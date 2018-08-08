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Массимо Каррера: «Еще накануне сказал, что «Спартак» – не фаворит»

Денис Романцов
22:51
Массимо Каррера: «Еще накануне сказал, что «Спартак» – не фаворит»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от игры с греческим ПАОК в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
ПАОК – Спартак – 3:2. Голы и лучшие моменты

– При счете 2:0 показалось, что нам все дается слишком легко. Мы стали плохо держать мяч, поддались игре соперника и не показали то, что было задумано. В любом матче, когда часто теряешь мяч, соперник наказывает. Во втором тайме мы сыграли более организованно, пропустили несколько контратак, но создавали голевые моменты и могли сравнять счет. Мы увидели ПАОК, с которым были знакомы. Они качественно играли в центре поля. Такого мы и ожидали. В этом результате велика заслуга ПАОК, но и наши ошибки сыграли роль. Я еще накануне сказал, что «Спартак» – не фаворит этого противостояния. Так и оказалось, – приводит слова тренера наш корреспондент Денис Романцов.

– Промесу светили в глаза лазерными указками перед пенальти. Как на «Спартаке» сказалась агрессивность болельщиков?

– Безусловно это могло повлиять на его игру, но надо посмотреть, когда именно это было. Но болельщики ПАОК выполнили свой долг, они поддерживали команду даже при счете 0:2.

– Почему в запасе остался Глушаков?

– Накануне Глушаков пожаловался на боль в шее, не мог играть на сто процентов, поэтому я предпочел не рисковать им.

– Что положительного вы можете вынести из этой игры?

– Помимо тех минут, когда мы стали терять много мячей, мы сыграли в целом хороший матч.

Наставник греческого клуба Рэзван Луческу остался доволен результатом матча.

– Это была фантастическая игра, нам противостоял соперник очень высокого уровня. Сначала «Спартак» был спокоен, это было им на руку. У нас же не было должного самообладания. После двух забитых мячей мы стали играть в свой футбол. Мы стали быстрее водить мяч по полю, стали плотнее действовать с соперником. Во втором тайме мы активнее атаковали, давили, но, к сожалению, упустили три голевых момента. В моменте с пенальти нам улыбнулась удача – вратарь отразил удар. Но надо отметить, что пенальти был назначен несправедливо – из-за ошибки судьи.

– Такие победы делают команду сильнее?

– Для нас было важно, что мы взяли игру в свои руки после того, как пропустили два мяча. В игре на таком уровне часто встречаются трудные ситуации, и мы должны реагировать на них. Мы должны относиться к таким матчам только с позиции сегодняшнего дня. Три последних матча оказали на нас очень положительное психологическое влияние и дали нам уверенность в завтрашнем дне.

– Вы пропустили два гола из-за слабой обороны?

– Из-за очень сильных соперников.

– Правда ли, что ваш вратарь прыгнул во время пенальти именно в тот угол, в который ему показал ваш помощник?

– Мои помощники всегда дают важные советы, а наш вратарь сегодня был просто безупречен.

– Чего вы ждете от ответного матча?

– Мы всегда стремимся побеждать. Настраиваемся на это и в Москве.

– Выдержат ли игроки такой высокий уровень напряжения в течение всего сезона?

– Наша задача давать все возможное, чтобы игроки были правильно готовы физически и тактически. Часто игры дают футболистам очень высокую мотивацию. Все ребята хотят отдаваться игре, и поэтому победа за победой все больше их мотивирует.

– Вы называли «Спартак» фаворитом. Это была хитрость?

– Нет-нет. У меня не было намерения хитрить. У «Спартака» гораздо больше опыта игры в Лиге чемпионов, поэтому я и назвал эту команду фаворитом нашего противостояния. «Спартак» играет в очень хорошем чемпионате, у него большой бюджет и тратится большое количество средств на игроков. Я вас не обманывал, называя «Спартак» фаворитом.

Напомним, «Спартак» в гостях уступил греческой команде со счетом 2:3. Ответная игра состоится 15 августа.

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«ПАОК» (Салоники) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (3:2)

Голы: Прийович, 29 (с пенальти) (ВИДЕО). Лимниос, 37 (ВИДЕО). Пелкас, 44 (ВИДЕО). – Попов, 7 (ВИДЕО). Промес, 17 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Промес, 71. 

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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