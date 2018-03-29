Сама судьба против схемы Черчесова. Но он не свернет

Как соскочить с русской тройки на полном ходу, хотя, возможно, уже слишком поздно.

Контрольная работа – это проверка усвоенного материала. Контрольный, на чем тренер настаивает, матч, очевидно, тоже должен подбивать какие-то итоги. Пока – промежуточные, то есть без окончательного приговора, будь он оправдательным или обвинительным. Но мы должны понять, в чем смысл этих контрольных? Какой материал усвоен? Какие оценки выставлять?

Контрольные матчи у сборной идут парами, и между этими двойными вспышками впечатлений – месяцы не видимой нам со стороны мыслительной работы. Мы можем судить лишь об очевидном. И вот оно: сборная России пропустила в восьми играх подряд. В трех последних матчах пропустила ровно по три мяча. Да, это были сильные соперники. Алексей Миранчук уже пощупал спасительную солому на этом направлении бегства от ответственности: были бы соперники другие – результат был бы иным. Возможно. Но мы через контрольные матчи к слабым и средним соперникам не готовимся, не нужно обессмысливать свою работу.

3:3 с Испанией стали поводом радоваться, что у нас есть забивной Федор Смолов. Три забитых почти отвлекли нас тогда от трех пропущенных. Конечно, мы же не знали, что ждет нас впереди. А ждали нас три от Бразилии и почти сразу – три от Франции. И хотя тут снова забил Смолов, на хорошее переключиться уже как-то сложнее.

Безусловно, произошло еще много чего, и три пропущенных в марте 2018-го без Виктора Васина и Георгия Джикии – это вам не три пропущенных в ноябре с ними в составе. А, стоп…

К матчам с Австрией и Турцией список команды для участия в чемпионате мира уже будет объявлен. Это значит, что создание сборной – круг людей и структура игры – завершено. Двухлетний строительный цикл подошел к концу. Эти мартовские контрольные – они были итоговыми. Русская тройка становится судьбой, понимай под этим хоть голы соперников, хоть оценку наших перспектив по пятибалльной системе.

Ведь что на фоне стабильно ненадежной игры в обороне еще случилось в эти месяцы? Мы потеряли двух ведущих защитников и важного форварда – Александра Кокорина. Выбор исполнителей для однажды выбранной схемы количественно и качественно сузился.

Кроме того, мы в эти дни узнали о том, что главный тренер предпринимал попытки вернуть в сборную 34-летнего Василия Березуцкого и 38-летнего Сергея Игнашевича. Регулярные созвоны, потом этот ужин, оплаченный игроком. Так обычно поступают те, которые на ужин приглашают. Но ясно же, что Игнашевич с Черчесовым ужинали о работе, а инициатором такого разговора мог быть только тренер. Видимо, ужин просто должен был поставить точку в череде перезвонов – переписки в мессенджере.

Долгожданное обновление в обороне сборной? Это мы себе напридумывали. Все оказалось проще: игроки хотели взять неограниченную по времени паузу, а тренер ждал, когда они передумают. Потом сломались важные защитники, и тренеру потребовался быстрый ответ: да или нет? ЦСКА – лучшая в таблице из команд, играющих в три центральных защитника. Березуцкие с Игнашевичем оказались не просто желательны, они стали в сборной необходимы. Как же это пугающе похоже на отправную точку! Только если раньше было армейское оборонительное братство, а за ним – никого, то теперь и армейцев нет, и ожидаемая пустота надвинулась. Без них выбор для центральной тройки уменьшился на пять жизненно необходимых человек.

Еще раз вдумаемся: мы хотим играть в три защитника, но пять первых номеров выбора в этом амплуа для нас оказались недоступны. Хотя даже со здоровыми Джикией и Васиным наша система за полтора года тренировок и контрольных матчей не созрела. Надежности достигнуть не удалось. Точно ли мы строили то, что нужно? Нам забивали Рамос, Коутинью и Мбаппе. А Кавани с Салахом – не забьют?

Кажется, в этом марте мы что-то упустили. Не услышали кричащую прямо на ухо судьбу, отмахнулись, не свернули. У нас физически нет футболистов, чтобы играть в три защитника с удовлетворительными результатами. Может быть, стоило попробовать в два, как действуют в большинстве клубов, из которых люди едут в сборную? Попробовать сейчас, потому что дальше становится решительно поздно, построиться четыре в линию и поймать баланс в полузащите?

Да, это перечеркивает всю предыдущую работу. Но разве идея и без того не перечеркнута тяжелыми травмами и отказами? Схема не должна становиться догмой. Даже великие сборные порой меняют схему прямо по ходу финального турнира, как это случилось с нашим последним соперником Францией во время Евро-2016. Их тогда хватило до финала. А на что хватит нас, если на гоголевский вопрос про птицу-тройку придется отвечать после матча с саудитами?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, globallookpress.com

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