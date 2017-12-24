Поможет ли нам на МЧМ армянское лобби? Ответ знает только дядя Рубен

Сегодня днем по североамериканскому времени главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин огласит итоговую заявку на стартующий 26 декабря чемпионат мира.

Подготовка к молодежным ЧМ, проходящим в Северной Америке, годами строится по одному и тому же принципу. Десятидневный сбор в Новогорске, а потом недельный лагерь уже за океаном, поближе к месту проведения главного турнира в сезоне. Чем ближе старт, тем сложнее хоккеистам. Ситуация изменится уже через полсуток, когда команда окажется полностью сформирована и прибудет на место базирования в Баффало. Тех, кто уже завтра станет фотографироваться для официальных справочников, накроет волна воодушевления, а пока глубокой рочестерской ночью те, кто заранее не гарантировал себе место в составе (они это, поверьте, сами знают и чувствуют), ждут свою судьбу в тревожных снах.

На данную секунду в расположении сборной 28 хоккеистов, и после утренней тренировки (она начнется в 20:00 по московскому времени) пятеро из них отправятся по своим клубам. Быть отцепленным перед самым МЧМ – тяжелый удар. Другое дело, что критерии отбора доводятся до полусотни кандидатов еще весной и остается только винить себя, но кому от этого легче?

Последний раунд отсева - вообще препротивная штука чисто по-человечески. Ты делишь с ребятами хлеб-соль, победы и поражения за месяцы, проведенные на подготовительных сборах и турнирах, а кто-то из них так и не доберется до своей мечты. В любом случае будет грустно, даже с пониманием, что в большом спорте не до сантиментов, и это философско-лирическое отступление, скорее, взгляд со стороны. Ребятам нет еще 20 лет, хочется верить, что и без участия в чемпионате мира всех ждет успешная карьера, благо таких примеров предостаточно. Да и с раннего детства судьба профессионального спортсмена только и состоит из борьбы за место под солнцем.

По обозначенным выше причинам сейчас пока не хочется рассуждать о наших шансах, разбираться в том, почему шведы в контрольном матче выносят Данию 13:1, а мы на следующий день побеждаем лишь 4:2. Поговорим непосредственно о хоккее чуть позже, когда команда стряхнет атмосферу неопределенности и болельщики через трансляции на «Матч ТВ» и прессу будут находить себе персональных любимчиков, узнавать, почему у нас нет железного первого номера, серьезного представительства из КХЛ в отличие от предыдущих лет, или, к примеру, поражаться наличию в сборной России игроков с армянскими корнями.

И чтобы немножко скрасить последние мгновения ожидания, удивлю вас тем, что на самом деле в составе нашей делегации армян больше, чем трио форвардов Алтыбармакян, Манукян и Полодян. Сами понимаете, у каждого созыва молодежки – свои приколы, но, говоря о нынешнем, без темы национальностей не обойтись. Благо новые хоккейные армяне - ребята с отличным юмором и с удовольствием любой «кипиш» поддерживают. Так, к тренерам, врачам, массажистам добавился еще и вымышленный персонаж – дядя Рубен. Он, собственно, и обеспечивает армянское лобби.

Начиналось все с логичных вопросов прессы и болельщиков, как сразу трое «-янов» в один год попали в сборную. Что за экспансия из страны, где катков-то нет? Кстати, по дополняющейся чуть ли не ежедневно легенде о всесильном дяде Рубене, именно у него на даче под Ереваном и находится единственный искусственный лед на Кавказе.

Армяне в хоккее – это настолько поразительно, что люди реально верили в ответ: «Дядя Рубен позвонил, и нас взяли посмотреть». Видя подобное, сам начинаешь подыгрывать. Например, в ходе ноябрьской суперсерии в Канаде, где как раз Алтыбармакян, Полодян и Манукян забросили львиную долю шайб нашей команды, дивились невиданному ранее феномену уже и канадские комментаторы. Поскольку в Стране Кленового листа с юмором туговато, они с самыми серьезными лицами делали пометки о дядя Рубене и его решающем вопросы коньяке в своих блокнотах. Уж не знаю, озвучили ли в эфире.

Со временем сфера влияния дальнего родственника расширилась:

- Почему нас так внаглую убивают судьи?

- Пора звонить дяде Рубену.

- Почему на обеде нет помидоров?

- Пора звонить дяде Рубену.

Хотя нет. По вопросам еды и уюта звонки в какой-то момент было решено делать тетушке Розе, чтобы не отвлекать большого человека по пустякам. А на самый крайний случай уже в Рочестере появился номер дедушки Арарата – главы клана. Повторюсь, на самый крайний случай. Пока до такого не доходило.

***

Субботний, заключительный перед МЧМ контрольный матч со Словакией складывался непросто. Соперник лучше вкатился в игру и в целом заслуженно повел 2:0 в начале второго периода. В этот момент произошел перелом, и в дальнейшем шайба редко покидала зону словаков. Жаль, голевые шансы с трудом материализовывались в изменение счета на табло. На старте третьей 20-минутки Свечников отыграл одну шайбу, но словацкий вратарь продолжал божить в рамке, а когда время практически совсем растаяло, Алтыбармакяна вывели на пустой угол, но он угодил в штангу.

Как родина отнеслась бы к поражению от не самого сильного противника перед самым стартом турнира, можно легко представить, поэтому сразу после соприкосновения каучука с металлом рука невольно потянулась к мобильнику.

- Бара, если бы Рубец не забил, я уже хотел звонить дяде Рубену.

- За штангу он бы мне устроил.

В оставшееся до сирены время Рубцов, как вы поняли, счет сравнял. В итоге россияне победили в серии буллитов и теперь едут в Баффало, избежав лишних вопросов. Победа – всегда победа, как бы она ни была достигнута. Впереди еще очень много работы, и хочется верить, что теперь телефонный номер, начинающийся с кода «+374», мы вместе наберем только с церемонии награждения.

Россия — Словакия — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 - Ружичка, 3:58. 0:2 - Йеленак (Ружичка), 25:01 бол. 1:2 - Свечников (Манукян, Семин), 41:52. 2:2 - Рубцов (Саморуков), 58:26

Буллиты: Елизаров — 1:0. Кривошик — 1:0 (вратарь). Абрамов — 2:0. Бучек — 2:0 (вратарь). М.Мальцев — 3:0 Ружичка — 3:0 (вратарь). Костин — 3:0 (вратарь). Соленски — 3:0 (штанга). Свечников — 3:0 (вратарь). Яшко — 3:0 (вратарь).

Россия: Бердин (Сухачев, 40:00). Кныжов — Зайцев (К), Алтыбармакян — М.Мальцев — Полодян. Саморуков — Макеев, Соколов — Рубцов — Абрамов. Семин — Минулин, Манукян (А) — Липанов — Свечников. Елизаров — А.Мальцев, Костин — Шолохов (А) — Каюмов. Иванов.

Фото: ФХР