«Важен не паспорт тренера, а идеи: за Шварцем мне интересно следить, за Тедеско — нет. Другие принципы». Интервью Романа Шаронова

Терентьев поговорил с бывшим игроком сборной России и экс-тренером «Рубина».

Терентьев поговорил с бывшим игроком сборной России и экс-тренером «Рубина».

Этим летом Роман Шаронов вернулся с Кипра, где работал с осени 2020-го в качестве помощника главного тренера в клубе «Пафос». Мы поговорили об этом и многом другом.

Главное:

Почему Шаронов поехал помощником на Кипр, хотя уже есть опыт работы главным

Как формат разделения чемпионата на две группы (который могут внедрить в РПЛ) — выглядит изнутри. Одно из наблюдений: падает уровень матчей второй группы

В РПЛ важнее разбираться не с форматом, а со стилем лиги. Евро-2020 показал, куда идет современный футбол

Главное впечатление от Евро — тренеры все больше уходят к гибридных схемам. Бонусом — классный пример, как Испания использовала особенность сборной Италии в полуфинале

Про тренд на иностранцев в РПЛ: важны идеи, а не национальность

Про Бердыева — взгляд с позиции игрока чемпионского «Рубина»: системный тренер, позиционная игра не чужда, но больше работы над перемещениями без мяча

Хвича в плане дриблинга самый большой талант в РПЛ за десять лет. Плюс рассуждение, почему таких нестандартных игроков мало в России

Не считает, что когда работал главным в «Рубине», все пошло не так. Команда знала, как играть в разных структурах, прессинговать и действовать в разных зонах. Игроки прогрессировали

Зачем поехал работать на Кипр помощником, как формат разделения чемпионата (такое как раз есть на Кипре) сказывается на второй восьмерке, почему стиль игры в РПЛ мешает игрокам прогрессировать

— Обычно тренеры, поработавшие главными, не возвращаются затем в помощники. На Кипр вы поехали вторым тренером. В чем была ваша мотивация?

— Когда ты главный тренер, то многого не замечаешь из того, что видно со стороны. Так что получил много ценной информации для себя за этот период. Также хотел изнутри посмотреть, как работает по-настоящему частный клуб.

Что важно, в «Пафос» меня приглашал один из владельцев клуба — Роман Дубов. Он позвонил, рассказал про проект, я сразу обозначил свою цель — не вижу себя в роли помощника на долгий период. Потом созвонились с Дмитрием Михайленко (на тот момент главный тренер «Пафоса». — «Матч ТВ»), познакомились — и я приехал.

И еще один момент — это английский язык. У меня была база, поставил цель ее укрепить.

— В плане тренерства что-то новое для себя вынесли из поездки?

— Для меня очень важна коммуникация с игроками, как правильно донести информацию. Нашел для себя интересный подход в плане проведения теоретический занятий: общекомандные должны быть очень короткими, а остальное построено на индивидуальных беседах.

— «Пафос» в итоге не попал в топ-6 по итогам регулярного чемпионата. Это ниже возможностей команды?

— Клуб не первый год ставит задачу попасть в топ-6, поэтому, естественно, все были расстроены. Думаю, команда реально могла это сделать — по качеству игроков, инфраструктуре, по тому, как работает клуб, но в футболе так бывает. Видите, в этом году и АПОЭЛ, местный гранд, не попал в топ-6. В кипрском чемпионате любая команда может обыграть любую.

— Каков средний уровень лиги? Есть клубы, способные бороться за топ-3 в Тинькофф РПЛ?

— Не думаю. В России команды укомплектованы более качественными игроками, но какие-то клубы вполне могли бы играть в РПЛ.

Вообще на Кипре заметен некий дисбаланс: есть футболисты, которые заметно выделяются на общем фоне. Например, те, кто засветился в топ-лигах. У нас играл Панчон, который был в АПЛ, в «Омонии» — Губочан, которого мы знаем по «Зениту», есть много ребят из испанской лиги. Но в целом все игроки подобного уровня едут на Кипр доигрывать. Если говорить про «Пафос», то клуб ищет также и молодых игроков. 21-летний Онни Валакири, который ездил на Евро со сборной Финляндии, тому пример.

Что касается тактического рисунка, большинство команд играет на очень больших расстояниях [между игроками]. Это отличается от тенденции в современном футболе, когда команда без мяча и с мячом располагается компактно — на 25 квадратных метрах. На Кипре играют широко, оставляя очень много пространства.

