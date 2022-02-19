Налог на легионеров в РПЛ. Мы посчитали, сколько это может стоить каждому клубу

Общие траты превысят миллиард рублей. Их направят на развитие академий клубов РПЛ.

Общие траты превысят миллиард рублей. Их направят на развитие академий клубов РПЛ.

РФС планирует реформу лимита на следующий сезон. Формула, которую собираются утвердить на исполкоме: 13 легионеров в заявке и 8 на поле, а также 4 воспитанника академии (36 месяцев в клубе с 14 до 18 лет) + 8 воспитанников любой другой российской школы.

Одним из важных условий принятия нового лимита станет введение налога на легионеров. Существует больше 5 различных моделей этого налога, но основным и самым логичным на данный момент выглядит следующая формула:

5 тыс./мин. за иностранца U-23

10 тыс./мин. за иностранца старше 23 лет

Решений еще нет, среди клубов есть сторонники и других вариантов (например, без ограничения выплат на легионеров по возрасту), но это детали. Суть в том, что уникальная для европейского футбола система вполне может быть принята уже на ближайшем исполкоме РФС. Ориентировочная дата заседания — конец февраля — начало марта, то есть до стыковых матчей сборной России.

Идея в том, чтобы из выплат за легионеров формировать общий банк и распределять его на академии клубов РПЛ, которые активно используют российских игроков U-23. Именно от минут молодых россиян конкретного клуба (и показателей его конкурентов) будет зависеть пропорция выплаты из фонда. Фактически исключена ситуация, по которому один-два клуба будут делить между собой этот банк, речь именно о пропорции, где у команд из середины и низа таблицы выплаты будут больше. По нашим оценкам, фонд составит больше миллиарда рублей.

Эти деньги можно будет потратить на развитие академии. Возможно, средства разрешат пускать на трансферы молодых игроков, этот момент также еще на стадии обсуждения, принципиального решения нет.

В этом материале мы решили показать, сколько клубы РПЛ потратили бы на иностранцев по итогам 18 туров, если бы лимит был принят перед стартом сезона. Также мы приводим разбивку по каждому клубу: во сколько обходится использование одного иностранца.

Это промежуточный итог, после 19 туров сумма заметно увеличится

Кроме того, с учетом обновленного лимита (+5 легионеров в заявке) можно утверждать, что легионеров станет еще больше

Еще система приживется и будет действительно полезна, то возможно изменение оплаты суммы налога. Условно, с 10 тыс./мин. до 15.

«Зенит»: 92 млн рублей за 18 туров (1,1 млн евро)

Венделл — 1442 мин. — 14,4 млн рублей

Сантос — 1333 мин. — 13,3 млн

Ракицкий — 1226 мин. — 12,3 млн

Ловрен — 1223 мин. — 12,2 млн

Барриос — 1212 мин — 12,1 млн

Азмун — 968 мин. — 9,7 млн

Малком — 930 мин. — 9,3 млн

Клаудиньо — 871 мин. — 8,7 млн

«Динамо»: 66 млн рублей (0,8 млн евро)

Ордец — 1607 мин. — 16,1 млн рублей

Моро, 23 года — 1544 мин. — 7,7 млн

Бальбуэна — 1440 мин. — 14,4 млн

Шиманьски, 22 года — 1215 мин. — 6,1 млн

Варела — 1066 мин. — 10,7 млн

Лаксальт — 630 мин. — 6,3 млн

Н’Жи — 389 мин. — 3,9 млн

Игбун — 101 мин. — 1 млн

«Сочи»: 61,3 млн (0,7 млн евро)

Родригао — 1576 мин. — 15,8 млн рублей

Нобоа — 1274 мин. — 12,7 млн

Кассьерра — 969 мин. — 9,7 млн

Барач — 797 мин. — 8 млн

Попов — 563 мин. — 5,6 млн

Ангбан — 434 мин. — 4,3 млн

Жоаозиньо — 359 мин. — 3,6 млн

Дуганжич — 101 мин. — 1 млн

Маммана — 61 мин. — 0,6 млн

ЦСКА: 17,4 млн рублей — 0,2 млн евро

Бийол, 23 года — 1408 мин. — 7 млн млн рублей

Эджуке, 23 года — 1363 мин. — 6,8 млн

Влашич, 23 года — 307 мин. — 1,5 млн млн

Бохинен, 22 года — 212 мин. — 1,1 млн млн

Бистрович, 23 года — 177 мин. — 0,9 млн

Фукс, 22 года — 16 мин. — 80 тыс.

Гайч, 22 года — 4 мин. — 20 тыс.

