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Год назад он сломал ногу, а сегодня — лучший в мире. Далалоян везет домой золото!

31 октября 22:46
Год назад он сломал ногу, а сегодня — лучший в мире. Далалоян везет домой золото!
Артур Далалоян / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Мы ждали этого с 1999 года.

31 октября 2018 года точно станет памятной страницей в истории российского спорта. Приятные вести пришли из Дохи, где на чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье. Первое с 1999 года и второе в истории России. Даже легендарный Алексей Немов, пятикратный чемпион мира на отдельных снарядах, не поднимался на высшую ступень пьедестала почета в этом виде соревнований. Другой россиянин — Никита Нагорный — в Катаре стал третьим.

Удивительный день

Эта победа — действительно большое событие. Болельщики давно привыкли, что российские гимнасты на чемпионатах мира часто попадают на пьедестал почета или даже побеждают в соревнованиях на отдельных снарядах. В 2014-м золото в вольных упражнениях увез Денис Аблязин, Давид Белявский в 2017-м завоевал серебро на коне и бронзу на брусьях… В индивидуальном all-around же российским гимнастам постоянно чего-то не хватает. Но на этот раз хватило с ювелирной точностью: Далалоян набрал ту же сумму, что и китаец Сяо Жотэн, но оказался выше по дополнительным показателям.

Для Артура этот чемпионат мира — второй в карьере и первый - без серьезных травм. Год назад на ЧМ в Монреале Далалоян стал восьмым в опорном прыжке: лучше выступить помешал перелом голеностопа. «Думаю, в этом виновата моя халатность — я не до конца подготовился к тренировке», — признался гимнаст. В этот раз россиянин приехал на мировое первенство в полной боевой готовности. И тем ценнее и удивительнее кажется его достижение. Впрочем, если кто-то из россиян и претендовал на эту победу, то именно Далалоян. Да, базовая стоимость его программ находится примерно на одном уровне с упражнениями другого российского многоборца — Никиты Нагорного, но за исполнение Артур традиционно получает более высокие оценки. Лишь на двух из шести снарядах коэффициент трудности программ новоиспеченного чемпиона выше 6,0, и «выезжает» Далалоян именно за счет стабильности.

Особенно сегодня удались россиянину параллельные брусья: на них он получил самую высокую среди всех участников финала оценку — 15,566. Также достойно оценили и опорный прыжок — 15,133. Правда, большим сюрпризом это не стало. Три месяца назад Далалоян стал чемпионом Европы именно на этих снарядах.

Кто-то, конечно, скажет, что победа в отсутствие двукратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира в данном виде программы японца Кохэя Утимуры — не совсем настоящая. Действительно, сильнейший гимнаст планеты пропускает второй чемпионат мира подряд. Но нельзя же вечно оборачиваться на тех, кто мог бы составить конкуренцию и этого не сделал. Утимура сейчас в плохой форме, так что достижение Далалояна искусственно измельчать не стоит. Гимнастика — непредсказуемый вид спорта, и как бы развернулись события, будь состав финалистов другим, — скорее риторический вопрос.

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Последние герои

Последнее золото в личном многоборье россиянин выигрывал 19 лет назад. Это был Николай Крюков. С чемпионата мира в китайском Тяньцзине он увез три медали: помимо триумфа в личном зачете, стал вторым в составе команды и третьим на коне. На мировые первенства Крюков ездил потом еще пять раз, но собственное достижение повторить не сумел. Сейчас Николаю 39 лет, и он возглавляет юниорскую сборную России.

Алексей Немов пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира: в Дортмунде в 1994 году Немов выиграл в составе команды, в Сабаэ 1995-го и Сан-Хуане годом позднее феерил в опорном прыжке, а в историческом Тяньцзине в 1999-м победил на коне и в вольных упражнениях. Это может показаться странным, но за всю свою карьеру олимпийский чемпион в индивидуальном многоборье (Сидней, 2000 год. — "Матч ТВ") ни разу даже не приблизился к тройке лидеров в самом престижном виде программы чемпионата мира. Серия неудачных выступлений российских гимнастов длилась десять лет.

Последним россиянином, который брал медаль в all-around мирового первенства, был Юрий Рязанов. Он сумел стать третьим в Лондоне в 2009-м. Это достижение произвело настоящий фурор. Радость, правда, очень скоро сменилась трауром. Спустя четыре дня после счастливого финала Юрий погиб в автокатастрофе под Владимиром. Ему было 22 года — тот самый возраст, в котором еще стоит рассчитывать на прогресс в выступлениях.

Следующие семь лет представители сборной России были очень далеки от медалей личного многоборья. Прорыв совершил Давид Белявский, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м едва не завоевавший бронзу. Ему не хватило 15 сотых балла: такова цена ошибки на соскоке в одной из диагоналей вольных упражнений. Второй представитель России — Николай Куксенков — и вовсе остался 13-м.

В 2017 году Белявскому выпал еще один шанс проявить себя. Давид до последнего снаряда претендовал на победу, показав лучшие результаты на коне и брусьях. Однако перекладина лидеру сборной не далась: скромные 13,200 и лишь четвертое место. А ведь запас был настолько солидным, что даже рабочие 14 баллов выводили Белявского на первое место. В итоге победу праздновал китайский гимнаст Сяо Жотэн (у которого в этот раз Далалоян и «выгрыз» победу). Никита Нагорный год назад тоже выступал в этом виде соревнований, но, получив за перекладину худшую оценку среди всех участников, из активной борьбы выбыл.

В этот раз сборная России достигла двойного успеха. Никогда ранее на церемонии награждения в зале чемпионата мира по спортивной гимнастике в честь мужчин не поднимались два российских флага. Регламент запрещает заявлять на финал трех спортсменов от одной страны, а ведь пьедестал сегодня вполне мог быть полностью российским: Давид Белявский завершил квалификацию на 8-м месте. Впервые с 2011 года гимнаст не соревновался в многоборье.

Первенство мира в Дохе вообще крайне хорошо складывается для российской команды. Серебро в командном all-around, золото и бронза в индивидуальном, а впереди — еще два соревновательных дня.

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В финалы отдельных видов квалифицировались три россиянина. Далалоян выйдет на помост четырежды: в одиночестве ему предстоит защищать честь страны на перекладине, в компании Белявского — на параллельных брусьях, Нагорного — в вольных упражнениях и опорном прыжке. Нагорный один выступит на кольцах и вместе с Белявским — на коне. В каждом виде программы российские спортсмены имеют хорошие шансы на медали. Сегодня Россия — чемпион, но то ли еще будет! 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Игорь Уткин

Трансляции чемпионата мира на matchtv.ru и телеканале «Матч! Арена»:

1 ноября

16:10 Женщины. Многоборье. Финал

2 ноября

15:55 Финалы в отдельных видах 

3 ноября

15:55 Финалы в отдельных видах

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