— В начале июля вы покинули клуб. Почему?

— У меня закончился контракт. Клуб знал, что для меня это будет короткий период, я сразу обозначил свои цели. Когда контракт закончился, еще раз поговорили обо всем с владельцем и расстались в очень хороших отношениях. Сейчас на связи.

— В России обсуждают реформу чемпионата, планируется разделение после регулярного чемпионата — на 6 и 10 команд. В Кипре это разделение тоже есть — только на 6 и 8 команд. Интерес ко второй группе команд не падал?

— Если брать трибуны, то чемпионат проходил без болельщиков [из-за пандемии], поэтому тут ничего не изменилось. Но мне было интересно, что думают игроки. Например, спрашивал Валакари, насколько упал уровень после разделения чемпионата. Он ответил, что заметно упал, хотя команды продолжали бороться, чтобы не вылететь. Тем более, что на Кипре по ходу сезона поменяли регламент — сначала вылетало две команды, потом сделали, что опускается четыре.

Все же гранды, которые ушли в топ-6, давали определенный баланс. Без них уровень стал слабее. Это было видно и со стороны, ну и сам игрок подтвердил.

— Как вам вообще такой формат?

— Тяжело сравнивать, не могу сказать, плохо это будет для России или хорошо. Вижу в другом посыл: мы много говорим про тенденции современного футбола, как играют топ-команды в ЛЧ, как лучшие тренеры говорят о футболе, о тактике. Тот же Евро показал, куда идет игра. Стало очень много команд, которые прессингуют, играют в атакующий стиль, действуют очень смело. Мне кажется, в этом надо искать решение проблем.

— В РПЛ действительно мало команд, у которых поставлена позиционная атака и налажен высокий прессинг. Не кажется, что из-за этого и игроки нашей лиги меньше прогрессируют, потому что в оборонительной формации это сделать сложнее?

— Мое мнение: это сто процентов так. Тут важно понимать, что есть много способов назвать атакующий футбол, но он в первую очередь — сбалансированный. Команда должна уметь и высоко прессинговать, и играть в средней зоне, и обороняться на своей половине. Уметь начинать атаки от ворот, используя потом преимущество в центре поля и в завершении. И так далее. Опять же чемпионат Европы показал — так действуют не только топовые команды.

Это очень важно. Если постоянно играть в контратаку, ну хорошо — ваши игроки смогут только так и играть. И все. Поэтому очень важно, куда идет сам чемпионат, какой игры хотят клубы, руководители.

Понятно, что нет хорошего и плохого футбола. Выбирает главный тренер. Сейчас многие критиковали Черчесова [за осторожную тактику], но я не считаю, что это правильно. Он захотел сыграть таким образом, это его выбор. Готового рецепта для побед нет, стиль команды — это лицо тренера, вот и все.

Главное впечатление от Евро — уход от классических схем в сторону гибридных, интересный пример, как Испания в полуфинале использовала особенность Италии, отношение к тренду на иностранцев в РПЛ

— Какое главное тренерское впечатление от Евро?

— Тренеры стали уходить, как я это вижу, от жестких схем, от цифр. Сейчас крен в сторону так называемых структур. Их можно назвать гибридными схемами. Например, когда используют тройку игроков при начале атаки. То есть один из крайних защитников поднимается выше, а один остается помогать паре центральных.

Или играют без ярко выраженного центрального нападающего. Как пример: действия Ольмо в матче Испания — Италия, где он был ложной девяткой.

Плюс команды стали больше прессинговать, более агрессивно идти в отбор на чужой половине. На данный момент футбол движется сторону зрелища. Посмотрите, как поменялась Италия! Помните, что говорил Манчини перед финалом? Он говорил не про какие-то страхи, не про конечный итог, а про прекрасный футбол, что это будет великий день. Это важное отличие.

— Вас не удивила разница в уровне мастерства российских игроков, которая уже есть даже по сравнению с датчанами (причем и на молодежном уровне тоже)? Это неплохая сборная, но все же не топ.

— Очень важно, в каких условиях находится игрок. В современном футболе в ЛЧ, в топ-лигах, игроки стали обладать большим функционалом. Они должны уметь и обороняться, и атаковать. Вратари даже идут в дриблинг, а потом начинают голевые атаки первым пасом — как это было, например, в матче Бельгия — Португалия.

