Овечкин, Малкин и еще 20 звезд хоккея в возрасте, когда им еще не продавали алкоголь

Вспоминаем главные открытия молодежных чемпионатов мира.

26 декабря в Баффало стартует очередной чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Уже сложно представить новогодние праздники без переживаний за нашу сборную, одну из самых непредсказуемых и боевых команд.

Но кроме Овечкина, Малкина, Кузнецова молодежные чемпионаты открыли для болельщиков всей планеты огромное количество других суперзвезд мирового хоккея. Будущих суперзвезд.

Вспоминаем вместе с помощью нашей архивной фотогалереи.

Сразу три игрока молодежной сборной России на МЧМ-2012 - Кучеров, Нестеров и Василевский - затем играли вместе в «Тампе».

Александр Радулов и Никлас Бэкстрем на МЧМ-2006.

Финал победного МЧМ-2011 в Баффало. Владимир Тарасенко у ворот канадцев.

МЧМ-2005. Ши Уэбер здесь еще не стал двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Сейчас он один из самых высокооплачиваемых защитников мирового хоккея.

На МЧМ-1999 Максим Афиногенов стал чемпионом и лучшим форвардом турнира.

На МЧМ-2005 канадцы имели фантастическую первую тройку Перри - Кросби - Бержерон. В финале была разгромлена сборная России - 6:1.

В полуфинале МЧМ-2009 сборная России пропустила от канадцев за 5 секунд до сирены, а затем проиграла по буллитам - 5:6. Сергей Андронов не может сдержать слез после обидного поражения.

Евгений Малкин принимает поздравления от Сергея Широкова, Якова Рылова и Григория Шафигулина после заброшенной шайбы в ворота сборной Швейцарии на МЧМ-2005.

Грустные Сергей Широков и Энвер Лисин после поражения 1:6 от канадцев в финале МЧМ-2005.

Узнаете игрока в красной форме? Это найджел Доус, нынешний лидер «Барыса» и сборной Казахстана был серебряным призером МЧМ-2004 и чемпионом МЧМ-2005 в составе «Кленовых листьев».

Евгений Кузнецов был главной звездой МЧМ-2012. Сборная России защищала звание чемпионов мира ,но уступила в полуфинале канадцам.

Сидни Кросби празднует очередной гол в финале МЧМ-2005. Канадцы отправили в ворота Антона Худобина пять безответных шайб. Обратите внимание, тогда еще Сид играл по 9-м номером.

Александр Овечкин с передачи Евгения Малкина и Сергея Широкова забрасывает шайбу в ворота сборной Белоруссии в групповом турнире МЧМ-2004.

На снимке один из двух самых титулованных центрфорвардов нынешнего времени. Чемпион студенческой лиги, двукратный чемпион среди юниоров, чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз у ворот сборной финляндлии, которые защищает 20-летний Туука Раск.

Владимир Тарасенко был капитаном сборной России на МЧМ-2011 в Баффало, последнем на данный момент победном для нашей команды.

ПиКей Суббан и Джон Таварес дважды подряд выигрывали золото молодежный чемпионатов мира в 2008 и 2009 годах.

Фил Кэссел играл за молодежную сборную США уже в 17-летнем возрасте.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images Sport/Getty Images, Dave Sandford/Getty Images Sport/Getty Images, Rick Stewart/Getty Images Sport/Getty Images, Jeff Vinnick/Getty Images Sport/Getty Images, Elsa /Getty Images Sport/Getty Images, Lyle Stafford/Getty Images Sport/Getty Images