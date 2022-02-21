Арендный бум ЦСКА, закупки «Спартака», чистка в «Локо» и дорогой новичок «Зенита». Итоги трансферной зимы в РПЛ

В сумме клубы потратили на новичков 79 млн евро.

В сумме клубы потратили на новичков 79 млн евро.

Зимнее окно далеко не всегда выдается таким активным, как в этот раз. Для сравнения, прошлой зимой в сумме было потрачено только 17 млн евро — сейчас в 4,5 раза больше. «Зенит» тогда вообще обошелся без новичков. Не проявляли активности «Краснодар» и «Динамо». ЦСКА ограничился подписанием Бохинена и Рондона, а главным трансфером зимы стало возвращение в «Спартак» Квинси Промеса. В этот раз все иначе. Ведущие клубы развили бурную деятельность на вход и на выход. Заявочный период в РПЛ завершится 22 февраля, но громких трансферов в ближайшие сутки не ожидается, поэтому итоги кампаний можно подводить уже сейчас.

«Зенит» потерял Азмуна, потратился на Юри Алберто и углубил состав

«Зениту» не удалось удержать одного из лучших легионеров в истории РПЛ. Приближающееся окончание контракта Азмуна предполагало несколько сценариев: продление соглашения, доигрывание иранцем сезона в «Зените» и досрочное расставание прямо зимой. За полгода до окончания контракта Азмун имел полное право вести переговоры с другим клубом, и он этим правом воспользовался. Нападающий договорился о переходе в «Байер» летом, что явно задело зенитовское руководство. В клубе решили, что долгие проводы — лишние слезы и отпустили забивного форварда в Леверкузен, не дожидаясь лета. При трансферной стоимости в районе 25 млн евро «Зенит» получил компенсацию в десять раз меньше. Очевидно, что весной Сердар мог принести пользы на гораздо большую сумму в свете борьбы за чемпионство и прямое попадание в ЛЧ.

Расставание с Азмуном активизировало сделку по Юри Алберто. Самый дорогой новичок этой зимы в РПЛ вошел в топ-5 зенитовских покупок за всю историю: дороже стоили только Халк, Витсель, Малком и Данни. Новичок успел провести две контрольных встречи и 25 минут в матче с «Бетисом» — пока слишком мало для серьезного анализа потенциала бразильца в контексте игры команды Семака. Для «Зенита», конечно, было бы предпочтительнее доиграть сезон с проверенным Азмуном, а Алберто вписывать в состав уже летом.

Остальные приобретения «Зенита» увеличивают глубину состава, но вряд ли серьезно усиливают стартовые 11 позиций. Арсен Адамов точно не первый выбор Семака в качестве центрального или правого защитника, но при потере кого-то из основных игроков у главного тренера под рукой будет качественная замена.

Это же касается и форварда Ивана Сергеева — в «Крыльях» он был безусловным лидером, но теперь ему предстоит привыкать к другой роли. При здоровых Дзюбе и Алберто ему сложно будет рассчитывать на место в старте.

Любопытно, как сложится в «Зените» судьба защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который на сборах отметился двумя забитыми голами. Его взяли в аренду с правом выкупа до конца 2022 года. В условиях лимита важно, что казахстанский игрок в РПЛ легионером не считается. Пока сложно представить, что Алипу удастся вытеснить из состава Ловрена, Ракицкого или Чистякова (а ведь есть еще и Адамов), но, опять же, для глубины состава игрок его уровня лишним не будет.

В «Спартаке» сразу шесть новичков, но большинство из них не для стартового состава

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани зимой без дела не сидел. Команду пополнили сразу шесть новичков, в другие клубы пристроили не проходящих в основу игроков. Нападающий Шамар Николсон — один из самых результативных игроков бельгийского чемпионата на момент перехода. По своему функционалу он во многом дублирует Александра Соболева, поэтому одновременно на поле их представить сложно. Это подтвердили и товарищеские матчи на сборах. Ямаец стал самым дорогим зимним новичком команды, но место в старте это ему не гарантирует. В контрольных встречах из числа тех, что прошли в открытом режиме, Николсон забил три гола, у Соболева — только один. Ваноли по ходу матчей менял одного форварда на другого. Весеннюю часть сезона «Спартак», вероятно, начнет с Соболевым в основе, но если у форварда вновь будут проблемы с результативностью (в РПЛ у него в 16 матчах только четыре гола, три из которых — с пенальти), у главного тренера есть качественная альтернатива.

