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Каррера не считает «Спартак» фаворитом. ПАОК и правда силен

Денис Романцов
09:28
Каррера не считает «Спартак» фаворитом. ПАОК и правда силен
Красно-белым напомнили про Кошице.

Впервые меня занесло в Салоники зимой 2011-го: тогда ПАОК впервые за тридцать семь лет прорвался в еврокубковый плей-офф и наткнулся в 1/16 Лиги Европы на ЦСКА. Хотя фанатам двух клубов тогда было нечего делить (и те, и другие дружат с коллегами из «Партизана»), меры безопасности перед матчем были колоссальными: арену «Тумба» было не разглядеть за автозаками и металлическими заборами. Местные предупредили: если ПАОК проиграет, лучше не выходить со стадиона в течение часа.

В итоге ПАОК проиграл, пропустив от своего будущего форварда Томаша Нецида, и английский судья Эндрю Маринер проторчал на арене до половины первого ночи - ожидая, пока разгонят буйную толпу.

С тех пор фанаты ПАОК спокойнее не стали. Два года назад их команда уступала в домашнем полуфинале Кубка Греции «Олимпиакосу». На последних минутах будущий зенитовец Роберт Мак упал в чужой штрафной после контакта с вратарем «Олимпиакоса» Стефаносом Капино. Вместо пенальти Мак дождался прямой красной карточки и в ярости едва не поколотил судью Андреаса Паппаса.

Фанаты ПАОК рванули на поле, швыряя файеры и боксируя с полицейскими. Даже по греческими меркам это выглядело некоторым перебором. Владелец ПАОК Иван Саввиди, своим приходом спасший клуб от банкротства летом 2012-го, извинился за фанатов, но ехать на ответный матч отказался. «Я предупреждаю всех судей: не играйте с огнем. Если у вас проблемы с совестью и с законом, отойдите в сторону. Ваши действия приводят к уголовным преступлениям на стадионе».

В феврале этого года болельщик ПАОК попал рулоном кассовой ленты в главного тренера «Олимпиакоса» Оскара Гарсию (полузащитника «Барселоны» середины девяностых). Случилось это за несколько минут до начала матча, после чего вице-президент «Олимпиакоса» Саввас Теодоридис увез команду со стадиона. ПАОК снова нарвался на техническое поражение, но ту историю уже через две недели затмило легендарное появление Ивана Саввиди с пистолетом на последних минутах матча его команды, шедшей на втором месте, и лидера, АЕК.

Ярость Саввиди была вызвана отмененным из-за офсайда голом его защитника Варелы при счете 0:0. Директор ПАОК Любош Михел объяснил эскападу шефа тем, что тот просто забыл снять пистолет. В итоге греческий чемпионат остановили на две недели, а Саввиди на три года отстранили от футбольной деятельности.

Финишировав вторым и попав в квалификацию Лиги чемпионов, ПАОК подписал летом бразильского левого вингера «Ахмата» Лео Жабу, форварда лондонского «Арсенала» Чубу Акпома и защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. А вот Понтуса Вернблума в ПАОК, похоже, не будет - его жене Нине не понравились Салоники. Но ПАОК будет опасен и без шведа.

Мощный сербский форвард Александар Прийович забил в прошлом сезоне двадцать семь мячей. Он же автор двух из пяти голов «Базелю» в предыдущем раунде ЛЧ. Круто дирижирует атаками центральный полузащитник Димитриос Пелкас, отдавший в Швейцарии две голевые передачи. На флангах атаки зажигают клиент Мино Райолы Омар Эль Каддури, забивавший в серии А за «Наполи» и «Торино», а также двадцатилетний новичок сборной Греции Димитрис Лимниос, имеющий бразильские корни (его мать - из Баии). Ну, а из глубины всю эту компанию поддерживают экс-зенитовец Маурисио и испанец Хосе Каньяс, который пять лет назад мог сменить «Бетис» на «Рубин», но выбрал «Суонси». Именно эту пару на предматчевой пресс-конференции особо отметил Массимо Каррера. 

Тренировка «Спартака» на стадионе «Тумба» началась в восемь вечера и прошла при 31-градусной жаре. «Нам будет не хватать болельщиков, - сказал перед тренировкой Денис Глушаков. - Но огромное количество людей станет болеть за нас у телевизоров. Да и на стадионе наверняка услышим какую-то поддержку. Ведь здесь, в Греции, отдыхает много туристов из России».

Неучастие в поездке Джикии, Самедова, Петковича и Мельгарехо тренер «Спартак» прокомментировал просто: «Они пока не набрали стопроцентной формы и продолжат работать в Москве. А здесь мне нужны футболисты, способные выдержать все 90 минут на поле».

«Я не считаю «Спартак» фаворитом, - удивил Каррера. - ПАОК на предыдущей стадии турнира показал себя отличной командой, выбил «Базель». Мы думаем о победе. Прилетели именно с такой целью — выиграть. Но полагаю, что ПАОК с этим не согласен».

От самоуспокоенности игроков «Спартака» вчера предостерег не только Каррера. По информации пресс-службы красно-белых, за три часа полета командир экипажа назвал лишь один из городов, над которыми пролетала команда: «Через пару минут справа от нас будет словацкий Кошице». 

Фото: globallookpress.com, ФК «Спартак», ФК ПАОК

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