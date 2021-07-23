Сломает ли Витория РПЛ, уйдет ли Дзюба, что будет с ЦСКА? 15 главных интриг нового сезона

Сегодня сезон стартует матчем «Ростова» и «Динамо» (смотрите в прямом эфире на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и matchtv.ru в 19:55 мск).

Сегодня сезон стартует матчем «Ростова» и «Динамо» (смотрите в прямом эфире на «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и matchtv.ru в 19:55 мск).

Будут ли у «Зенита» конкуренты?

Три чемпионства подряд Семак выиграл с явным преимуществом: 8 очков отрыва в первый сезон, 15 — во второй, снова 8 — в третий. Более того, по игре на длинной дистанции никто из конкурентов не казался ровней «Зениту». Что грустно, учитывая, как питерцы выступают в ЛЧ.

Пока единственным реальным соперником выглядит «Спартак» — он созрел во всех смыслах (классный выбор во всех линиях + талантливая молодежь + интересный тренер). «Локомотив» слишком легко отлетел в Суперкубке, хотя и понятно, что это был, можно сказать, выставочный матч. Но все же с уходом Чорлуки есть проблемы в центре обороны, нет стабильного форварда (вся надежда на то, что Смолов продолжит играть на весеннем уровне), полузащита явно слабее, чем у конкурентов.

У «Динамо», ЦСКА, «Рубина», «Краснодара» чемпионского потенциала еще меньше.

Дзюба как лидер «Зенита» — всё?

За последние три сезона у Дзюбы фантастические цифры за «Зенит» — 56 голов + 41 голевая. Это говорит и об уровне Артема, конечно, но и о стиле атаки питерцев, которые строили всю игру через капитана.

Почему сейчас может быть что-то иначе? Во-первых, как показал Евро, сейчас Дзюбе не всегда хватает функционала выдавать большой объем работы без мяча. Хотя он по-прежнему может круто распорядиться шансом в штрафной, потому что несмотря на рост и мощь, является еще и одним из самых техничных нападающих России. Как он играет в пас, как принимает длинные мячи, как сбрасывает, как реализует разные удары — для РПЛ это все топ.

Но после двух слабых результатов в ЛЧ (этот состав явно может больше) Семак должен попробовать что-то новое. Хотя бы как план Б.

Сломает ли Витория тренды РПЛ?

В плане тактики РПЛ не особо вариативная лига. Мало интересных тренеров с новым взглядом, которые соответствуют главным европейским трендам — начало атаки от вратаря, высокий прессинг, позиционный атакующий футбол, разные схемы, быстрый отбор на чужой половине поля. В прошлом сезоне что-то подобное делал только Шварц, но уровень исполнения вызывал вопросы.

Судя по предсезонке «Спартак», будет играть именно так — современно, в атаку, с прессингом. Нет смысла делать большие выводы по Кубку Париматч Премьер, но те акценты, что там показала команда Витории, впечатляют. Если не произойдет какого-то психологического слома (в отношениях футболисты-тренер), «Спартак» должен стать самой играющей командой РПЛ.

Если это даст результат, возможно, остальные тоже попробует играть смелее — и через какое-то время мы получим гораздо более качественный чемпионат.

Бакаев выйдет на новый уровень?

Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ

В «Арсенале» Зелимхан Бакаев был дико хорош — такого яркого впечатления от игрока с российским паспортом не было очень давно. И не имеет значения уровень команды. Потому что а) классный скоростной дриблинг, пасы никак не коррелируют с уровнем партнеров, это либо есть, либо нет; б) в «Спартаке» у него тоже был яркий отрезок — как раз до пандемии, но потом что-то сломалось — повлиял то ли перенесенный ковид, то ли схемы Тедеско.

Слова Бакаева (и игра тоже) перед сезоном вселяют надежду, что он максимально настроен и готов выбраться на новый уровень.

Увидим крах ЦСКА или подъем?

Кажется, после двух таких неочевидных решений — приглашение Олича главным тренером, внезапное увольнение и выбор в пользу Алексея Березуцкого — ЦСКА должен либо неожиданно выстрелить, показав отличную игру, либо провалиться. Третьего не дано. Потому что стратегически оба решения очень рискованные, и одно уже не оправдалось.

Конечно, есть надежда, что за годы работы в штабе ЦСКА Березуцкий каким-то образом показал себя так, что убедил: это будущий топ-тренер России. Только в этом случае есть шанс не потерять сезон уже к зиме.

Потому что состав ЦСКА еще не оброс опытными игроками: Влашич — близок к уходу, Фернандес — крутой, но не систематизирующий игрок (как и Акинфеев). Есть Дивеев, который стал небольшим позитивом на Евро, но он опять же не ключевая фигура именно в построении игры. Плюс им тоже интересуются в Европе и вероятность отъезда вполне реальна. То есть мало шансов, что неопытность Березуцкого получится нивелировать за счет качества состава. Все решат его идеи.

Что покажут в «Локо» Цорн и Рангник?

