Россию в таблице коэффициентов поджимают Украина, Шотландия и Австрия. Еще один слабый сезон отбросит нас за пределы топ-10

Сегодня для российских клубов стартует евросезон-2021/22.

Сегодня для российских клубов стартует евросезон-2021/22.

В четверг «Сочи» дебютировал в еврокубках домашним матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского клуба «Кешля» (3:0)

дебютировал в еврокубках домашним матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского клуба «Кешля» (3:0) Россия вступила в сезон на восьмой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Совсем рядом находятся еще три страны

Два предыдущих сезона для нас выдались провальными и позволили Нидерландам выйти на седьмое место

Когда-то мы опережали Португалию, теперь она недосягаема

Времена, когда Россия шла на шестой позиции в таблице коэффициентов и гарантированно получала два места в Лиге чемпионов + одну путевку в квалификацию ЛЧ, остались позади. Сейчас мы отстаем от португальцев на 12 баллов. Чтобы понять, насколько это много, стоит обратиться к результатам двух последних сезонов: за два года мы смогли наскрести только 9 баллов. За этот же период Португалия набрала без малого 20. Очевидно, что теперь о возвращении на прежние позиции остается только мечтать. Главная задача — не рухнуть вниз в третий эшелон европейского футбола.

Напомним, какие привилегии сейчас дают конкретные места в таблице коэффициентов. Ниже 15-го места пока не заглядываем, России до него, к счастью, еще далеко

С 1-го по 4-е: 7 клубов: 4 — в Лиге чемпионов, 2 — в Лиге Европы, 1 — в Лиге конференций

С 5-го по 6-е: 6 клубов: 3 — в ЛЧ (2 напрямую + 1 в квалификации), 2 — в ЛЕ, 1 — в ЛК

С 7-го по 10-е: 5 клубов: 2 — в ЛЧ (1 напрямую + 1 в квалификации), 1 — в ЛЕ, 2 — в ЛК

С 11-го по 15-е: 5 клубов: 2 — в ЛЧ (оба в квалификации), 1 — в ЛЕ, 2 — в ЛК

Близость сразу трех стран в таблице коэффициентов (Шотландии, Австрии и Украины) грозит нам потерей гарантированного места в групповом этапе Лиги чемпионов, которое сейчас получает победитель РПЛ. Если Россия опустится ниже 10-го места, то оба ее представителя будут выступать в квалификации ЛЧ. Например, в этом сезоне в квалификационных раундах двумя клубами представлены Шотландия, Австрия, Чехия и Дания.

Теперь нужно цепляться за каждый матч, даже в квалификации

Кошмарный прошлый сезон в еврокубках еще долго будет аукаться нам в таблице коэффициентов. Статистика действительно чудовищна: в 26 матчах основной стадии была одержана только одна победа! Еще в квалификации позорно слетели два наших представителя — «Динамо» и «Ростов», — причем уступили они далеко не грандам, а командам из Грузии и Израиля.

В этом сезоне каждое набранное очко будет невероятно важно. Набирать их надо начинать с квалификационных стадий. Напомним, систему набора очков и их распределения в таблице коэффициентов:

Квалификация: 1 очко за победу, 0,5 очка — за ничью

Основной турнир: 2 очка за победу, 1 очко — за ничью

Бонус за участие в групповой стадии ЛЧ: 4 очка

Набранные очки делятся на количество команд от страны, участвующих в еврокубковом сезоне. Так как «Зенит» вышел в групповую стадию ЛЧ, Россия уже имеет в своем активе 0,800 балла. Еще одна российская команда, которая точно сыграет осенью в еврокубках — «Локомотив», он стартует с группового этапа Лиги Европы. Остальные три команды ждет квалификация.

«Сочи» во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с клубом «Кешля» из Азербайджана (в первом матче победил 3:0, ответная игра 29 июля). Если для команды Владимира Федотова все сложится удачно, то ее следующим соперником станет победитель в паре «Партизан» (Сербия) — «Дунайска Среда» (Словакия) (матчи 5 и 12 августа). Последней стадией на пути в группу будет раунд плей-офф (матчи 19 и 26 августа).

«Рубин» в еврокубках стартует с третьего раунда квалификации ЛК. Соперником казанцев станет победитель в паре «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша). Учитывая прошлогодний опыт, недооценивать нельзя даже таких соперников.

«Спартак» гарантировано сыграет на групповой стадии еврокубков: либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Для прохода в ЛЧ нужно сначала разобраться с «Бенфикой» (4 и 10 августа), а затем пройти еще одного серьезного соперника уже в стадии плей-офф. Если на любой из двух стадий отбора «Спартак» уступит, то сыграет в группе Лиги Европы.

Наши главные соперники по таблице коэффициентов в этом сезоне будут представлены следующими командами:

Нидерланды: «Аякс», ПСВ, «Фейенорд», АЗ, «Витесс»

Шотландия: «Рейнджерс», «Селтик», «Абердин», «Хиберниан», «Сент-Джонс»

Австрия: «Зальцбург», «Рапид», ЛАСК, «Аустрия», «Штурм»

Украина: «Динамо» К, «Шахтер», «Заря», «Колос», «Ворскла»

Каждая из этих стран в двух последних сезонах была успешнее России по количеству баллов в таблице коэффициентов.

Представитель России уже вылетал от клуба из Азербайджана: «Сочи» не повторил ошибок «Арсенала»?

Два года назад в еврокубках матчами против азербайджанской команды дебютировал другой российских клуб. Все закончилось печально: тульский «Арсенал» уступил «Нефтчи» и дома, и в гостях — 0:1 и 0:3.

В четверг «Сочи» провел матч с не самым топовым даже в Азербайджане клубом «Кешля», который в прошлом сезоне взял Кубок страны. В чемпионате из восьми команд соперник сочинцев финишировал только шестым. Раньше команда из Баку именовалась «Интером» и даже дважды становилась чемпионом страны (2008 и 2010), а пять лет назад сменила название. Кешля — это поселок городского типа, который входит в один из районов Баку.

По бюджету и стоимости составов (31,8 млн евро против 4,66 млн) представитель России является явным фаворитом. Но это же мы говорили и перед прошлогодними матчами «Динамо» с «Локомотивом» из Тбилиси. В составе «Кешли» есть несколько легионеров из Черногории, Сенегала, Бразилии и Анголы. Трансферную кампанию этого сезона клуб вел по простому принципу, подписывая исключительно свободных агентов. "Сочи" не стал недооценивать соперника и уверенно реализовал разницу в классе.

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