2018-11-02T09:27:38+03:00 У Мустафиной самая слабая программа на брусьях. Надеемся на чудо?

Неделя спортивной гимнастики в Дохе близится к завершению. Венцом чемпионата мира традиционно станут финалы в отдельных видах. Но женская сборная России еще до их старта может записать мировое первенство-2018 себе в актив. На этих соревнованиях национальная команда решила вопрос с попаданием на Олимпиаду в Токио, завоевав серебряные медали в многоборье.

В последние дни россиянки справедливо могут рассчитывать и на пополнение копилки. Так, центральным событием 2 ноября станет выступление на брусьях Алии Мустафиной — двукратной олимпийской чемпионки в этом виде. А 3 ноября российские болельщики увидят попытку Ангелины Мельниковой и Лилии Ахаимовой отвоевать корону у Симоны Байлз — обладательницы самой сложной в мире программы в вольных упражнениях. Трансляция начнется в 15:55 по московскому времени.

Долгий путь

Дня, когда Алия Мустафина вновь выйдет на мировой помост, болельщики ждали больше двух лет. После Олимпийских игр в Рио в 2016 году гимнастка взяла паузу в тренировках и выступлениях, и никто не знал, сколько она продлится. Казалось, на этом все: Мустафина устала. От травм, постоянного психологического давления, изматывающих перелетов и выступлений. Язык не поворачивался ее осудить: весь олимпийский цикл Алия «тащила» сборную России на себе и точно заслужила отдых.

Очень скоро стало известно о беременности Мустафиной. Почти никто не верил, что, родив ребенка, гимнастка захочет вернуться к прошлой спортивной жизни. По сути, она достигла всего, о чем могла мечтать: трижды выиграла золото чемпионата мира, пять раз — чемпионата Европы, дважды слушала гимн в свою честь на Олимпийских играх. Но окончательного заявления Мустафиной по поводу планов на будущее все не было. И вот, в конце августа 2017-го, она неожиданно для всех объявила: «Возвращаюсь в большой спорт».

Одни назвали это решение авантюрой: откуда взять моральные силы и здоровье недавно родившей ребенка 24-летней спортсменке, которая и до декрета постоянно страдала от травм? Другие окрестили выбор Мустафиной спортивным героизмом. И теперь кажется, что последние были правы.

«Это непросто, но у нее очень сильный характер. Она работает с таким упорством, с таким желанием, какого я не видела у нее никогда за всю спортивную карьеру, а это дорогого стоит», — рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко в сентябре 2017-го, всего спустя несколько дней после публичного заявления гимнастки. Конечно, Мустафина вряд ли рассчитывала на легкое возвращение. Проблемы с весом, который спортсменка набрала за беременность, привели к рецидиву травмы колена, и после апрельского чемпионата России она на некоторое время выбыла из строя.

Когда же фамилия гимнастки появилась в списке участниц чемпионата мира в Дохе, проснулись скептики. Ее спортивная форма вызывала много сомнений. Начались разговоры о том, что Мустафина нужна в Катаре не как спортсменка, которая может помочь команде своими выступлениями, а как символическая фигура, человек, обладающий способностью завести и вдохновить молодых Мельникову, Алексееву, Ахаимову и Симакову на высокий результат. Ведь на кону стояли олимпийские лицензии. На деле все оказалось совсем не так.

Правда, Алия еще не готова к личному многоборью, потому что не тренирует опорный прыжок. И на всех остальных снарядах она пока не демонстрирует программ привычного уровня сложности. Но именно Мустафина стала единственной россиянкой, прошедшей квалификацию в финал чемпионата мира в упражнениях на брусьях.

«Могу еще все что угодно»

«После этого финала вообще поняла, что могу еще сделать все что угодно», — заявила Мустафина после серебряного командного многоборья. Все обратили внимание на настрой спортсменки. Она просто светилась от счастья. Еще в апреле на чемпионате России Алия призналась: «Я очень скучала по этим эмоциям, выступлениям, когда тебе тяжело, тебя трясет и нужно собраться». Никакого лукавства: невооруженным глазом видно, что ей этого действительно не хватало.

Мустафина приехала в Доху далеко не в разобранном состоянии не только морально, но и физически. Поэтому финал на брусьях — не случайность.

