Тем более, что за два матча, отведенные им против сборной QMJHL, они набрали очки и продемонстрировали полную готовность. В эту же компанию можно включить Дмитрия Соколова из «Садбэри», OHL. Наконец-то добрался до сборной Клим Костин. В начале прошлого сезона он расценивался как лидер драфта наряду с Ноланом Патриком и Нико Хиширом, но серьезная травма заставила московского динамовца сделать несколько шагов назад. Сейчас он старается наверстать упущенное почти за год в «Сан-Антонио Рэмпейдж», фарме «Сент-Луиса», но 2+9 за 26 матчей явно не способствуют его скорому вызову в НХЛ. Удачное выступление на МЧМ поможет делу.

Если с нападением более-менее спокойно, то защита вызывает гораздо больше опасений. Причина тому – травма магнитогорца Григория Дронова, случившаяся прямо накануне Суперсерии. Дронов считался ключевым защитником молодежки, но к Баффало так и не набрал оптимальные кондиции. Как и в турне по Канаде, эту роль возьмет Егор Зайцев. С обязанностями по амплуа он справлялся так же неплохо, как и с капитанскими. А помогает ему Николай Кныжов, завершивший Суперсерию с показателем полезности «+5» и ставший лучшим защитником в команде. Правда, с остальными оборонительными парами посложнее – 0:7 от сборной WHL случились неспроста.

Не менее сложный вопрос стоял по вратарям. Такого не было с МЧМ-2015, но тогда выбор был более приятным: в команде играли Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. До осенних встреч с канадцами кандидатом номер один считался Владислав Сухачев. Он и на прошлом МЧМ поиграл, и статистику имеет хорошую. Но провалив два матча, он утратил к себе доверие, а вот Алексей Мельничук отработал практически безошибочно. Выставочные матчи с Данией и Словакией они провели примерно одинаково, пропустив по две шайбы. Вполне возможно, что роль основного голкипера будет переходить по ходу чемпионата.

Как избежать встречи с фаворитами в четвертьфинале?

Формат турнира прежний: две пятерки, худшие из каждой бьются друг с другом за выживание, остальные проходят в четвертьфинал. Россия попала в ситуацию, когда очень желательно занять в группе первое место, иначе с большой вероятностью придется сразу встретиться с кем-то из тройки Канада, США, Финляндия. Соперники в порядке очередности встреч с ними: Чехия, Швейцария, Беларусь и Швеция. Если сыграть надежно с Чехией и обойтись без глупостей в следующих двух матчах, то в новогоднюю ночь будет решаться судьба «легкого» четвертьфинала.

Противостоять парням будут бронебойные защитники, которых в последнее время в Швеции поставили на конвейер. Расмус Далин, Тимоти Лильегрен, Эрик Браннстрем – все они умеют не только останавливать чужие атаки, но и как следует щелкануть от синей. Также у шведов много быстрых и техничных форвардов. Это в полной мере ощутили датчане, пропустившие в выставочном матче от «Тре Крунур» 13 шайб. На третий МЧМ отправился Александер Нюландер. Вернее, ему даже лететь никуда не нужно – он игрок «Баффало».

А кто сказал, что чехи стали проходным соперником? Да, от них уже давно не ждут больших побед, но отсутствие давления пойдет им только на руку. Да и классные игроки там еще не перевелись. 18-летний нападающий Филип Хитил уже дебютировал за «Рейнджерс», а Марек Захар набрал 15+15 в 30 матчах QMJHL за «Шербрук». Плюс это будет первая игра на чемпионате, а судя по еле спасенному матчу со Словакией, команда Брагина пребывает не в лучшем состоянии.

А кто фавориты?

Родоначальники хоккея перетащили через границу лучшее, что есть в трех молодежных лигах CHL. Тут и вратарь Картер Харт, тащивший за сборную Западной лиги, и ее самый результативный защитник Кейл Клаг, и взятый «Колорадо» на прошлом драфте под общим четвертым номером Кейл Макар. Разрывать соперников будут лучший из франкофонов Максим Комтуа, капитан команды Диллон Дюбе и Тэйлор Рэддиш, настрелявший 109 очков в прошлом сезоне вместе с Алексом Дебринкатом. Вообще, в этой команде ждать прорыва можно от любого игрока. Ведь не просто так в нее не попали Ник Сузуки, Коди Глэсс и Коул Линд – а ведь у них мощнейшие показатели. Не доверять Доминику Дюшарму, третий год возглавляющему канадскую молодежку, оснований нет. Родоначальники серьезно настроены вернуть себе золото МЧМ после прошлогодней осечки в финале. Кто бы сомневался.

Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Канада - Финляндия

Только вряд ли американцы так просто отдадут чемпионский титул. У них есть, кем и чем ответить. В первую очередь, это мощнейшие форварды Райан Полинг, Кайлер Ямамото и Райли Тафт, а Кейси Миттлстадта вообще называют будущим Гецлафом. Этим парням оказались не страшны даже разорвавшие датчан шведы – «звездно-полостаые» победили 3:1. Что касается сборной Финляндии, то с ее главной звездой российские любители хоккея хорошо знакомы. 18-летний нападающий «Йокерита» Ээли Толванен создает кучу проблем опытным игрокам КХЛ, а уж о молодежке речи и подавно не будет. У него есть все шансы стать лучшим игроком МЧМ, и уж точно ему понадобится персональная опека минимум из нескольких игроков. Там же защитники Миро Хейсканен, выступавший за взрослую команду «Суоми» на Евротуре, и Олли Юолеви, выигрывавший золото на домашнем МЧМ-2016.

Россия с Канадой разведены по разным группам. Естественно, мы будем ждать только одного – повторения сценария, произошедшего здесь же семь лет назад. Многие верят в магию этого числа. А еще с каждым годом все больше становится тех, кто верит в способности Валерия Брагина в очередной раз сделать из группы парней команду мужиков.

Фото: Rick Stewart/Getty Images Sport/Getty Images