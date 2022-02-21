Слова Карпина про психологию — это не только про футбол. Это и про Олимпиаду, и про весь российский спорт

На этих Играх у нас нет ни одной победы, вырванной с мясом, на жилах, на последних секундах и сантиметрах.

На этих Играх у нас нет ни одной победы, вырванной с мясом, на жилах, на последних секундах и сантиметрах.

Отчетливо помню свою первую зимнюю Олимпиаду в качестве корреспондента. Ванкувер-2010. На всех трассах и дистанциях российские журналисты словно сами вместе со спортсменами боролись за каждую считанную медаль. Настолько скрипуче давался результат. В Москве гремели эпитеты про позор несусветный, я в прямых включениях отчаянно отстаивал позицию, что это ожидаемая низшая точка падения российского спорта, следствие развала советской системы. Находить поводы для оптимизма непросто, когда к экватору Игр у сборной великой страны одно золото, а по итогу всего три да еще с хлестким хоккейным провалом.

Прошло 12 лет. По сравнению с Ванкувером у наших спортсменов вдвое больше медалей, вдвое больше золотых. Остались в деле немногие, кто своей карьерой соединил такие разные эпохи. «Вечный» наш горнолыжник Александр Хорошилов, хоккеистки Ольга Сосина и Александра Вафина, блестящая саночница Татьяна Иванова и скелетонист Александр Третьяков. Не устает сражаться на дорожках шорт-трека Семен Елистратов, продолжают быть в форме конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. Руслан Захаров вообще совершил маленькое чудо, перебравшись за это время из шорт-трека в коньки, заслужив медаль и там, и там.

Но в большинстве своем олимпийская сборная России образца Пекина — сборная тех, кто родился уже не в Советском Союзе. Даже бурные 1990-е своим детством эти ребята задели лишь по касательной. Становление характеров многих проходило уже в XXI веке, в относительно благополучные нулевые, когда формировался такой разный новый российский спорт.

Насколько меняется олимпийская реальность? Спорт что полвека назад, что сейчас — важная часть политической повестки. Тогда были бойкоты, теперь баны. Скандалы с допингом сошли на нет, за две последних, склеенных по времени летней и зимней Олимпиады, прям уж громких случаев минимум. То ли здравый смысл и более-менее здоровый спорт сейчас временно взяли верх, то ли фармакология вырвалась вперед в заочной гонке с разоблачителями, то ли WADA и МОК поняли, что бесконечные отъемы и передачи наград, пересмотры результатов соревнований приводят к отчуждению болельщиков от спорта. Так или иначе натужно проведенные, уныло атмосферные Олимпиады в Токио и Пекине, по крайней мере, дарят возможность верить победителям и призерам.

Насколько изменился среднестатистический российский спортсмен? Серьезно, на мой взгляд, — и вот это мы обязаны зафиксировать, чтобы правильно оценивать реальность. Окончательное прощание с советским спортивным наследием произвело серьезные подвижки в отношении к олимпийским результатам. Больше не «победа любой ценой», а «медаль любой ценой». Кроме первого, теперь есть еще места: второе и третье — и они почти совсем ничуть не хуже.

Эти изменения — наверное, сознательно — спровоцировало государство. СССР мог себе позволить бороться и удерживать первые места в медальных зачетах и летом, и зимой. России это делать тяжелее. Появились миллионные призовые за серебро и бронзу, регионы и спортивные общества, за которые выступают олимпийцы, награждают их квартирами / машинами / прочими благами вне зависимости от места в тройке призеров. У большинства спортсменов и тренеров исчез абсолютный максимализм. Как в той рекламе энергетического напитка: мне не нужно быть быстрее льва. Мне нужно быть быстрее тебя. Главная стадия в соревнованиях на вылет — полуфинал.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Глобально не такой плохой подход. Если вы зайдете на сайт МОК, то сможете одним кликом изменить медальный зачет по золоту на зачет по общему количеству наград. Здесь мы вторые, и это лучший показатель в отечественной истории зимних Олимпиад, и на фоне всех сложностей международных отношений последних лет результат действительно прорывной. Но после создания такого солидного медального задела появляется очень большой и традиционный российский соблазн решить, что всё хорошо. А ведь это не совсем так. Всё золото и больше половины общего количества медалей завоеваны в Пекине представителями двух видов спорта — лыжных гонок и фигурного катания.

На этой Олимпиаде у нас нет ни одной победы, вырванной с мясом, на жилах, на последних секундах и сантиметрах. Александр Большунов, лыжные эстафеты, девочки-фигуристки всем привозили огромные отрывы, выигрывали с солидным запасом.

А что происходило, когда дело доходило до финишных разборок? Эдуард Латыпов не выдержал давления соперников на решающих метрах биатлонной смешанной эстафеты, Сергей Устюгов не справился в полуфинале, а Александр Терентьев ничем не удивил в финале индивидуального спринта. В командных спринтах Большунов/Терентьев, Ступак/Непряева видели спины золотых и серебряных оппонентов в створе. В ски-кроссе только Сергей Ридзик, в параллельном гигантском слаломе только Вик Уайлд, и у обоих лишь бронза, хотя на соревнованиях неолимпийского уровня мы обозначали притязания на победу. В ответственный момент дрогнули акробаты во фристайле. Бесконечные «лишние» промахи в биатлоне, проигранные сотые и тысячные в шорт-треке и конькобежном спорте, да и общее лидерство по четвертым местам, если взять все дисциплины. Выше головы (в прямом смысле) взлетели только прыгуны с трамплина. Но и тут надо поблагодарить соперников за нерадивое отношение к комбинезонам. А ведь как забыть общую техническую неконкурентоспособность на санно-бобслейной трассе, замешанную на скандальных высказываниях недовольных спортсменов?..

Спортсмен-максималист вырастает в руках жесткого, требовательного тренера. Этери Тутберидзе, Елена Вяльбе — герои этих Игр не меньше тех, кто выходил на трассы и катки. И в фигурном катании, и в лыжах при всех подводных течениях работает система. Так что задача на ближайшее четырехлетие — защитить Этери от возможных дисквалификаций по итогам «дела Валиевой», попробовать распространить успешную системную практику на другие виды спорта и потихоньку менять психологию спортсменов. В Пекине юные наши звездочки блеснули: лыжница Вероника Степанова, шорт-трекист Константин Ивлиев, могулистка Анастасия Смирнова. Вот то новое поколение, в чьих словах и реакциях на медальное выступление я лично услышал недовольство и жгучее желание победить. Через четыре года Игры в Италии, небольшое преимущество у европейских стран по традиции должно быть. Нам надо ставить иные задачи — не столько по количеству, сколько по качеству медалей.

Профессиональный футбол и олимпийское движение достаточно далеки друг от друга, но Валерий Карпин, оказывается, после игры в Хорватии обозначил общую для всего российского спорта проблему психологии. Перестать жалеть себя. Не довольствоваться малым. Быть профессионалом. Видеть только вершину, а не комфортное место в ее тени. Так победим.

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