Коэффициент трудности программы Алии на этом снаряде сейчас — 5,8. По чемпионским меркам это очень мало (на «золотой» Олимпиаде в Рио Мустафина исполняла связку с коэффициентом 6,8. — «Матч ТВ»). Но за счет практически идеального исполнения в квалификации мирового первенства-2018 Мустафина получила довольно солидные баллы (14,433), уступив в оценке Е только Симоне Байлз. При этом среди остальных гимнасток финала на брусьях нет ни одной, чья программа по трудности была бы ниже, чем 6,0! Таким образом, нетрудно понять, что поднять Алию на пьедестал может лишь безупречное исполнение и многолетний авторитет у судейского корпуса.

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Третьей запасной в финале на брусьях стала Ангелина Мельникова — первая многоборка страны. Шансов выйти на старт у нее практически нет. В квалификации Мельникова испытывала проблемы с выходом в стойку и ошиблась на соскоке. Все это при базе 6,3 дало всего 14,3 балла в сумме и только 12-е место в итоговой таблице.

«В меня часто не верили. Но я никогда никого не слушала, потому что у меня была мечта», — однажды сказала Мустафина. В финале на брусьях, кроме как в Алию, россиянам верить не в кого. Наконец все встало на свои места: Мустафина — вновь главная надежда сборной России. Каким бы ни получился этот конкретный старт, Алия уже доказала всем, что действительно «может еще все что угодно».

Другие шансы

Во втором финале предпоследнего соревновательного дня, опорном прыжке, россиянок не будет. Ничего необычного: с этим снарядом в нашей сборной всегда были проблемы. В отсутствии двукратной чемпионки мира Марии Пасеки, которая специализируется на опорном, ситуация в команде не самая обнадеживающая. В шаге от попадания в восьмерку сильнейших остановилась Лилия Ахаимова, 11-й стала Ангелина Мельникова.

По базе Ахаимова ничуть не уступает другим гимнасткам, которые выступят в финале. В квалификации россиянка заявила прыжки сложностью 5,8 и 5,6, но получила низкие баллы за исполнение. Мельниковой, наоборот, не хватило трудности: 5,4 и 5,2 — не уровень финала на этом снаряде.

Другие россиянки в данном виде программы не участвовали. Не только потому, что существует определенная квота, но и потому, что в сборной России мало кто прыгает два прыжка. В основном гимнастки сосредоточены на одной попытке, так как этого достаточно для участия в личном многоборье.

Больше всего шансов на победу имеет, конечно, новоиспеченная чемпионка мира — американка Симона Байлз, по итогам квалификации оторвавшаяся от соперниц почти на балл. Все это благодаря не только стабильному исполнению прыжков, но и немыслимой базовой трудности. Байлз — единственная в мире, кто «задирает» этот компонент до 6,4.

Так же невесело россиянам и в соревнованиях на бревне. Мустафина заняла в квалификации 16-е место, и этот результат лучше, чем у обеих многоборок национальной команды — Ирины Алексеевой и Ангелины Мельниковой. Из соотечественниц Алия проиграла только Ангелине Симаковой (итоговое 13-е место. — «Матч ТВ»), но по базе все равно обогнала ее на три десятых: 5,6 против 5,3. Бревно — это второй после брусьев фаворит Мустафиной. На нем она выигрывала чемпионат мира в 2013-м и чемпионат Европы в 2016-м.

Наиболее интересно россиянки проявили себя в вольных упражнениях. Сразу две представительницы нашей страны выйдут на ковер в заключительном виде соревнований. Ангелина Мельникова прошла в финал с третьего места, Лилия Ахаимова — с восьмого. Но вряд ли у них получится сильно улучшить этот результат. Первая в квалификации — Симона Байлз, тягаться с ней в мире не может никто. Вторая — японка Маи Мураками, которая, хоть и проигрывает Мельниковой одну десятую по базе, отличается исключительно чистым исполнением. Понятно, что у Мельниковой нет права на ошибку: итоговые результаты очень плотные. Для Ахаимовой же будет успехом любая, даже незначительная, подвижка в итоговой таблице. Тем более что по базе (5,7. — «Матч ТВ») она в рейтинге — четвертая.

Сборная России уже пережила темные времена, а теперь просто собирается с силами. Основной задачей на этот турнир было завоевать олимпийские лицензии. Тут, к счастью, все в порядке. На личные финалы россиянки тоже вправе строить планы, хотя шансов добыть золото в последние дни мирового первенства очень немного. А вот серебро и бронза — в зоне доступности. Нужно лишь не нервничать и использовать все возможности.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Алексей Филиппов

Трансляции чемпионата мира на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и канале «Матч! Арена»:

2 ноября

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах

15:55 Финалы в отдельных видах

3 ноября

15:55 Финалы в отдельных видах

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