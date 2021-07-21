«Хороший вариант для сборной России — этот тренер умеет работать с не самыми сильными игроками». Что стоит знать о Штефане Кунце?

Комментатор «Матч ТВ» делится наблюдениями о кандидате на пост главного тренера сборной России.

Комментатор «Матч ТВ» делится наблюдениями о кандидате на пост главного тренера сборной России.

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О нынешнем тренере молодежной сборной Германии мы поговорили с экспертом по Бундеслиге и всему немецкому футболу Сергеем Кривохарченко

Кунц умеет работать с игроками среднего таланта и выжимать из них по максимуму

— Для молодой российский публики Штефан Кунц может не слишком известен, но болельщики со стажем точно должны его помнить. В 1996 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Германии. В той команде он был важной фигурой. Именно Кунц в полуфинале с Англией сравнял счет, а в серии послематчевых пенальти реализовал свою попытку перед знаменитым промахом Саутгейта. За два года до этого забил победный гол в ворота сборной России в товарищеской игре.

— Кунц во многом был уникальным футболистом: он никогда не играл в топ-клубах, но при этом выиграл несколько трофеев и индивидуальных наград. Помимо золота Евро-1996 у него есть победа в Бундеслиге в сказочном сезоне «Кайзерслаутерна» в 1991 году, он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кунца признавали лучшим футболистом страны до того, как вызвали в сборную. Всего он забил 179 голов в Бундеслиге. Плюс ко всему сборная Германии никогда не проигрывала, если Штефан выходил на поле: 20 побед и 5 ничьих.

В качестве тренера Кунц тоже никогда не работал с сильными командами. Начинал в «Боруссии» из Нойнкирхина, потом были «Карлсруэ», «Вальдхоф» и «Рот-Вайсс». Все клубы из низших дивизионов. С молодежной сборной Германии, куда он пришел в 2016 году, тоже все не так просто: времена, когда суперталантливые поколения появлялись прямо друг за другом, остались позади. Кто-то мог подумать: «Он выиграл два Евро с молодежкой, потому что у него были классные игроки». Но это не так, оба раза команда у него была довольно слабая.

С этой точки зрения он отлично подходит для сборной России. Не хотелось бы никого обижать, но Кунц именно для нас хороший вариант: он умеет работать с далеко не выдающимися игроками. Две победы немцев на последних молодежных Евро это доказывают. В 2017-м у него была посредственная команда по сравнению со своими предшественниками. В ней была только одна будущая звезда — Серж Гнабри, остальные сейчас выступают в средних клубах. При этом были обыграны главные фавориты — Англия с Пикфордом и Испания с Асенсио и другими яркими персонажами. У немцев же впереди играл Максимилиан Филипп, таланты которого не так давно мы все могли видеть в РПЛ.

Победа на недавнем Евро — еще большая сенсация. В этот раз у него был состав еще хуже: в основном футболисты средних клубов Бундеслиги и команд из второго дивизиона. Исключением можно назвать только Флориана Вирца из «Байера». В финале немцы победили Португалию, игроки которой представляли «Порту», «Спортинг» и «Бенфику». В общем, Кунц умеет выжимать из не самых талантливых ребят по максимуму и даже прыгать выше головы. Германия не всегда демонстрировала выдающуюся игру, но за счет характера и где-то удачи вышла из группы, а потом дошла до финала.

— Все игроки молодежки отзываются о Кунце исключительно в положительных тонах. Отмечают сплоченную атмосферу. Я видел несколько его выступлений на немецком ТВ — он был экспертом на одном из каналов во время Евро-2020. На меня он тоже произвел приятное впечатление. Вообще, даже самые звездные в прошлом немецкие футболисты в общении оказываются очень приятными людьми. Знаю по своему опыту: меня поразило, как легко и просто общается такая легенда, как Лотар Маттеус. Это же, как мне кажется, относится и к Кунцу. Это человек без короны на голове, с хорошим чувством юмора, открытостью и способностью признавать свои недочеты.

В биографии Кунца есть любопытный факт: в начале 80-х, еще до начала профессиональной игровой карьеры, он успел поработать полицейским в Бохуме. Думаю, многие болельщики сборной России скажут, что человек именно с таким прошлым нужен нашей команде.

Кунц — хороший мотиватор, но в сборной России у него возникнет языковой барьер. Важно выбрать российского помощника со знанием немецкого

— Возможное назначение Кунца главным тренером российский сборной — не самый очевидный выбор. Его не назовешь тренером новой волны вроде Нагельсманна или того же Тедеско. Кунцу уже 58 лет, его молодежная сборная демонстрировала не самый выдающийся футбол. Понятно, что он отталкивался от уровня игроков, но все же это важный момент. Каким-то невероятным тактиком его не назовешь. На последнем Евро мы видели, что до финала дошли тактически гибкие команды. Кунц предпочитает использовать две основные схемы 4-3-3 и 4-2-3-1 с минимальными вариациями. Опять же, простая тактика связана с уровнем подопечных, плюс тренер сборной всегда ограничен во времени по сравнению с коллегами из клубов. Ему нужно в сжатые сроки поставить понятный для игроков футбол.