И атакующий игрок должен не только завершать. Просто посмотрите, как обороняется и атакует Кьеза в сборной Италии. Он не только ярок впереди, но работает в обороне. Мне очень понравилась его игра.

Сейчас игра больше подчинена командным взаимодействиям, и в этих взаимодействиях уже используются индивидуальные качества игроков. А не наоборот.

Еще пример из сборной Италии — какие роли были у центральных защитников. Бонуччи — чаще начинал атаки, у него хороший первый пас, а Кьеллини — это больше отбор, харизма. И испанцы грамотно использовали эту особенность в полуфинале.

Они [прессингом] направляли мяч в левую сторону, поэтому было много ситуаций, когда у Кьеллини и Доннаруммы мяч был под левой ногой — после чего шли вертикальные передачи, потери. То есть итальянцев ставили в невыгодные условия.

Ольмо сразу бежал к Бонуччи, постоянно оказывал давление на него, и итальянец только один раз за тайм получил возможность начать атаку — и сразу был опасный момент. После диагонали Эмерсон получил хороший шанс.

Но в остальные моменты в первом тайме мяч редко доходил до Леонардо. Англия в финале играла по-другому. Они не оказывали такого давления на итальянцев и глубоко садились — особенно во втором тайме.

— Разница между российскими игроками и условными датчанами — это нечто системное или просто такое поколение?

— Думаю, это результат условий, в которых находятся игроки. Это ключевое. Как менять? Ну вот с чем ассоциировалась сборная Италии еще недавно? Катеначчо. Сейчас у них поменялась не только сборная, но и лига — там много интересных атакующих команд. Вот и все. Я так это вижу.

— В РПЛ сейчас тренд на иностранных тренеров. Как к этому относитесь?

— Важна не национальность, а идеи. Например, мне интересен Шварц, какой футбол он ставит. Это позиционная атака, реакция на потерю мяча — команда сразу переключается на быстрый отбор, есть желание играть максимально высокого при обороне своих ворот. Это близко мои принципам. А Тедеско, например, был не особо интересен. Он больше контратаковал, использовал другие расстояние между игроками. Это не значит, что он плохой или хороший, просто это мне не близко.

Еще мне очень любопытно будет понаблюдать за «Крыльями» Осинькина в РПЛ. Они играют в так называемом атакующем стиле, который мне импонирует.

Миранчук прибавил за год в «Аталанте», к Черчесову нужно уважительно относиться — его идеи сработали на ЧМ, Бердыев — системный тренер

— При нынешних реалиях этот результат сборной России — потолок?

— Результат мог бы быть другим, в футболе всегда есть место для случая. Но в остальном произошедшее на Евро — следствие того, что происходит в чемпионате России.

— Можно с этим составом играть более смело?

— Думаю, с любым составом можно играть в другой футбол. Важно: я не говорю, что у нас плохие игроки, нет. Просто они работают и привыкли играть в других условиях. Поэтому мы и слышим высказывания, что в еврокубках совершенно другая интенсивность, скорости и так далее. Об этом сами игроки говорят.

— Кто оставил положительное впечатление на Евро?

— Головин и Миранчук мне нравились и до того, как уехали в Европу. Но Алексей, на мой взгляд, прибавил, спрогрессировал в целом. Если говорить про остальных, то можно Дивеева отметить. Понятно, что это не хай-левел, но то, как он отреагировал на роль запасного в начале Евро, радует. Достойно вошел в игру.

— Как восприняли ту волну критики, которая пошла на Черчесова? Насколько это заслуженно?

— Так будет всегда, наверное. Выиграли — тренер хороший, проиграли — плохой. Но, считаю, надо уважительно относиться. Черчесов выбрал ту стилистику, которую посчитал нужной: атаки через вертикальный пас на Дзюбу и индивидуальное мастерство Головина и Миранчука. Опять же: нет готового рецепта. На Евро произошло то, что произошло. На ЧМ-2018 все было по-другому.

— Теперь один из кандидатов сборную — Бердыев. Вы с ним много работали как игрок. Главные черты, которые его определяют?

— Это системный тренер, у него есть свои принципы понимания игры. Игроки должны выполнять то, что он хочет, от и до. Его основной принцип, если говорить о том периоде, когда я играл: акцент на оборону. Причем оборону не только защитниками, а всей командой. То есть должна быть определенная компактность, нельзя прижиматься к воротам и своей штрафной.

