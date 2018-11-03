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Артур Далалоян — сибирский парень, которого выгнали из сборной за поведение

10:31
Артур Далалоян — сибирский парень, которого выгнали из сборной за поведение
Артур Далалоян / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
История двукратного чемпиона мира.

На чемпионате мира-2018 главным героем сборной России стал 22-летний Артур Далалоян, выигравший историческое золото в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях, а вместе с командой ставший вторым. Он «выстрелил» после европейского первенства в этом году и теперь является лидером национальной команды. Кто такой Далалоян и почему нужно следить за ним в последний день чемпионата мира?

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Из Сибири на пьедестал в Дохе

Артур начал заниматься гимнастикой в шесть лет, когда еще жил в Новосибирске. Переехав в Москву, он попал в секцию под руководством Александра Калинина и в 13 лет вошел в состав юниорской сборной страны. Спустя два года его выгнали из команды за плохое поведение. Тогда Артур вознамерился доказать, что все же достоин места среди лучших гимнастов России. На национальном первенстве он выиграл две золотые медали: в вольных упражнениях и на брусьях, а также попал в тройку призеров в опорном прыжке и командном турнире. Это позволило Далалояну вернуться в состав сборной.

Успех на взрослом уровне пришел очень быстро. На дебютных Кубке и чемпионате России Далалоян сумел занять призовые места в опорном прыжке и вольных упражнениях (снарядах, ставших впоследствии коронными), но все равно не попал на Олимпиаду в Рио-2016.

Эта неудача только подстегнула спортсмена. В 2017 году Артур совершил настоящий прорыв. Золото в личном многоборье, а за ним – сверхуспешный чемпионат Европы. В личном all-around он уступил в упорной борьбе только олимпийскому чемпиону украинцу Олегу Верняеву, а в опорном прыжке и вовсе праздновал победу.

Тогда на Далалояна всерьез и обратили внимание не только в России, но и на международной арене. Останавливаться он не собирался и продолжил увеличивать базовую стоимость программ. Показав отличные результаты в течение сезона, российский гимнаст впервые попал на чемпионат мира, где выступал в двух видах – вольных упражнениях и опорном прыжке. Но из-за перелома голеностопа, полученного накануне соревнований, россиянин не смог проявить себя в полной мере и остался без медалей. «Пришлось выступать с переломом. Умудрялся на адреналине. Соревновательный дух перебивает даже боль, но только хороших результатов это не обеспечивает», — говорил спортсмен.

К сезону-2018 Артур полностью восстановился и стал гораздо сильнее: на чемпионате России он защитил титулы в личном и командном многоборье, а также был вторым в вольных упражнениях и третьим на кольцах. На чемпионате Европы в Глазго он стал одним из главных героев турнира: Артур выиграл три золотых медали (в командном многоборье, опорном прыжке и упражнениях на брусьях) и бронзу в вольных упражнениях. По завершении соревнований Артуру Далалояну вручили специальный трофей за общекомандную победу сборной России на первом объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта.

Однозначный лидер

В Катар в конце октября 2018-го Далалоян ехал первым номером национальной команды. Все шесть программ, которые он подготовил к мировому первенству, при хорошем исполнении потенциально претендовали на то, чтобы стать золотыми.

В индивидуальном многоборье россияне ждали первого места 19 лет, и Далалоян (надо признаться, неожиданно) подарил-таки стране праздник. По итоговой сумме он сравнялся с китайским гимнастом Сяо Жотэном. Но за счет более солидной базы упражнений Далалоян занял первую строчку. «Главное – команда и олимпийские лицензии. А многоборье и это золото – приятное дополнение», — скромно признался гимнаст. В тот же вечер спортсмену вручили приз за элегантность – вот что действительно «приятное дополнение».

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2 ноября, в первый день финалов в отдельных видах, Далалоян первенствовал в вольных упражнениях, опередив ближайшего преследователя – японца Кензо Ширая – на несколько сотых балла. Эта разница – результат практически идеального исполнения. И это при том, что выступал Далалоян последним, что ему, по собственному признанию, до этого мирового первенства давалось тяжело. «Я с самого утра был готов выходить и делать все чисто. Заряд был такой. Хотя раньше меня бы подкосил последний стартовый номер», — поделился эмоциями чемпион. Несмотря на то, что в квалификации получилось не все, в финалах Далалоян дает понять всему миру, что в элите мужской спортивной гимнастики собирается остаться надолго.

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В последний день соревнований Артуру предстоит помериться с соперниками мастерством на параллельных брусьях, в опорном прыжке и на перекладине. Пускай его не считают гуру в этих видах программы (разве что в прыжке Артур традиционно успешен), что-то подсказывает: он способен навязать борьбу даже за золото. На кураже, вдохновленный собственными достижениями. А значит, интрига сохранится до конца.

Трансляции чемпионата мира на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и канале «Матч! Арена»:

3 ноября

15:55 Финалы в отдельных видах

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Алексей Филиппов

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