Пока не до конца понятна степень погружения Рангника в дела «Локо». Все-таки должность руководитель по спорту и развитию — очень абстрактная. Рангник — сильный методист, но если его участие будет только консультативным, то вряд ли проект сделает серьезный рывок.

Цорн в «Спартаке» показал себя неоднозначно: с одной стороны, обновил состав (хоть и за очень большие деньги) и привез Тедеско, с другой — были странные трансферы (например, Баду), неожиданный уход из клуба из-за явного недовольства от работодателя. В общем, есть вопросы, на которые Цорн теперь ответит в «Локо».

В клубе, который за последние годы потерял много талантов (например, недавние уходы Кварацхелии, Мухина и Иосифова), не очень удачно работал на трансферах и рискует в текущем сезоне выпасть из топ-3.

Продолжит ли Слуцкий построение контратакующей команды? Что будет в Европе?

Слуцкий в «Рубине» создает необычную для себя команду: если в ЦСКА было много позиционной игры и владения, то в Казани — низкий блок обороны и быстрые контратаки. Это и визуальное впечатление, и статистическое:

По качеству высокого прессинга «Рубин» в прошлом сезоне — 11-й в лиге

По доставке мяча к чужой штрафной (без учета навесов) — 9-й

Учитывая, что в составе есть яркие дриблеры вроде Макарова, Хвичи + достаточно других интересных креативных игроков, выбор стиля выглядит спорным. Но он дал результат — 4-е место и попадание в еврокубки.

Во втором сезоне в клубе надо выходить на новый уровень и показывать себя в Европе.

Воспитанники «Краснодара» прокачаются у Ганчаренко?

Пожалуй, главное достижение в ЦСКА для белорусского тренера — он вывел весь состав на кардинально новый уровень. Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ (пусть потом и сдал), Ахметов, Обляков начали привлекаться в сборную, раскрылись Марадишвили, Карпов, Тикнизян.

В «Краснодаре» много говорят об академии, воспитанниках — теперь у них есть тренер, который круто работает с молодыми. И ставит атакующий футбол, позволяющий им лучше и быстрее развиваться.

Отстранения Вилкова и пример Евро помогут минимизировать судейские скандалы?

Отстранение от футбола Вилкова — сильный месседж всем судьям. Если их работа на протяжении долгого отрезка будет вызывать много споров и скандалов, то можно получить бан. Понятно, что решение — спорное, фактов, аргументирующих решение, не предоставили. Но посыл ясен: сейчас судьям надо быть максимально четкими в своих решениях.

Евро и работа там ВАР показали, что это реально. Минимум ошибок, минимум спорных решений и потрясающая оперативность — вот результаты ВАР на чемпионате Европы. В РПЛ хочется того же.

Шварц прокачает «Динамо»?

Немцу хочется сопереживать — он смело вводил молодых в состав, раскрыл Захаряна, ставит позиционный футбол и вообще выглядит как человек, который приехал именно работать. После двух сборов (зимних и летних) пора показывать тот футбол, который анонсировался.

Это последний сезон в таком формате?

В сентябре должно быть принято решение по новому формату РПЛ. Напомним, обсуждается вариант с делением чемпионата на группы. Во многом это будет эпохально.

Федотов подтвердит, что он топ-тренер?

Последние три сезона Федотов — один из лучших тренеров в РПЛ. Если вообще не лучший. Топово работал с «Оренбургом», причем выправлял ситуацию даже после распродажи игроков. Потом спас «Сочи» от вылета, вернул в футбол Кокорина на несколько месяцев, вывел южан в еврокубки и явно выжимает из состава максимум. Что не скажешь, например, о Семаке, Карпине или Слуцком. Еще один успешный сезон — и дальше наверняка будет топ-клуб.

Что покажут «Крылья с Пиняевым и Зиньковским?

Пиняев — большой талант, но в ближайшие два года очень важно будет понять, какой у него функциональный потолок. Если с его резкостью, чувством мяча он еще сможет выдерживать нагрузки на топ-уровне, то мы точно получим топ-игрока.

Но «Крылья» интересны не только Пиняевым. Там подобралась интересная банда — тот же Сергеев, поставивший рекорд ФНЛ по голам за сезон (40), Зиньковский, за которым следят в Европе, вратарь Ломаев, дразнивший Смолова в финале Кубка. И тренер — Осинькин, пробующий играть в атаку. Что показал и в майском финале против «Локо», где «Крылья» смотрелись классно.

Не рухнет ли «Нижний Новгород» после зимы?

Это будет очень грустно, если второй сезон подряд РПЛ закончит в неполноценном составе. Шансы на это есть: у клуба не все в порядке с финансами, а после зимы (в бюджетных клубах финансы планируют не на сезон, а на год) — может стать еще хуже.

Где будут «Химки» и Черевченко?

Еще один недооцененный тренер: в прошлом сезоне Черевченко мощно сработал с «Химками». Правда, сейчас команда потеряла лидеров в атаке — Мирзова и Глушенкова, но могут спасти аренды.

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