Он не позволял, чтобы мы глубоко садились, просил выжимать игру в среднюю зону. Даже в матче с «Барселоной» (когда «Рубин» победил на «Камп Ноу». — «Матч ТВ») мы старались играть максимально высоко, насколько это позволяла «Барса».

После первого чемпионства стало больше позиционной игры. В целом, ему не чуждо и это, но больше внимания он уделял именно расположению и перемещению без мяча. В атаке тоже были определенные структуры, но чаще решали уже игроки.

— Многих смущает, что в последний приход в «Рубин» у Бердыева не получилось показать прежний уровень. Что бы сказали тем, кто говорит, что его идеи устарели?

— Опять же: что значит устарели? Есть определенные современные тенденции, футбол меняется, это да. Не знаю, будет ли Курбан Бекиевич ими пользоваться. Наверное, он представит РФС какую-то программу, как он видит игру команды, как хочет добиваться результата. Остальное — просто рассуждения. Уверен, Курбан Бекиевич следит за современным футболом. А меняется ли он сам как-то — это вопрос уже к нему. Если он будет главным тренером сборной России, то на него ответит.

Главные качества нынешнего «Рубина» — сильные игроки и быстрый выход в атаку, Дюпин — один из лучших вратарей в РПЛ по игре ногами, в России мало дриблеров из-за ограничений и шаблонов

— Как вам нынешний «Рубин»?

— Команда добилась очень хорошего результата. Мне нравится, как они контратакуют за счет Кварацхелии, Макарова, Деспотовича. По статистике видно, что позиционная атака и прессинг — не главные черты этой команды. Сейчас «Рубин» — это индивидуально сильные игроки, отход на свою половину поля и быстрый вылет в контратаку.

— Хвича — самый большой талант в РПЛ за последние 10 лет?

— В плане дриблинга — да. Но ему надо еще прибавить — и он это сам знает — в балансе: куда и зачем идти в дриблинг, когда использовать передачи, плюс прогрессировать в игре в обороне.

— Почему в России так мало нестандартных дриблеров по типу Хвичи?

— Мне кажется, на стадии подготовки футболистов у нас много «правильно» и «неправильно». Много шаблонов и рамок, которые ограничивают игроков. И это касается не только атакующих футболистов. Например, может ли голкипер или центральный защитник пойти в дриблинг или отдать передачу в центр поля? Наверное, нет. А Куртуа так делает на Евро. Когда-то он, как и другие игроки, был ребенком, и, видимо, его не запирали в жесткие рамки.

Мы говорим про смелость и решения, которые принимают сами игроки. Мне кажется, у нас в этих решениях игроков ограничивают. Сюда не играй, туда не играй. И вот это слово — попроще. То есть многое запрещено, и это мешает, как мне кажется, развиваться. Есть простое правило: пока не попробуешь — не получится.

— Оглядываясь назад и поработав несколько месяцев в другой среде, понимаете, что у вас в «Рубине» пошло не так?

— Не считаю, что все пошло не так. Я выполнял задачу, которую передо мной поставили. Одна из целей была — поменять стиль игры. И я это делал. Результат, да, он был на тот момент такой, какой был. Но я смотрю вперед — у нас было 19 очков и 6 очков до зоны еврокубков, а кто-то смотрит назад — и там было 2 очка до зоны вылета.

Что касается игры, при мне команда знала, как в разных структурах строить атаку от вратаря с дальнейшим продвижением мяча, знала, как высоко прессинговать и обороняться в других зонах. Понятно, что потом уже анализируешь, находишь моменты, которые бы изменил. Но это есть всегда.

Я старался максимально использовать качества каждого футболиста. Те же Уремович, Сорокин, Давиташвили, Подберезкин, Дюпин и другие игроки стали лучше. И это тоже результат работы.

Особенно хотелось бы выделить Дюпина. Помимо игры в воротах он участвовал в начале атак. Для меня он, возможно, лучший вратарь в плане игры ногами — левой, правой, в плане принятия решений, что очень важно, нешаблонных действий. Он выполнял свои функции и делал это все качественнее. Это можно сказать и о других, хотя многих из них после моего ухода уже нет в клубе.

— Какие теперь планы? Готовы пойти, например, в ФНЛ?

— Отвечу так: готов работать, уверен в своих силах и очень важно, что от меня хотят как от тренера. Поэтому открыт для предложений, а на данный момент продолжаю развивать себя. Чемпионат Европы дал мне понять, что я на правильном пути.

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