— Судя по тому, что говорят и пишут о Кунце, это тренер-мотиватор. Он умеет потрясающе сплотить и настроить команду. По разным причинам перед молодежным Евро Кунц не мог рассчитывать на топовых игроков. Мусиала был заигран за англичан, Хаверц уже давно перерос уровень молодежки. Поэтому ему пришлось искать другие ходы, тренер помог игрокам поверить, что они ничуть не хуже соперников, которые уже выступают за топ-клубы. У Кунца была ментально сильная команда, она не играла от обороны и всегда была уверена в себе.

В связи с этим меня настораживает проблема языкового барьера, который у него возникнет в сборной России. Одно дело общаться с игроками на одном языке, другое — через переводчика. В свое время Гус Хиддинк этот момент как-то сумел преодолеть. Тут очень важна будет роль российского помощника Кунца. Для этой должности подошли бы наши специалисты, хорошо знающие немецкий язык. Первым на ум приходит Александр Бородюк, который входил в штаб того же Хиддинка. Можно подумать и о Рашиде Рахимове, но его в качестве помощника представить сложнее.

Кунц обижен на Немецкий футбольный союз, это может стать дополнительным стимулом для работы в России

— У Штефана Кунца может быть достаточно высокая мотивация возглавить сборную России. Все дело в том, что тренер явно затаил обиду на руководство Немецкого футбольного союза и персонально на Оливера Бирхоффа. Партнер Кунца по сборной на победном Евро-1996 сейчас работает менеджером сборной Германии. Когда стало понятно, что Йоахим Лев покинет команду в июле, сразу возник шорт-лист его преемников. В него помимо остальных входил и Кунц. Про Ханса Дитер-Флика тогда никто не говорил, так как не было понимания, останется ли он в «Баварии».

— Бирхофф обещал пообщаться с каждым кандидатом лично, но когда конфликт Флика с руководством клуба зашел слишком далеко, переключился только на эту кандидатуру, а про Кунца тут же забыл. Я читал несколько интервью Кунца, в том числе после победного молодежного Евро. В его словах явно сквозила обида из-за этой ситуации. Плюс в его молодежку мало кто верил, он же сумел доказать, чего он стоит. В том числе и людям из руководства немецкого футбола.

Кунц за последние пять лет продемнострировал, что умеет работать с молодыми игроками. Футболисты его очень ценили и уважали, если судить по их отзывам о тренере. Для Кунца особой роли не играет ни возраст игрока, ни его клубная прописка. Даже с серым поколением он сумел добиться результатов. В России есть кому проконсультировать Кунца, если тот действительно станет главным тренером сборной. Речь в первую очередь о Станиславе Черчесове, с которым можно пообщаться на одном языке. Также могут что-то посоветовать Сандро Шварц и Доменико Тедеско.

— Стоит ли сразу ожидать наплыва молодых игроков в сборной России при Кунце? В этом я не уверен с учетом важнейших отборочных матчей этой осенью. На первый план выйдет результат, а не возможность проверить в деле того же Захаряна или Макарова.

На дела сборной России Кунц сможет переключиться после Олимпиады в Токио

— Сейчас Кунц готовится к старту олимпийского турнира, на котором Германия опять же далека от статуса главного фаворита. Это несколько осложняет его втягивание в процессы российского футбола. Вряд ли он сумеет параллельно с работой на Олимпиаде отсматривать матчи РПЛ. Тут могут выручить помощники из его нового тренерского штаба.

— Главное, чтобы он освободился к началу первого сбора нашей команды, которая 1 сентября играет дома с Хорватией, а затем встретится с Кипром и Мальтой. Думаю, найти людей, способных предоставить Кунцу отчет по первым турам чемпионата России, не такая большая проблема. Футбольный турнир на Олимпиаде завершится 7 августа. Даже если представить, что немцы доберутся до решающей игры, у их тренера будет время переключиться на сборную России.

Если РФС всерьез рассматривает Кунца, то вряд ли имеет смысл делать это на короткий период. Тут важно понимать, что для руководства нашего футбола сейчас важнее: сиюминутный результат или стратегической развитие? Отобраться на ЧМ-2022, конечно, хотелось бы, но на этом турнире жизнь не заканчивается. Думаю, Кунц готов к серьезному долгосрочному проекту.

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