Больше всего шансов на стартовый состав из числа новичков у опорника сборной Люксембурга Мартинса Перейры, арендованного у «Янг Бойз». Скорее всего, он выйдет с первых минут уже в ближайшем субботнем дерби против ЦСКА. «Спартак» уже давно искал чистого разрушителя, но в случае с Перейрой решил подстраховаться и не оформлять прямой трансфер. Если полузащитник сумеет проявить себя весной, его можно будет выкупить у швейцарцев. При этом обязательства по выкупу в контракте не прописаны.

Остальные новички от основы далеки. Один из лучших вратарей ФНЛ этого сезона Илья Свинов пока только третий в списке после Селихова и Максименко. Левый защитник Леон Классен выглядит страховочным вариантом для Айртона. Сложно рассчитывать на большое количество игровых минут и Даниле Пруцеву с учетом наличия Умярова, Литвинова и Перейры. Крайний полузащитник Хлусевич ярко проявлял себя в Туле и молодежной сборной, но и у него очень серьезный конкурент в лице Мозеса. По итогам зимней кампании точно не скажешь, что «Спартак» усилился топовыми игроками, но хотя бы сумел укрепить скамейку.

Осторожный подход ЦСКА: аренда с правом выкупа — главная трансферная стратегия

Летом 2020-го армейцы серьезно обожглись на двух трансферах, которые в общей сумме потянули на 16,5 млн евро. Адольфо Гайч совершенно не вписался в состав, Бруно Фукс находился на больничном больше года. Логично, что теперь клуб в трансферных вопросах предпочитает перестраховываться. Гораздо выгоднее брать качественных игроков в аренду и уже затем решать, стоит ли продолжать сотрудничество. Тем более успешный опыт уже имеется в лице Николы Влашича, который сначала проявил себя, а уже потом его выкупили у «Эвертона» за солидную сумму.

Главный армейский новичок зимы — Юсуф Языджи, который как раз видится заменой вернувшемуся в АПЛ Влашичу. Техничный турок был на хорошем счету в чемпионском сезоне «Лилля», но после смены тренера закис и нуждался в новом вызове. Языджи хорош всем — техникой, умением отдать острый пас, выполнить стандарт и поставленным ударом, но главный минус — нестабильность. При таких раскладах аренда выглядит оптимальным вариантом для всех сторон. По своему потенциалу Языджи способен стать одним из самых ярких игроков РПЛ. Если у него пойдет в ЦСКА, клуб сможет выкупить его у «Лилля» за сумму в районе 12 млн евро.

По такой же схеме оформлена сделка по колумбийцу Хорхе Карраскалю — суперталантливому атакующему хавбеку из «Ривер Плейта». Покупка южноамериканца не из европейского клуба — почти всегда большой риск, что подтверждают примеры Гайча и Фукса. У Карраскаля будет четыре месяца, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, а у братьев Березуцких достаточно данных для принятия окончательного решения по игроку. Колумбиец известен не только своим дриблингом, но и несдержанностью на поле. Доказательство этому было получено уже в первом товарняке против «Рубина»: новичок был удален с поля уже на 33-й минуте. Если буйный нрав Хорхе удастся направить в нужное русло, ЦСКА получит еще одну мощную боевую единицу в атаке.

Еще одним арендованным игроком должен стать 26-летний ивуарийский опорник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен. Переговоры о переходе сейчас в решающей стадии. У московского и ливерпульского клуба уже есть успешный опыт сотрудничества по Влашичу. Гбамен, как и в свое время хорватский полузащитник, совсем не имеет практики в АПЛ, а ЦСКА уже который год ищет классического разрушителя в центр поля. В свое время «Эвертон» выложил за африканца 25 млн, но проблемы со здоровьем не позволили раскрыться в английском чемпионате. После перехода он получил травму подколенного сухожилия и выбыл на 8 месяцев. Сразу после восстановления — новое серьезное повреждение. Из-за разрыва ахиллова сухожилия он пропустил почти год. После долгого лечения Гбамен вновь травмировался и пропустил еще три месяца. С таким анамнезом трансфер становится огромным риском, поэтому аренда в данном случае наиболее оптимальное решение.

