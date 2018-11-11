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Российская Премьер-Лига

«Рубин» - «Локомотив». Онлайн и лучшие моменты

16:20
«Рубин» - «Локомотив». Онлайн и лучшие моменты
Юрий Семин / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
«Локомотив» после пяти побед подряд приезжает в Казань к «Рубину».
  • После 13 игр «Рубин» идет на 8-м месте с 13-ю очками, «Локомотив» - второй с 24-ю баллами
  • В последних пяти матча РПЛ «Локомотив» одержал пять побед
  • «Рубин» всего в трех матчах из 13 забивал больше одного гола

  • Стартовый состав «Рубина»: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Навас, Устинов, Байрамян, Уремович, Камболов, Коновалов, Бухаров, Азмун

    Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Чорлука, Рыбусь, Кверквелия, Игнатьев, Крыховяк, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Баринов, Смолов, Фарфан

  • Статистика и текстовая трансляция
Футбол. Рубин - Локомотив. Российская Премьер-лига. 14 тур

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