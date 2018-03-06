ПСЖ растоптан, Роналду снова забил: голы и лучшие моменты

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» — 1:2.
Факты:
- Первый матч завершился победой «Реала» — 3:1
- Самый дорогой футболист мира Неймар пропустил этот матч и пропустит еще три ближайших месяца из-за травмы
- В 2018 году «Реал» только в одном матче из 13 смог не пропустить
- До сегодняшней игры ПСЖ и «Реал» встречались восемь раз: три победы у мадридцев, три – у парижан. Теперь статистика в пользу «Реала»
- Роналду забил 12 мячей в восьми играх этой Лиги чемпионов
- ПСЖ заканчивал матч в меньшинстве, Верратти получил вторую желтую за пререкания с арбитром
- Парижане нанесли 7 ударов (3 – в створ), «Реал» — 20(6)
- Это первое поражение ПСЖ в домашних матчах нынешнего сезона
- Стартовый состав ПСЖ: Ареола – Алвес, Маркиньос, Силва, Берчиче – Верратти, Мотта, Рабио – Мбаппе, Кавани, Ди Мария.
- Стартовый состав «Реала»: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Казимиро, Ковачич, Асенсио, Лукас – Бензема, Роналду.
Статистика и текстовая трансляция
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«ПСЖ» (Париж) – «Реал» (Мадрид) – 1:2 (0:0)
Голы: Кавани, 70 (ВИДЕО). — Роналду, 51 (ВИДЕО). Казимиро, 80 (ВИДЕО).
Удаления: Верратти, 66.
Лучшие моменты:
Опасная контратака гостейОткрыть видео
Ареола выручает после удара РамосаОткрыть видео
Подача МбаппеОткрыть видео
Проход Мбаппе и прострел Ди МарииОткрыть видео
Бензема не использовал выход один на одинОткрыть видео
Опасный прострел Ди МарииОткрыть видео
Выход Мбаппе один на одинОткрыть видео
Роналду бьет головой рядом со штангойОткрыть видео
ПСЖ – Реал. 0:1. Криштиану Роналду головой открывает счетОткрыть видео
Рамос блокирует опаснейший удар КаваниОткрыть видео
Кавани едва не сравнивает счетОткрыть видео
Удаление ВерраттиОткрыть видео
Асенсио попадает в штангуОткрыть видео
ПСЖ – Реал. 1:1. Эдинсон КаваниОткрыть видео
Бензема упустил возможность забитьОткрыть видео
ПСЖ – Реал. 1:2. Казимиро ставит точкуОткрыть видео
Штанга спасает хозяев от голаОткрыть видео
Фото: globallookpress.com
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