Единственным зимним не арендованным новичком ЦСКА стал правый вингер Хесус Медина. Парагваец перешел на правах свободного агента, но клубу все-таки пришлось потратиться — подписной бонус потянул на 2 млн евро. О возможностях игрока, который три последних сезона провел в МЛС, нам только предстоит узнать, но судя по тому, что Березуцкий в контрольных встречах чаще всего выпускал новичка с первых минут, тренерский штаб видит в нем игрока стартового состава. Медина должен добавить потенциала правому флангу атаки, который в первой части сезона смотрелся беззубо. На бумаге интернациональная атакующая группа в составе Эджуке, Языджи, Медины и Карраскаля выглядит очень мощно. По соотношению цена-качество ЦСКА провел лучшую кампанию среди всех клубов, но это утверждение еще предстоит подтвердить в официальных матчах.

«Локо» устроил большую чистку, но опять потратил гораздо больше, чем заработал

Новые менеджеры клуба по-прежнему тратят на трансферы больше, чем зарабатывают на них. Декларируемая концепция покупки игроков на вырост для дальнейшей продажи за хорошую сумму должна заработать в будущем. Пока же «Локо» находится в стадии вложений, которые не факт, что смогут себя оправдать. Летом «Локомотив» закупился на 30 млн евро, которые потратил на Марадишвили, Керка, Бека Бека, Тикнизяна, Едвая и Ненахова. Зимой три новичка в общей сумме потянули на 11,5 млн евро.

Трансферные доходы при этом скромные — всего 7,5 млн за два окна. Клуб за бесценок отпустил основного нападающего сборной России Федора Смолова, у которого кончался контракт. На правах свободного агента покинул команду Зе Луиш, хотя всего полтора года назад за него заплатили 5,5 млн. Небольшие компенсации получены за Мурило и Лисаковича. Подобное распоряжение собственными активами вызывает вопросы.

Из новичков на зимних сборах больше остальных впечатлил чех Ян Кухта, который должен в атаке заменить Смолова. Форвард забивал почти в каждой игре, всего на его счету 5 голов в 5 встречах. А вот другой новый нападающий Уилсон Изидор, которого скауты откапали на задворках «Монако», результативностью не блещет. У него ноль голов при 315 игровых минутах.

Еще сложнее понять покупку малоизвестного украинского защитника Марка Мампасси. За 18-летнего защитника «Шахтера» были заплачены приличные деньги. При этом у «Локо» есть своя академия. Гисдоль активно задействовал юного новичка в контрольных встречах, пробуя его в паре с Пабло или Едваем. Возможно, весной парню удастся посрамить скептиков, которые в этом трансфере не могут разглядеть спортивной логики.

Точечная селекция «Краснодара»: два легионера на вход и три на выход

«Краснодар» также не умеет выгодно пристраивать ненужных игроков в другие клубы. Увы, это общая практика в РПЛ. Клубные управленцы работают по принципу: «Сэкономим на зарплате — уже хорошо». Купленный в свое время за 6 млн Спайич бесплатно уехал в Турцию — с игроком досрочно расторгли контракт. С учетом того, что произошло это по инициативе клуба, игроку еще должна была достаться денежная компенсация. Вильену брали за 9 млн, а теперь отдают в аренду «Эспаньолу» с правом выкупа. Едва ли на этом трансфере удастся отбить потраченные в свое время деньги.

Одни легионеры уехали — другие куплены им на замену. Если быть совсем точным, то хронология была другой: сначала «Краснодар» приобрел двух новичков, а уже затем, чтобы вписаться в лимит избавился от неликвида. Главное приобретение — центральный парагвайский защитник Хуниор Алонсо, который в прошлом году стал чемпионом Бразилии. Это игрок с опытом выступления в Европе и с хорошим реноме в Южной Америке. Цепкий, надежный защитник с первым пасом давно был нужен «Краснодару». Может быть рядом с таким партнером меньше станет ошибаться вечно критикуемый Кайо.

