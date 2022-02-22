Васин уехал из России, «Локо» хочет подписать молодого шведа. Закрытие трансферного окна в РПЛ. Онлайн!

- 22 февраля в РПЛ закрывается трансферное окно
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12:18. Рубрика «Трансфер мечты».
У Мхитаряна летом истекает контракт с «Ромой». Есть информация, что несколько клубов из РПЛ хотят его получить свободным агентом.
— Хотелось бы видеть такого футболиста, как Мхитарян, в чемпионате России, — заявил экс-президент РФС Вячеслав Колосков. — Он уже зарекомендовал себя как игрока высочайшего уровня. Генрих успел поиграть во многих ведущих клубах Западной Европы. У него еще есть потенциал на несколько лет. Если Мхитарян не усилит наш чемпионат, то, как минимум, будет способствовать техничной игре. Я буду очень рад, если он окажется в составе «Динамо».
11:56. Сергей Юран может возглавить «Химки».
По данным «Матч ТВ», Юран уже поставил в известность губернатора Хабаровского края, что у него есть предложение из клуба РПЛ. В выходные с тренером общался главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Вопрос может решиться во вторник. Напомним, на данный момент «Химки» тренирует Черевченко.
Юран уже возглавлял «Химки» — в 2020 году под его руководством команда дошла до финала Кубка России, где со счетом 0:1 уступила «Зениту».
11:53. «Локо» хочет подписать молодого шведа.
18-летний полузащитник «Хаммарбю» Виллот Сведберг близок к переезду в Россию. Трансфер согласован — сделка станет рекордной для шведского клуба, сообщает Expressen.se. Ранее самая большая продажа клуба была за 4,3 млн евро — нигерийский вингер Акинкунми Амоо ушел в «Копенгаген».
11:50. Васин перешел в «Кайрат».
В этом сезоне у него было только 5 матчей в РПЛ за ЦСКАhttps://www.instagram.com/p/CaRVS3DAGFc/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7c86ad7d-09f4-486c-97b3-fb21ce2674a3