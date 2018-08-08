ПАОК - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты

В Греции проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами ПАОК и «Спартак».

Лига чемпионов. ПАОК – Спартак

Факты о матче:

Встреча проходит в Салониках;

Победитель этой пары попадет на лучшего в паре «Бенфика» – «Фенербахче» в следующем квалификационном раунде;

Болельщики «Спартака» не будут присутствовать на стадионе из-за наказания, наложенного УЕФА из-зи беспорядков на матче прошлого сезона против «Атлетика» в Бильбао;

Состав ПАОК: Пасхалакис, Лео, Креспо, Хачериди, Варела, Каньяс, Маурисио, Эль-Каддури, Пелкас, Прийович, Лимниос;

Пасхалакис, Лео, Креспо, Хачериди, Варела, Каньяс, Маурисио, Эль-Каддури, Пелкас, Прийович, Лимниос; Состав «Спартака»: Максименко, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Жиго, Попов, Зобнин, Фернандо, Промес, Ломовицкий, Адриано;

Максименко, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Жиго, Попов, Зобнин, Фернандо, Промес, Ломовицкий, Адриано; Текстовая трансляция и статистика .

Лучшие моменты:

Начинается матч со стычки в центре поля. Лео сбил Промеса, что стало причиной выяснения отношений у команд.

0:1. Стремительную атаку провел «Спартак». Зобнин протащил мяч с центра поля, сделал прострел вдоль штрафной площади, Луис Адриано пропустил мяч на Ивелина Попова, который расстрелял ворота греческой команды.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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