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ПАОК - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты

19:25
ПАОК - «Спартак». Онлайн и лучшие моменты
В Греции проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами ПАОК и «Спартак».
Лига чемпионов. ПАОК – Спартак

Факты о матче:

  • Встреча проходит в Салониках;
  • Победитель этой пары попадет на лучшего в паре «Бенфика» – «Фенербахче» в следующем квалификационном раунде;
  • Болельщики «Спартака» не будут присутствовать на стадионе из-за наказания, наложенного УЕФА из-зи беспорядков на матче прошлого сезона против «Атлетика» в Бильбао;
  • Состав ПАОК: Пасхалакис, Лео, Креспо, Хачериди, Варела, Каньяс, Маурисио, Эль-Каддури, Пелкас, Прийович, Лимниос;
  • Состав «Спартака»: Максименко, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Жиго, Попов, Зобнин, Фернандо, Промес, Ломовицкий, Адриано;
  • Текстовая трансляция и статистика.

Лучшие моменты:

Начинается матч со стычки в центре поля. Лео сбил Промеса, что стало причиной выяснения отношений у команд.

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0:1. Стремительную атаку провел «Спартак». Зобнин протащил мяч с центра поля, сделал прострел вдоль штрафной площади, Луис Адриано пропустил мяч на Ивелина Попова, который расстрелял ворота греческой команды.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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