«Краснодар»: 86,9 млн рублей — 1 млн евро

Кайо — 1350 мин. — 13,5 млн рублей

Классон — 1339 мин. — 13,4 млн

Кабелла — 1308 мин. — 13,1 млн

Крыховяк — 1193 мин. — 12 млн

Кордоба — 1008 мин. — 10 млн

Вильена — 986 мин. — 9,9 млн

Рамирес — 960 мин. — 9,6 млн

Спайич — 543 мин. — 5,4 млн

«Локомотив»: 54,7 млн — 0,6 млн

Камано — 989 мин. — 9,9 млн

Пабло — 944 мин. — 9,4 млн

Рыбус — 942 мин. — 9,4 млн

Едвай — 878 мин. — 8,9 млн

Керк — 837 мин. — 8,4 млн

Бека-Бека, 20 лет — 756 мин. — 3,8 млн

Мурило — 287 мин. — 2,9 млн

Зе Луиш — 107 мин. — 1,1 млн

Крыховяк — 90 мин. — 0,9 млн

«Ахмат»: 49,5 млн — 0,6 млн

Нижич — 1260 мин. — 12,6 млн рублей

Богосавац — 1035 мин. — 10 млн

Конате — 1029 мин. — 10 млн

Полярус — 613 мин. — 6,1 млн

Тодорович — 452 мин. — 4,5 млн

Бериша — 302 мин. — 3 млн

Себаи — 272 мин. — 2,7 млн

Янку — 60 мин. — 0,6 млн

«Крылья»: 40 млн рублей — 0,5 млн евро

Иванисеня — 1326 мин. — 13,3 млн рублей

Зеффан — 1062 мин. — 10,6 млн

Бегич — 900 мин. — 9 млн

Бэйл — 708 мин. — 7,1 млн

«Спартак»: 77,9 млн рублей — 0,9 млн евро

Айртон — 1488 мин. — 14,9 млн рублей

Жиго — 1435 мин. — 14,4 млн

Мозес — 1147 мин. — 11,5 млн

Промес — 1012 мин. — 10,1 млн

Ларссон — 908 мин. — 9,1 млн

Кофрие — 762 мин. — 7,6 млн

Понсе — 562 мин. — 5,6 млн

Крал, 23 года — 243 мин. — 2,4 млн

Хендрикс — 234 мин. — 2,3 млн

«Рубин»: 79,5 млн рублей — 0,9 млн евро

Хакшабанович, 22 года — 1586 мин. — 7,9 млн рублей

Ин-Бом — 1447 мин. — 14,5 млн

Уремович — 1362 мин. — 13,6 млн

Абильгор — 1321 мин. — 13,2 млн

Тальби, 23 года — 1170 мин. — 5,9 млн

Кварацхелия, 21 год — 1114 мин. — 5,6 млн

Дрейер, 23 года — 1047 мин. — 5,2 млн

Деспотович — 506 мин. — 5,1 млн

Бегич — 450 мин. — 4,5 млн

Йевтич — 363 мин. — 3,6 млн

Сайто — 39 мин. — 0,4 млн

«Урал»: 59,9 млн рублей — 0,7 млн евро

Кулаков — 1599 мин. — 16 млн рублей

Бикфалви — 1256 мин. — 12,6 млн

Аугустиняк — 1177 мин. — 11,8 млн

Йовичич — 818 мин. — 8,2 млн

Мишкич — 696 мин. — 7 млн

Годзюр — 270 мин. — 2,7 млн

Ибрахимай — 160 мин. — 1,6 млн

«Арсенал»: 43,5 млн — 0,5 млн евро

Чаушич — 1324 мин. — 13,3 млн рублей

Костадинов — 1039 мин. — 10 млн

Радакович — 1036 мин. — 10 млн

Давиташвили, 21 год — 888 мин. — 4,4 млн

Э. Кангва — 759 мин. — 7,6 млн

К. Кангва, 22 года — 724 мин. — 3,6 млн

Бьернстрем — 331 мин. — 3,3 млн

Тудорие — 126 мин. — 1,3 млн

«Нижний Новгород»: 48,9 млн рублей — 0,6 млн

Кечкеш — 1260 мин. — 12,6 млн рублей

Масоэро — 1147 мин. — 11,5 млн

Балай — 1027 мин. — 10,3 млн

Юлдошев, 21 год — 951 мин. — 4,8 млн

Эннин, 23 года — 655 мин. — 3,3 млн

Миладинович — 482 мин. — 4,8 млн

Бумаль — 158 мин. — 1,6 млн

«Ростов»: 40,1 млн — 0,5 млн

Альмквист, 22 года — 1263 мин. — 6,3 млн рублей

Баштуш — 1215 мин. — 12,2 млн

Хаджикадунич, 23 года — 766 мин. — 3,8 млн

Хашимото — 662 мин. — 6,6 млн

Соу — 555 мин. — 5,6 млн

Гигович, 19 лет — 492 мин. — 2,5 млн

Норманн — 308 мин. — 3,1 млн

«Уфа»: 36,6 млн рублей — 0,4 млн евро

Йокич — 1382 мин. — 13,8 млн рублей

Мрзляк — 1238 мин. — 12,4 млн

Касинтура — 1074 мин. — 10,7 млн

Бауэр — 581 мин. — 5,8 млн

Урунов — 390 мин. — 3,9 млн

Бизоса — 2 мин. — 20 тыс.

«Химки»: 47,3 млн рублей — 0,6 млн

Идову — 1516 мин. — 15,2 млн

Дагерстол — 1412 мин. — 14,1 млн

Адеми — 705 мин. — 7,1 млн

Сабович — 587 мин. — 5,9 млн

Себаи — 495 мин. — 5 млн

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