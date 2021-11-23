Скоро Россия рухнет в район 18-го места таблицы коэффициентов. Это провал, но есть способ быстро подняться

Наша квота может сократиться до 4 команд в Европе.

Наша квота может сократиться до 4 команд в Европе.

Мы все уже привыкли и смирились, что Россия обосновалась в неудачниках таблицы коэффициентов. Наши 2,900 балла в текущем сезоне — это 29-е место.

Конечно, такое выступление вместе с провалами двух прошлых сезонов провоцирует стремительное падение. Сейчас мы на 10-й позиции. Ниже Шотландии и Австрии, уже в этом сезоне нас может обойти Украина.

Даже если мы удержим 10-ю строчку по итогам сезона, то в любом случае нас обгонят около 5-8 стран на старте следующего сезона, когда обнулятся итоги сезона-2017/18. Если вычеркнуть тот сезон (очень удачный для нас — 12,600) по текущим результатам, то получится следующий расклад.

Он предварительный, но примерный масштаб катастрофы понятен. Глобально повлиять на него уже нельзя.

Чемпионаты с 5-го по 6-й . 6 клубов: 3 — в ЛЧ (2 напрямую + 1 в квалификации), 2 — в ЛЕ, 1 — в ЛК

. 6 клубов: 3 — в ЛЧ (2 напрямую + 1 в квалификации), 2 — в ЛЕ, 1 — в ЛК С 7-го по 10-е. 5 клубов: 2 — в ЛЧ (1 напрямую + 1 в квалификации), 1 — в ЛЕ, 2 — в ЛК

5 клубов: 2 — в ЛЧ (1 напрямую + 1 в квалификации), 1 — в ЛЕ, 2 — в ЛК С 11-го по 15-е. 5 клубов: 2 — в ЛЧ (оба в квалификации), 1 — в ЛЕ, 2 — в ЛК

5 клубов: 2 — в ЛЧ (оба в квалификации), 1 — в ЛЕ, 2 — в ЛК 16-й. 4 клуба: 1 в ЛЧ (2-й раунд квалификации), 1 — в ЛЕ (3-й раунд квалификации), 2 — в ЛК

С 17-го и ниже. 4 клуба: 1 — в ЛЧ (2-й раунд квалификации), 0 — в ЛЕ, 3 — в ЛК

Начиная с 12-й позиции и ниже ни один представитель не получает гарантированных мест в основной сетке.

Но самое страшное — места ниже 16-го. Тогда наш чемпион будет стартовать со 2-го раунда квалификации ЛЧ по пути чемпионов. Ни одной команды в Лиге Европы. Зато 3 в Лиге конференций, но всем нужно будет проходить квалификацию: два клуба будут стартовать со 2-го раунда, один — с 3-го. То есть весьма серьезное испытание, которое в этом году никто из наших не прошел.

Впрочем, у нас еще есть шанс не докатиться до 18-й строчки и удержать 5 клубов в еврокубках. Нюанс в том, что позиция на старте сезона не значит ничего, ключевое значение будет иметь место в конце розыгрыша-2022/23. Именно оно определит квоты на сезон-2024/25 — первый после реформы еврокубков.

Мы начнем следующий сезон очень низко, но вполне реально быстро вернуться ближе к первой десятке. Показателен пример Нидерландов, которые показывают феноменальный результат в этом сезоне и со следующего года будут навязывать конкуренцию Португалии и Франции. При том, что всего 3 сезона назад они шли на 14-м месте.

Голландские клубы на данный момент набрали больше всех баллов в Европе. Как так?

Все 5 представителей преодолели квалификацию и попали в группы ЛЧ, ЛЕ и ЛК: «Аякс», «Фейенорд», ПСВ, АЗ, «Витесс».

Преодоление квалификации — это ключ, но голландцам очень помогает, что 3 клуба играют в группе Лиги конференций. Новый турнир — самый простой и верный способ набирать отличные коэффициенты.

АЗ — 3 победы, 1 ничья в группе с «Яблонцем», «Раннерсом» и «Клужем»

— 3 победы, 1 ничья в группе с «Яблонцем», «Раннерсом» и «Клужем» «Фейенорд» — 3 победы, 1 ничья в группе со «Славией», «Маккаби» Хайфа и «Унионом»

— 3 победы, 1 ничья в группе со «Славией», «Маккаби» Хайфа и «Унионом» «Витесс» — 2 победы, 2 поражения в группе с «Ренном», «Тоттенхэмом» и «Мурой»

Такое широкое представительство в Лиге конференций стало возможным благодаря удачным выступлениям в квалификации «Фейенорда» (прошел 3 раунда) и «Витесса» (2 раунда), а также вылета АЗ на последнем этапе отбора Лиги Европы, который перевел его в группу ЛК.

Еще перед началом сезона мы отмечали, что теперь Лига конференций — важнейший турнир для команд за пределами первой четверки таблицы коэффициентов. Именно там теперь набираются основные евроочки.

После вылета «Рубина» и «Сочи» мы лишились 12 адекватных по сложности матчей. Для понимания: «Фейенорд», стартовавший со 2-го раунда квалификации ЛК, принес в копилку коэффициентов уже 2,3 балла. Все наши клубы вместе набрали 2,9, где заметную часть этого числа дало гарантированное участие «Зенита» в группе ЛЧ (0,8). Именно благодаря представительству в ЛК голландцы и все остальные наши соседи по таблице коэффициентов продолжат отрываться от нас в оставшихся двух турах группового этапа.

Завершая разговор о феноменальном взлете Нидерландов, безусловно, нужно отмечать и шикарное выступление «Аякса» в Лиге чемпионов. Амстердамцы уже гарантировали себе плей-офф: 4 победы в 4 играх с «Боруссией» Д, «Спортингом» и «Бешикташем». Неплох и ПСВ, который борется за евровесну в тяжелейшей группе Лиги Европы: «Монако» — 8, «Реал Сосьедад» — 6, ПСВ — 5, «Штурм» — 1.

Что касается нашего положения, то сейчас мы в гонке за сохранение 5 команд в еврокубках на сезон-2024/25. Принять это непросто, но именно это сейчас главная задача российских клубов.

Задача минимум — быть не ниже 15-го места (5 команд в еврокубках)

Задача максимум — 10-е/11-е место (5 команд + гарантия места в группе ЛЧ)

Речь про текущий и следующий сезон, но понятно, что дальше хотелось бы возращения к более амбициозным задачам. Плотность во второй десятке очень велика, и основная борьба развернется в следующем сезоне, но очевидно, что каждое очко на счету уже сейчас.

Здесь все расклады для наших команд в группах ЛЧ и ЛЕ. Если коротко, то:

«Зенит» должен сохранить 3-е место и перейти в Лигу Европы, хотя при сенсационных результатах возможно и 2-е, и 4-е место.

«Локомотив» в самом сложном положении из наших. Шансов на евровесну очень мало

«Спартак» в гонке и может рассчитывать на переход в Лигу конференций. Это будет позитивным сценарием.

Болеем за «Зенит» против «Мальме», «Спартак» против «Наполи» и «Локомотив» против «Лацио» в прямом эфире «Матч ТВ» и Matchtv.ru во вторник, среду и четверг

Лига чемпионов. Мальме — Зенит

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