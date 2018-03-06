ПСЖ растоптан, Роналду снова забил: голы и лучшие моменты

ПСЖ растоптан, Роналду снова забил: голы и лучшие моменты

6 марта 22:22

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» — 1:2.

Факты:

  • Первый матч завершился победой «Реала» — 3:1
  • Самый дорогой футболист мира Неймар пропустил этот матч и пропустит еще три ближайших месяца из-за травмы
  • В 2018 году «Реал» только в одном матче из 13 смог не пропустить
  • До сегодняшней игры ПСЖ и «Реал» встречались восемь раз: три победы у мадридцев, три – у парижан. Теперь статистика в пользу «Реала»
  • Роналду забил 12 мячей в восьми играх этой Лиги чемпионов
  • ПСЖ заканчивал матч в меньшинстве, Верратти получил вторую желтую за пререкания с арбитром
  • Парижане нанесли 7 ударов (3 – в створ), «Реал» — 20(6)
  • Это первое поражение ПСЖ в домашних матчах нынешнего сезона
  • Стартовый состав ПСЖ: Ареола – Алвес, Маркиньос, Силва, Берчиче – Верратти, Мотта, Рабио – Мбаппе, Кавани, Ди Мария.
  • Стартовый состав «Реала»: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Казимиро, Ковачич, Асенсио, Лукас – Бензема, Роналду.

Статистика и текстовая трансляция

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«ПСЖ» (Париж)  – «Реал» (Мадрид)  – 1:2 (0:0)

Голы: Кавани, 70 (ВИДЕО). — Роналду, 51 (ВИДЕО). Казимиро, 80 (ВИДЕО).

Удаления: Верратти, 66. 

Лучшие моменты: 

Опасная контратака гостей

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Ареола выручает после удара Рамоса

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Подача Мбаппе

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Проход Мбаппе и прострел Ди Марии

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Бензема не использовал выход один на один

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Опасный прострел Ди Марии

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Выход Мбаппе один на один

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Роналду бьет головой рядом со штангой

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ПСЖ – Реал. 0:1. Криштиану Роналду головой открывает счет

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Рамос блокирует опаснейший удар Кавани

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Кавани едва не сравнивает счет

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Удаление Верратти

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Асенсио попадает в штангу

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ПСЖ – Реал. 1:1. Эдинсон Кавани

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Бензема упустил возможность забить

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ПСЖ – Реал. 1:2. Казимиро ставит точку

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Штанга спасает хозяев от гола

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Фото: globallookpress.com

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