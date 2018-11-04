Лицензии есть, золото — тоже, но без слез не обошлось. Главные итоги чемпионата мира

Доха позади, Штутгарт впереди, Токио – на горизонте.

2018-11-04T13:00:03+03:00 Доха позади, Штутгарт впереди, Токио – на горизонте.

В Катаре завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Обе российские сборные – мужская и женская – выполнили свои задачи на этот турнир, а отдельные гимнасты даже перевыполнили. Феерия побед от Артура Далалояна, борьба Ангелины Мельниковой и возвращение Алии Мустафиной – таким россиянам запомнится мировое первенство-2018.

Собрал комплект

»Серебро, бронза – и собрал комплект!» – хвастался триумфатор катарского чемпионата мира Артур Далалоян журналистам. Две победы, два вторых места и одно третье – таких результатов в исполнении российских гимнастов не было очень давно. Особенно запомнится болельщикам золото в индивидуальном многоборье, которого пришлось ждать без малого 19 лет. Далалоян, в одночасье ставший звездой мирового масштаба, похоже, готов еще прибавить. «Недоволен прыжком, буду работать», – заверил всех чемпион. Видимо, в сборной России новый и вполне долгосрочный лидер.

Несмотря на то, что Далалоян – единственный, кто на этом чемпионате мира смог громко заявить о себе, вся мужская команда отработала очень достойно. Еще два спортсмена – Никита Нагорный и Давид Белявский – пусть и не дотянулись до личных медалей в финалах отдельных видов, но успешно в них квалифицировались и уверено выступили.

А девушки потом

У женщин ситуация менее обнадеживающая. Главная многоборка страны – Ангелина Мельникова – осталась лишь пятой, а в единственном личном финале, вольных упражнениях, – четвертой. Протест, который российская команда подала на ее оценку, был отклонен, и большой вопрос, насколько справедливо.

Остальные россиянки по максимуму выложились в командном многоборье и достигли главной цели этого мирового первенства – завоевали олимпийские лицензии. Но нужно сказать честно – в финалах отдельных видов ни Лилия Ахаимова, ни Алия Мустафина толком ни на что не претендовали.

Впрочем, возвращение Алии Мустафиной на столь высокий уровень – удивительное по важности событие. »Будь у меня месяц в запасе, я бы боролась за медали», – сказала она после пятого места в финале на брусьях. И что-то подсказывает, что лукавства здесь нет. Ей необходимо лишь немного повысить свою базу: исполнение она уже сейчас демонстрирует уверенное.

Сборная России не переживает безвременья: спортсмены представляют достойную силу для борьбы на самом высоком уровне. Но им однозначно есть в чем прибавлять, особенно Мустафиной, Мельниковой и Нагорному. Так что ожидания со следующим сезоном связаны самые серьезные. Да и поклонникам гимнастики не придется лететь так далеко – ЧМ-2019 пройдет в Штутгарте (Германия).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, globallookpress.com

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