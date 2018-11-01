Дорогу молодым: Мустафина — мимо многоборья чемпионата мира. Ей попытались найти замену

На что рассчитывают российские гимнастки в финале личного многоборья мирового первенства?

2018-11-01T09:19:30+03:00 На что рассчитывают российские гимнастки в финале личного многоборья мирового первенства?

Чемпионат мира по спортивной гимнастике, проходящий в эти дни в Дохе, представляет собой любопытное зрелище. Во-первых, в Катаре впервые после Олимпиады в Рио собрались все звезды: ведущие сборные укомплектованы по максимуму. Во-вторых, именно здесь, на арене Aspire Dome, разыгрываются путевки на Игры-2020. Но главное, на мировой помост вернулась легендарная Алия Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях. Первым после рождения ребенка официальным стартом стал для нее чемпионат России в апреле 2018 года, где она выиграла золото в составе команды. На чемпионат Европы в Глазго Алие помешала поехать старая травма колена, а вот к мировому первенству гимнастка подготовиться успела. Спортивная форма, правда, пока не позволяет Мустафиной выступать в многоборье: Алия не тренирует опорный прыжок. В ее отсутствие в квалификации личного all-around Россию представляли Ирина Алексеева и Ангелина Мельникова. Обе девушки выступят в финале, трансляция которого начнется 1 ноября в 16:10 по московскому времени.

(Не)оправданные ожидания

Перед стартом первенства в Катаре говорили разное. Причем те, кто сомневался в возможностях российской сборной, имели на то все основания. Да, августовский чемпионат Европы наши девушки в практически неизменном составе (место Мустафиной тогда занимала Ульяна Перебиносова. – «Матч ТВ») выиграли в одну калитку. Смущало лишь, что россиянки вкупе набрали лишь 165 баллов с копейками – невесть какая сумма для покорения мирового помоста.

Тем не менее триумф в Глазго подарил тень надежды. Возвращение Мустафиной, скрашенное уверенностью Мельниковой и мощной мотивированностью вернувшейся из Штатов Алексеевой, должно было принести свои плоды. Так и получилось. В командной квалификации чемпионата мира сборная России заняла второе после американок место, оставив позади Китай и Канаду. Один нюанс: сумму россиянки набрали фактически ту же, что и три месяца назад – 165,5. Опередили они ближайших преследовательниц менее чем на полбалла, а вот отстали от лидеров – сразу на девять. Не звоночек (он-то прозвенел еще давно!), но очередная причина задуматься.

В финале история повторилась, и россиянки забрали серебро. Сократить отставание не удалось – сборная США вновь «привезла» российской команде почти десять баллов. Итог: 162,863 против 171,629.

«Наши соперницы – всегда американки. В Европе мы все примерно равны: кто стабильнее, тот и заберет золото», – поделилась Ангелина Мельникова после окончания европейского чемпионата. Очень справедливое замечание: ни одна команда в мире еще не доросла до того, чтобы тягаться со сборной США. В Катар американки приехала во всеоружии, не забыв об ударной силе – феерившей на Олимпийских играх-2016 Симоне Байлз.

И хотя вокруг персоны Байлз уже поутихли разговоры о принимаемом в разные годы амфетамине (запрещенный стимулятор центральной нервной системы. – прим. «Матч ТВ»), вопросов к гимнастке с космическим уровнем акробатики остается много. «Мне помог адреналин. За счет него все получилось», – рассказала она. Что же сыграло роль на самом деле – загадка.

Накануне старта квалификации спортсменка жаловалась на боль в пояснице, и ее увезли в больницу с подозрением на камни в почках. Диагноз подтвердился. Несмотря на боль, американка не то что не отказалась выступать: она не шелохнулась ни на одном снаряде, вывела свою команду на первую позицию и с такого же места квалифицировалась в финал личного многоборья. Базовая трудность ее программ – не менее 6,2 в каждом виде, а вольные упражнения у Байлз (с коэффициентом 6,7) и вовсе самые сложные в мире. По сравнению с Олимпиадой она потеряла в этом компоненте лишь одну десятую при условии двухлетнего перерыва в выступлениях. Ни одна гимнастка даже не пытается повторить подобное.

В российской команде по программе личного многоборья выступают две спортсменки: Ангелина Мельникова и Ирина Алексеева. Обе вошли в 27 сильнейших и преодолели квалификационный порог. Мельникова по итогам предварительных соревнований заняла 5-е место, Алексеева – 12-е. Рассчитывать завоевать награду первой величины не приходится. Но и думать, что все потеряно, еще слишком рано.

Бесспорный лидер

Главная надежда сборной России в этом олимпийском цикле – 18-летняя Ангелина Мельникова. Вообще история ее выступлений на чемпионатах мира не очень-то обнадеживает. До нынешнего первенства она еще ни разу не стояла на пьедестале этого турнира. Но теперь у нее есть все шансы подправить статистику.

Год назад в многоборье Мельникова с падениями стала лишь 16-й, а блистала другая россиянка – Елена Еремина, завоевавшая бронзу. Однако в этом сезоне Еремину подвело здоровье. Из-за травмы она вынуждена была отказаться от выступлений, а тренировки после перерыва возобновила не так давно.

На чемпионате Европы-2018 Мельникова собрала полный комплект наград: золото в команде, серебро в опорном прыжке и бронзу на брусьях. «Это неожиданный успех. Я никак не рассчитывала на медали в отдельных видах», – призналась она. Но гимнастка напрасно «не рассчитывала»: она уже довольно давно стабильно прыгает обе попытки в опорном, а на брусьях уверенно справляется с программой с коэффициентом трудности 6,3.

