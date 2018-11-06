Игорь Корнеев: «Игра «Локомотива» в последних матчах позволяет надеяться на первые очки в ЛЧ»

Бывший спортивный директор «Локомотива» – о матче железнодорожников с «Порту», Фернандеше и перспективах Чорлуки в «Барселоне».

2018-11-06T17:08:42+03:00 Бывший спортивный директор «Локомотива» – о матче железнодорожников с «Порту», Фернандеше и перспективах Чорлуки в «Барселоне».

— «Локомотив» производит хорошее впечатление, судя по последним матчам в чемпионате России. Но Лига чемпионов – совершенно другой уровень, — говорит Корнеев. — Про крайней мере игра, которую демонстрируют железнодорожники, позволяет надеяться, что команда сможет набрать первые очки в текущем розыгрыше ЛЧ.

— Не исключаете, что это произойдет в ближайшем матче против португальцев?

— Учитывая траекторию движения «Локомотива», такое возможно. Но, естественно, все будет зависеть от игры красно-зеленых. В первую очередь отмечу их оборонительные действия. В первом матче с «Порту» были заметны проблемы «Локо» в этой зоне. В целом же московская игра была такой, что стрелка весов могла качнуться в любую сторону, реализуй команды тот или иной момент.

Тем не менее «драконы» продолжают забивать. Если мне не изменяет память, они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии. Это говорит о том, что «Порту» на ходу. И, что не менее важно, клубу нужны деньги. Он исторически зарабатывает в Лиге чемпионов. Не сомневаюсь, что португальцы будут принимать «Локомотив» в гостях, надеясь на положительный результат.

— Главный тренер «Порту» сказал, что во второй игре у его команды будет больше сложностей, чем в гостевом матче. Как вы думаете, чем обусловлены эти слова?

— Наверняка Сержиу Консейсау следит за «Локомотивом» и видит, что сейчас команда выглядит более собранной и допускает меньшее количество ошибок. То есть присутствует элемент возвращения хорошего морального состояния. С другой стороны, тренер может сказать все это преднамеренно, чтобы его футболисты собрались, настроились на поединок и не думали о том, что встреча с «Локо» станет для них легкой прогулкой. Поэтому слова Консейсау – некая хитрость в плане психологии. Таким образом он пытается сказать команде: «Ребята, будет сложнее, поэтому готовьтесь более серьезно».

— И, вероятно, Консейсау хочет ввести в заблуждение соперника, недвусмысленно намекая, что «Локо» может быть фаворитом матча?

— Конечно.

— Юрий Семин считает, что «Локомотив» по игре заслуживал большего, чем ноль очков в ЛЧ. Согласны?

— Если говорить о последнем матче с «Порту», то, наверное, да. Но я бы не стал это утверждать, вспоминая две другие игры железнодорожников в Лиге чемпионов.

— Даже несмотря на неплохой первый тайм в исполнении «Локо» во встрече с «Шальке»?

— Соглашусь с тем, что в первые 45 минут того матча наша команда смотрелась недурно. Можно ли рассчитывать на что-то большее? Да. В принципе, в каждой игре можно рассчитывать на большее. Но еще раз повторю: это Лига чемпионов, где хорошей игры только в первом тайме недостаточно. Так же не хватит и 15 минут качественного футбола, и полутора таймов. В этом и заключается главное отличие ЛЧ от других турниров: если ты недоиграл 10 минут, 3 минуты или одну, то тебя могут за это наказать и забить несколько мячей. Конечно, можно рассуждать о каких-то шансах, говоря о том, что «Локомотив» был хорош в первой сорокапятиминутке. Однако нужно учитывать и другое: «Шальке» не показывал какой-то сумасшедший футбол. Может быть, гельзенкирхенцы не заслуживали победы в той встрече. Но произошло то, что произошло.

— Действительно было заметно, что «Локомотив» играет отрезками.

— И в Лиге чемпионов такое не проходит. Необходимо работать в топовом режиме все 90 минут, выполнять установку тренера и план на игру. Если ты этого не делаешь, по тебе проходятся и идут дальше.

— Позади половина группового этапа, а у «Локомотива» ноль очков. За что смогут побороться железнодорожники в оставшихся матчах?

— Надежда умирает последней, поэтому, я думаю, что «Локо» нужно рассматривать каждый грядущий матч как финальный. Необходимо добирать очки, которые не были взяты в предыдущих турах. Учитывая нынешний неплохой эмоциональный фон, команда должна сплотиться. Нужно дорабатывать, прежде всего в защите. В последних матчах железнодорожники создают моменты и полумоменты. Если они забьют быстрый гол, то «Порту» раскроется. Поэтому остается пожелать «Локомотиву» первого гола и первых очков в Лиге чемпионов.

— От Мануэла Фернандеша ждут более выразительной игры, но даже в предыдущей встрече с «Порту», которая была для него принципиальной, футболист выглядел неубедительно. Как считаете, почему?

— Ману – очень эмоциональный человек и сильный футболист. Но его игра зависит от того, что происходит вокруг. Я его не оправдываю. Однако заметно, что Фернандеш выбирается на свой уровень. Видно и то, что на данный момент он что-то значит для команды, являясь ее фундаментом. Это неоспоримый факт. Думаю, что все знают о ситуации Ману, у которого заканчивается контракт. Может быть, он не показывал футбола, к которому мы привыкли. Но, полагаю, это происходит потому, что португалец достаточно высоко поднял планку наших ожиданий. В связи с этим мы в праве рассчитывать на какие-то искрометные действия в его исполнении. Однако Фернандеш – человек, как и мы все. И он может неудачно играть в каких-то моментах.

— В свою очередь Фернандеш ярко отреагировал на замену в матче с «Порту», не пожав руку Семину. По-вашему, это проявление неуважения или случайность?

— Если честно, я не видел того эпизода. Но если Юрий Палыч сказал, что все в порядке, то, наверное, так и есть. Ему виднее, чем нам.

— В СМИ появилась информация о том, что защитники «Локо» Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука входят в расширенный список «Барселоны». Что вы об этом думаете?

— Это хорошая утка (улыбается). Говорю так, более-менее зная о том, что происходит в «Барселоне». Ни в коем случае не умаляю достоинства того же Чорлуки. Но считаю, что данная информация была впрыснута кем-то, преследующим определенные личные цели.

— Переход Хеведеса или Чорлуки звучит нереалистично. Но мы же помним трансфер Дмитрия Чигринского из «Шахтера» в «Барсу».

— Да, было такое. «Барселона» заплатила какие-то сумасшедшие деньги за этот трансфер (25 миллионов евро. – «Матч ТВ»). Но я не помню, чтобы Чигринский выглядел хорошо, выступая где-либо.

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Локомотив» смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте Matchtv.ru, начиная с 22:50 (МСК).

Футбол. Лига чемпионов. Порту – Локомотив

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, РИА Новости/Александр Вильф