Из-за травмы Кордобы клуб вынужден был выйти на рынок в поиске нового нападающего. Выбор пал на Эрика Ботхейма, который неплохо зажег в Лиге конференций с «Будё-Глимтом» — чего стоят хотя бы его 2+3 в игре с «Ромой». Судя по контрольным матчам, норвежец будет основным форвардом команды весной. Новичок уже доказывает свою результативность — 1+3 в четырех матчах.

«Сочи» продолжает искать бюджетные варианты

Селекции «Сочи» в последнее время можно только поаплодировать. Если в начале своего пути в РПЛ клуб был главным реципиентом «Зенита», то теперь в доноре уже не нуждается. Оказавшегося ненужным «Динамо» Юсупова подписали свободным агентом — сейчас он один из лидеров команды. Ивелин Попов и Жоаозинью приходили в том же статусе. Главная находка прошлого лета — купленный за 1 млн евро ноунейм из чемпионата Португалии Кассьера, который стал едва ли не главным открытием этого чемпионата. При минимальных вложениях в трансферы клуб второй год подряд идет в еврокубковой зоне.

Поэтому к трем зимним новичкам во второй части сезона стоит присмотреться внимательнее. На усиление в общей сложности было потрачено чуть больше 200 тысяч евро, но при Владимире Федотове эффект от этих подписаний должен оказаться максимальным. Правда, все трое, скорее, подписаны для усиления скамейки, а не сразу под стартовый состав. С другой стороны, если при Федотове начнет штамповать голы еще и Георгий Мелкадзе, вопрос с лучшим тренером года отпадет сам собой.

Стоит отметить работу клуба не только на вход, но и на выход. «Сочи» не желает разбрасываться деньгами и просто отпустить игрока, чтобы тот не занимал строчку в зарплатной ведомости. Центральный нападающий Марко Дуганджич не выдержал конкуренции с Кассьерой и почти не играл в первой части сезона. Но серба купили за 500 тысяч евро и за эти же деньги теперь продали. Грамотный подход, который неплохо взять на вооружение и другим клубам.

В «Рубине» большая текучка: с количеством новичков все в порядке, по качеству есть вопросы

Казанцы провалили первую часть сезона: к зоне вылета команда Слуцкого стоит ближе, чем к зоне еврокубков. Тренера в клубе пока решили не менять, зато провели масштабное обновление состава. Два нападающих с большой зарплатой теперь будут играть в других командах: лидер прошлого сезона Деспотович бесплатно переехал в Тулу, а купленный за 7 млн евро Игнатьев попробует реанимировать карьеру в Самаре.

Зимой «Рубин» пополнили сразу шесть новичков, а еще досрочно вернули из аренды защитника Бегича, который был важной фигурой в «Крыльях». Для Александра Ломовицкого и Константина Кучаева переход в «Рубин» — хорошая возможность снова напомнить о себе. В московских клубах в последнее время они играли редко. Это же касается и белоруса Лисаковича, которому за место в атаке предстоит конкуренция с забивным Дайером. Еще «Рубин» бюджетно закупился игроками из низших лиг — Кузнецовым, Тесленко и Апшацевым. Новичков в команде много, но ни один из них пока не выглядит реальным усилением.

У «Динамо» только один новичок — зато какой!

В предыдущие годы «Динамо» уже проводило несколько крупных кампаний, так что сейчас в массовом приходе новичков команда не нуждалась. Тем более место в таблице намекает, что и с нынешним составом Сандро Шварц способен достичь высоких результатов. Зачем что-то чинить, если механизм и без того неплохо работает?

Вероятно, динамовцы и вовсе могли обойтись без новичков, но тут подвернулся вариант с Федором Смоловым. Упускать такого нападающего за смешную сумму компенсации было бы преступлением. Федор спустя 7,5 лет вернулся в клуб, где начинал свою карьеру. Опытный форвард может стать важным фактором в борьбе, если не за чемпионство, то за квалификацию ЛЧ. Дерзкая молодежь «Динамо» уже доказала, что способна на многое, а с одним из лучших российских форвардов атакующий потенциал должен только увеличиться. Связка Захарян-Смолов пригодится не только «Динамо», но и сборной России, причем уже в марте.

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