«Краснодар» — лидер по ожидаемым очкам, «Спартак» в топе по основным показателям. Главные цифры первого круга РПЛ

Агаларов реализует моменты на топовом уровне, а Сафонов лучше всех отражает удары.

Агаларов реализует моменты на топовом уровне, а Сафонов лучше всех отражает удары.

«Спартак» лишь 10-й в таблице — во многом из-за чудовищной реализации моментов

По итогам первого круга команда Руя Витории набрала лишь 19 очков в 15 матчах. За последние 10 лет лишь однажды показатели были еще хуже. Два года назад на том же отрезке в активе команды было всего 18 очков. Начинали сезон спартаковцы с Олегом Кононовым, а последние три тура первого круга провели уже при Доменико Тедеско.

Ожидаемый показатель набранных очков помогает понять, насколько справедливо место команды в турнирной таблице. В этом смысле особенно обидно должно быть болельщикам «Краснодара» и «Спартака» — у этих команд по расчетам должно было быть на шесть очков больше, чем они имеют сейчас в реальности. «Краснодар» в таком случае вообще бы возглавлял таблицу, а «Спартак» шел бы в тройке.

Примерно такая же картина и с ожидаемыми голами. У «Зенита» этот показатель почти равняется реально забитым мячам. Всего петербужцы заколотили 39 голов в 15 матчах — и это второй лучший показатель за всю историю чемпионатов России! Только «Спартак» в 1993 году сумел за тот же отрезок забить больше (40).

По ожидаемым голам совсем немного от «Зенита» отстал «Краснодар», но в реальности команда Ганчаренко забила на 11 голов меньше, чем должна. У «Спартака» тоже ощутимая разница между ожидаемыми и реальными голами.

У «Спартака» сейчас разница мячей 17-21 — во многом из-за чудовищного разгрома в Петербурге. По xG картина совсем иная. Наиболее справедливым с этой точки зрения статистика у ЦСКА и «Химок», которые пропускают и забивают в соответствии с ожиданиями.

«Зенит» чаще остальных создает голевые моменты, но «Краснодар» по этому показателю находится не так далеко. И вновь в топе мы видим нещадно критикуемый в этом сезоне «Спартак», хотя «красно-белые» создают даже больше моментов, чем идущее сейчас вторым в таблице «Динамо». Хуже всего с голевыми моментами дела обстоят у «Урала» (52), логично, что и с голами у екатеринбуржцев все плохо — только 6 в 15 матчах.

Вот здесь кроются основные беды «Спартака». Чудовищный процент реализации моментов не позволяет команде Витории находиться в таблице выше нынешнего десятого места. Примерно такие же проблемы и у «Краснодара», который в среднем реализует только каждый пятый шанс.

«Краснодар» при Ганчаренко не изменяет себе и остается лучшей командой лиги по владению мячом. При этом «быки» не владеют мячом просто ради владения: они вполне конкретны в атаке, о чем свидетельствует лидерство и по количеству ударов по воротам (259), по ударам в створ (90) «Краснодар» идет вторым после «Зенита» (106). Меньше всего мяч в первом круге держался у «Нижнего Новгорода», но команда Кержакова такую использовало осознанно: играть на контратаках у нее получается очень неплохо.

Активность «Краснодара» отражается и на количестве пробитых пенальти — южане с большим запасом первые по этому показателю. Правда, и в этом компоненте дело с реализацией сильно хромает — только половина попыток оказалась удачной.

С другой стороны нереализованный пенальти дорого обошелся «Краснодару» лишь однажды: в игре второго тура с «Химками» Классон не смог переиграть Лантратова в начале игры, а во втором тайме гости забили победный гол. В других встречах пенальти не забивали Кордоба (дважды) и Кабелла.

Единственной командой ни разу не пробившей пенальти в этом сезоне остается «Арсенал». По разу к точке подходили игроки ЦСКА, «Локомотива», «Ахмата» и «Урала». Чаще всего пенальти в свои ворота получали «Ростов» и «Нижний Новгород» (по 6 раз), при этом соперники нижегородцев реализовали только половину своих попыток.

Кордоба — лучший по ожидаемым голам, Эджуке нет равных в дриблинге

Теперь обратимся к индивидуальным показателям самых ярких футболистов первого круга. Главное открытие сезона Гамид Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 13 голами в 15 матчах, но вот по показателю xG он далеко не на первом месте.

Нападающий «Уфы» забивает в 1,5 раза больше ожидаемого! Невероятный показатель, говорящий об умении Агаларова использовать даже не самые очевидные моменты. Кроме того у парня невероятно развито голевое чутье. В этом сезоне он уже несколько раз оказывался в нужное время в оптимальной точке и просто посылал мяч в пустые ворота.

Больше всего голов стоило ждать от новичка «Краснодара» Кордобы, который мощно ворвался в РПЛ. В первых 6 матчах забил 5 мячей, а потом молчал на протяжении семи игр. Только недавно в игре со «Спартаком» колумбийцу удалось прервать голевую засуху.

Неважно с xG обстоят дела у двух нападающих сборной — Федора Смолова (4,9) и Антона Заболотного (2,7). Из россиян лучшим остается Артем Дзюба, но его в национальной команде мы, скорее всего, не увидим не по спортивным причинам.

Этот показатель помогает понять влияние игроков на атаку. Тут мы снова видим Дзюбу, а еще троих игроков «Краснодара», включая молодого Сперцяна. Лучшие из сборников Захарян и Бакаев (по 17 созданных моментов) замыкают первую десятку.

После ухода Влашича главной надеждой ЦСКА в атаке стал нигерийский энерджайзер. По индексу InStat – он четвертый игрок во всей лиге. А уже лучшего дриблера во всей РПЛ не найти. Никто так часто не идет в обводку, да еще с такой эффективностью. Если год назад дриблинг Эджуке большой продуктивности команде не приносил, то сейчас Чидера действует более умно. Вовремя избавляется от мяча, а при удобном случае сам готов завершить атаку. За первую половину сезона он уже почти выполнил прошлогоднюю норму: по системе «гол+пас» было 5+2, сейчас уже 4+2.

Сафонов - самый надежный вратарь первого круга. За 15 матчей у него всего одна явная голевая ошибка – выкинул мяч прямо на ногу игроку «Химок» после чего соперник организовал голевую атаку. В остальном же Матвей был безупречен: у него в среднем менее одного пропущенного гола за игру (0,86). Это лучше, например, чем у обоих вратарей «Зенита» и даже Акинфеева (0,93). А еще у Сафонова в активе есть ключевая передача (забавно, что все в той же игре с «Химками»). Среди вратарей РПЛ только Дюпин отметился подобным.

Тут Сафонов только третий, но это больше говорит о качестве игры «Краснодара» в обороне. Просто команда Ганчаренко не позволяет создавать возле своих ворот столько моментов, как «Рубин» и «Уфа», вот и приходится Дюпину и Беленову геройствовать на постоянной основе.

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