К Дохе Мельникова сумела прибавить. Особенно это заметно по вольным упражнениям, в которых среди россиянок она – признанный гуру. Сейчас Ангелина выполняет программу сложностью 5,9 и по этому компоненту уступает только Байлз. По сравнению с Глазго Мельникова стала гораздо чище отрабатывать хореографию: никаких «завалов» во вращениях она себе больше не позволяет. В квалификации гимнастка четко исполнила все четыре диагонали, допустив лишь некоторые, едва заметные недочеты в воздухе. По итогам россиянка заняла третью строчку, ожидаемо проиграв Байлз, а также японке Маи Мураками, которая с меньшей базой была аккуратнее в исполнении. Итоговая оценка Мельниковой перевалила за 14 баллов – внушительный для этого вида соревнований результат, хотя до гроссмейстерских 15 ей еще очень далеко.

В остальных видах Ангелина не была столь успешна. На брусьях она стала 12-й, набрав 14,3 балла. Утешает только то, что разница результатов россиянки и все той же Байлз, занявшей второе место, – всего лишь чуть больше полубалла.

На бревне Мельникова получила менее 13 баллов, чему виной низкая базовая стоимость программы (5,1) и ошибка при приземлении. После чемпионата России Мельникова перестала исполнять «дорогой» бланш (сальто назад прогнувшись. – прим. «Матч ТВ»). Программа потеряла в базе, зато спортсменка стала чувствовать себя увереннее. Конечно, подобные разговоры – в пользу бедных: в этом сезоне Мельникова не получала за бревно более 13,5 балла. Маловато будет для лидера сборной и главной многоборки страны. В прыжке гимнастке также не удалось громко заявить о себе. 14,012 по сумме двух попыток, и опять из-за невнушительной по чемпионским меркам стоимости прыжков (5,4 и 5,2).

Несмотря на это, после квалификации россиянка прочно закрепилась в пятерке лидеров многоборья. Она набрала 55,465 балла: это всего на 0,167 меньше, чем у Мураками, занимающей третью позицию. Мельниковой вполне по силам ворваться в призеры чемпионата мира, ей нужно просто не нервничать и делать свое дело. С этим не должно быть проблем: после провальных Олимпиады и мирового первенства-2017 спокойствие стало фирменным приемом гимнастки. Хотя она с присущей ей скромностью это отрицает.

Главный дебют

Но если имя Ангелины Мельниковой более и менее на слуху, то вот другая гимнастка – 16-летняя Ирина Алексеева – новый человек для российской публики. Алексеева закрепилась в основе сборной России всего полгода назад, после апрельского национального первенства, а до этого вообще практически не давала о себе знать. Последние восемь лет спортсменка жила и тренировалась в Соединенных Штатах и считалась будущим американской сборной. Она, однако, не решилась идти по стопам Насти Люкин и не отказалась от российского гражданства. Как знала: именно сейчас российская сборная находится в том состоянии, что гимнастке по силам выдерживать конкуренцию в ней. Чего, кстати, не скажешь об американской команде, где девушке пришлось бы куда сложнее.

От третьего места в квалификации Алексееву отделяют два балла. Эта разница – не пропасть, но мало верится, что Ирина сможет сильно улучшить итоговое положение. Ей пока не хватает опыта выступлений на международной арене: это ее первый чемпионат мира.

Парадоксально, но при неплохой общей сумме ни в одном отдельном виде россиянка не вошла даже в 15 лучших. За свое выступление Алексеева не получила оценок выше, чем 13,833. И это при максимальной сложности программ, равной 5,9 (за брусья, которые, если не учитывать проблем с выходом в стойку, удались лучше всего). Этого не хватит, чтобы бороться за пьедестал почета, но вполне достаточно для попадания в восьмерку сильнейших. Такой результат был бы для Алексеевой прекрасным венцом дебютного сезона за национальную сборную.

Если гимнастка хочет быть конкурентоспособной, ей обязательно нужно включать в программу второй опорный прыжок. С базой 4,6 нельзя даже думать о высокой (за 14 баллов) оценке. После чемпионата России заговорили о необходимости изучения прыжка с коэффициентом 5,4 (либо рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом на 720, либо винт вперед), но пока это остается на уровне обсуждений. За исключением брусьев более или менее прилично обстоят дела с бревном (сложность 5,5), но и там, естественно, есть где прибавлять.

Финальный расклад

Если Мустафина к следующему сезону подготовит программу многоборья, она в любом случае займет место второй (или первой, как пойдет) многоборки страны. Уже сейчас, выступая лишь на трех снарядах, при невысоком коэффициенте сложности программ она получает хорошие оценки за счет исполнения. Но нет никакого смысла обсуждать будущий сезон, тем более в таком травмоопасном и непредсказуемом виде спорта.

Да, нынешний состав сборной России в личном многоборье – не самый мощный. Тандем Мельниковой и Алексеевой нельзя сравнить ни с Мустафиной – Тутхалян, выступавшими в Рио-2016, ни тем более с Мустафиной и Комовой Лондона-2012. Российские девушки сейчас только собираются с силами: травмы, отсутствие должного опыта, молодость – каждый фактор вносит свою лепту.

Мельникова и Алексеева ни в этом году, ни, вероятно, в следующем, не будут способны на равных бороться с Байлз, но для всех других спортсменок они достойные конкурентки. Поэтому надеяться на позитивную динамику можно и даже нужно. Россиянкам, в конце концов, есть что терять. Ведь на них сейчас обращены испытующие взгляды самых строгих судей – болельщиков со всей страны.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Максим Богодвид, Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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